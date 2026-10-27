Studenti Održivog razvoja turizma na Ugljanu istražili primjere dobre prakse

Kako očuvati autentičnost otočnih destinacija, razvijati kvalitetnu turističku ponudu i istodobno odgovoriti na izazove lokalnih zajednica? Odgovore na ova pitanja studenti druge godine diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru istraživali su tijekom terenske nastave na otoku Ugljanu.

Kroz posjete kulturno-povijesnim lokalitetima, susrete s predstavnicama turističkih zajednica i upoznavanje primjera suvremenog hotelijerstva, studenti su imali priliku povezati teorijska znanja s konkretnim izazovima i mogućnostima održivog razvoja otočnih destinacija.

Prva postaja terenske nastave bio je otočić Galevac, među lokalnim stanovništvom poznat i kao Školjić, na kojem se nalazi samostan sv. Pavla Pustinjaka. Studente su srdačno dočekali franjevci, koji su ih tijekom obilaska upoznali s poviješću otočića, nastankom crkve i samostana te njegovom duhovnom ulogom.

Program je nastavljen zajedničkim doručkom i razgovorom s direktoricama otočnih turističkih zajednica – Ivanom Lončar Mašinom, direktoricom Turističke zajednice Općine Preko, Inom Kolegom, direktoricom Turističke zajednice Općine Kali te Vlatkom Koštom, direktoricom Turističke zajednice Općine Kukljica.

Tijekom razgovora studentima su približile iskustva rada u malim otočnim turističkim zajednicama, predstavile inicijative usmjerene na razvoj i promociju destinacija te govorile o izazovima karakterističnima za otočne sredine.

Tijekom posjeta novoizgrađenom hotelu Preko Ugljan Island, Curio Collection by Hilton, studenti su imali priliku upoznati suvremenu hotelsku ponudu i različite aspekte hotelskog poslovanja. Operativna direktorica hotela Antonia Andrijašić predstavila je prednosti poslovanja u okviru međunarodne hotelske franšize te istaknula važnost suradnje s lokalnim dionicima u oblikovanju turističke ponude koja gostima pruža dodatnu vrijednost.

Terenska nastava nastavljena je posjetom Hotelu Kali, gdje je studente dočekala direktorica i vlasnica obiteljskog hotela Lovrenka Grzunov. Tijekom susreta predstavila je način na koji hotel kroz storytelling, odnosno pripovijedanje autentičnih priča, približava gostima posebnosti lokalnog života, tradiciju i identitet mjesta Kali.

Terenska nastava na Ugljanu studentima je omogućila neposredan uvid u različite aspekte održivog razvoja otočnih destinacija, od očuvanja kulturne i duhovne baštine do destinacijskog marketinga, suvremenog hotelijerstva i uključivanja lokalne zajednice u oblikovanje autentičnih turističkih doživljaja. Susreti s predstavnicima različitih sektora pokazali su koliko su suradnja, razumijevanje lokalnih posebnosti i odgovorno upravljanje resursima važni za dugoročnu održivost otočnog turizma.