U Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu 24. i 25. studenoga 2026. održan je četvrti Dan Hrvatskog centra kompetencija za HPC koji je okupio hrvatske i europske stručnjake iz područja računarstva visokih performansi (eng: high performance computing, HPC). Događanje je to koje organizira Srce kao koordinator Centra, zajedno s partnerima Centra: Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom Ruđer Bošković i Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

U utorak 24. studenog održane su dvije radionice. Tijekom radionice 'Praktični uvod u osnove MPI programiranja: razvoj aplikacija za računalni klastere' polaznici su obradili temeljne koncepte MPI (Message Passing Interface) programiranja, jednog od ključnih programskih modela za razvoj aplikacija koje se izvršavaju na distribuiranim računalnim sustavima. Polaznici druge radionice 'AI Agents: From Buzzword to Reality' imali su priliku postaviti vlastito radno okruženje, prototip agenta te unaprijediti znanja o tome gdje se primjena UI agenata isplati, a gdje ne.

HPC je ključan pokretač znanstvene izvrsnosti

Konferenciju je u srijedu 25. studenog otvorio ravnatelj Srca Ivan Marić, te poručio da je HPC danas ključan pokretač znanstvene izvrsnosti, inovacija i tehnološke suverenosti, a njegov značaj dodatno raste razvojem umjetne inteligencije. Hrvatski centar kompetencija za HPC, pod koordinacijom Srca, povezuje vodeće znanstvene institucije, razvija stručnost i omogućuje pristup naprednim računalnim resursima. Cilj je daljnjim razvojem infrastrukture i međusektorskom suradnjom učiniti HPC dostupnim i svakodnevno korisnim što širem krugu korisnika.

Sudionicima je zatim dan pregled novosti iz područja HPC-a u Europi i Hrvatskoj: Klara Meštrović iz EuroHPC JU dala je pregled HPC krajobraza u Europi i predstavila mogućosti za apliciranje na EuroHPC resurse, dok je Emir Imamagić, predstojnik sektora za napredno računanje Srca predstavio rezultate rada Hrvatskog centra kompetencija za HPC. Izv. prof. dr. sc. Daniel Hoffman sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu predstavio je ulogu Hrvatske u europskoj industriji čipova i razvoj Reha1 procesora te govorio o izradi prvog hrvatskog mikroprocesora temeljenog na otvorenoj RISC-V arhitekturi u okviru projekta FERICA.

Prezentacija superračunala 'Supek' u izradi trkaćeg bolida

Potom je slijedilo predstavljanje primjera uspješne primjene superračunala i naprednog računarstva. Studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje Rino Ćular i Matej Terlević (FSB Racing team) održali su prezentaciju 'Primjena superračunala u optimizaciji aerodinamike trkaćih automobila' te prikazali kako je korišteno superračunalo 'Supek' u izradi trkaćeg bolida, a dr. sc. Davor Davidović, voditelj Centra za informatiku i računarstvo s Instituta Ruđer Bošković održao je prezentaciju o mogućnostima korištenju kvantnih računala EuroHPC JU u kompleksnim izračunima pod naslovom 'Kvantno računarstvo u logistici: izazovi i iskustva s EuroHPC-ovim kvantnim računalima'.

Primjer primjene superračunala 'Supek' za bolju predikciju šumskih požara predstavili su Jakov Bejo iz tvrtke Code Fire u prezentaciji 'Treniranje modela računalnog vida nove generacije za rano otkrivanje šumskih požara', dok je Marko Tomić iz Rimac Technologya u prezentaciji 'HPC i AI u industrijskoj praksi: iskustva Rimac Technologyja' predstavio potencijale računarstva visokih performansi u poboljšanju aerodinamike električnih vozila.

Događaj je završio raspravom o Nacionalnom planu za razvoj umjetne inteligencije

Događanje je završilo raspravom o Nacionalnom planu za razvoj umjetne inteligencije za razdoblje do 2032. godine i Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana za umjetnu inteligenciju za razdoblje do 2028. Godine. Kao panelisti su sudjelovali dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Ivan Lakoš, p. o. ravnatelja Uprave za razvoj digitalnog društva i strateško planiranje u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Hrvoje Puljiz, ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET i Ivan Marić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca).

Ivan Lakoš je naglasio da je pri izradi Nacionalnog plana sudjelovalo više od 130 stručnjaka iz raznih domena, upravo kako bi se dobio širok pregled stručnosti i potreba različitih zajednica, te da u tome leži snaga ovog Plana. Dr. sc. Hrvoje Meštrić je dodao da ulazak Hrvatske u UI gigatvornicu otvara vrata za nove prilike i suradnju Hrvatske akademske i poslovne zajednice, te da je u Planu predviđeno više od 60 milijuna eura za program istraživanja i razvoja.

Ivan Marić je podsjetio da se planirana izgradnja i pokretanje tvornice umjetne inteligencije zasniva na dugogodišnjem iskustvu ustanova koje su ključne za razvoj umjetne inteligencije u Hrvatskoj, bilo da se radi o izgradnji infrastrukture, ekspertizi u razvoju softvera ili edukaciji. Istaknuo je da je izgradnja nove infrastrukture samo jedna od komponenti razvoja UI eko-sustava koju trebaju pratiti i odgovarajući razvoj ljudskih potencijala. Bez toga nema pravog razvoja niti integracije nove tehnologije u poslovne procese. Upozorio je i da su postojeći nacionalni napredni računalni resursi, među kojima su superračunala 'Supek' i 'Vrančić', nabavljeni 2023. te ih je potrebno nadograditi.

Hrvoje Puljiz istaknuo da razvoj umjetne inteligencije i implementaciju Nacionalnog plana treba promatrati i u kontekstu povećane potrebe za sigurnošću i odgovornim korištenjem nove tehnologije. Prihvaćanje nove tehnologije traži uključivanje cijele zajednice, pogotovo u području edukacije, od osnovnoškolskog obrazovanja do visokoškolskih programa za primjenu UI-a.

Panelisti su se složili da Nacionalni plan predstavlja odličan alat za smanjenje rascjepkanosti postojećih aktivnosti, infrastrukture i znanja u području umjetne inteligencije te omogućava njihovu daljnju integraciju. Također, izgradnja nacionalne UI tvornice, te sudjelovanje u međunarodnoj UI gigatvornici, predstavlja odličnu priliku istraživačkoj i poslovnoj zajednici za priključenje u nove projekte te povećanje konkurentnosti Hrvatske.