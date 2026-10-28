Sveučilište u Zadru objavilo vodič za studente o odgovornom korištenju umjetne inteligencije

Sveučilište u Zadru pripremilo je Vodič za studente za odgovorno korištenje umjetne inteligencije, praktičan pregled mogućnosti, pravila i izazova primjene UI u akademskom okruženju.

Vodič donosi smjernice o tome kako je dopušteno koristiti alate umjetne inteligencije, pisati kvalitetne upite i kako izbjeći najčešće pogreške. Umjetna inteligencija, ističe se, može pomoći u razumijevanju gradiva, organizaciji učenja, razradi ideja, ali ne može zamijeniti vlastito znanje, kritičko promišljanje i samostalni rad.

Odgovorna uporaba podrazumijeva provjeru dobivenih informacija, transparentnost i preuzimanje odgovornosti za konačni rezultat.

Vizualno rješenje ovog vodiča izrađeno je uz pomoć alata umjetne inteligencije Claude Design, što je transparentno navedeno na kraju vodiča, kao konkretan primjer primjene UI u praksi. Alat je pritom korišten za oblikovanje vizualnog rješenja koje prati vizualni identitet Sveučilišta u Zadru, dok se sadržaj vodiča temelji na Politici korištenja umjetne inteligencije na Sveučilištu u Zadru.

Vodič je dostupan na poveznici.