Po novom pravilniku zagrebačkih studentskih domova u sobama zabranjeni televizori, a nema ni ‘partijanja’ u čajnoj kuhinji

Zagrebački Studentski centar prošloga je tjedna donio novi Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima SC-a Zagreb. Ovim je Pravilnikom, koji je od sada dostupan i online, regulirano useljenje i iseljenje studenata te prava i obaveze stanara studentskog doma. Osim toga, iz Pravilnika studenti mogu doznati i sankcije koje ih očekuju kršenjem odredbi domskog reda.

Jedna od novosti koja je uvedena početkom ove akademske godine, a sada i obavezujuća Pravilnikom o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima SC-a Zagreb, potpisivanje je tzv. izjave o prihvaćanju Domskog reda i Ugovor o korištenju usluge smještaja u SC-u Zagreb. Riječ je o pokušaju uprave da stane na kraj, ili barem umanji slučajeve kupnje i prodaje prava na studentski smještaj.

Novi pravilnik obuhvaća i ostale tehničke odrednice useljenja, poput odabira sobe, promjene sobe i rokova useljenja.

Kontrola po studentskim sobama provodi se izravnim ulaskom u sobe

Člankom 9. detaljno se opisuje kontrola stanara, kojoj student podliježe ostvarivanjem prava na dom. Kontrola ostvarenoga prava na smještaj za useljene studente podrazumijeva kontrolu statusa studenata u bazi ‘iksica’ ISSP, kao i kontrolu po studentskim sobama. Kako se navodi u Pravilniku, kontrola po studentskim sobama provodi se izravnim ulaskom u sobe, a broj kontrola ostvarivanja prava na smještaj nije ograničen.

Ono što mnogi studenti koji u domu žive još ne znaju, jest da mogu primiti na noćenje posjetitelja i to do pet dana mjesečno, a za to moraju imati pisanu suglasnost svoga cimera i obavezno to prijaviti na porti doma.

Dio studenata ovime je ostao neugodno iznenađen tijekom nedavne noćne kontrole, a kako su završili oni u čijim je sobama zatečena osoba koja nije ostvarila pravo na dom, pročitajte na ovoj poveznici.

Električna kuhala i televizori ne smiju se držati u sobama

Novim pravilnikom definirano je i što sve nije dopušteno u studentskom domu. Osim što u sobama ne smijete kuhati hranu, ondje ne smijete držati električno kuhalo i slična trošila električne energije. Možda još neobičnija odrednica pravilnika jest da u sobi ne smijete imati – televizor. Zabranjeno je, uz navedeno, i iznošenje sobnog i domskog namještaja iz prostora u kojima je smješten, kao i održavanje zabava u sobi, zajedničkim prostorijama poput čajne kuhinje, ili u dvorištu doma.

Prema Pravilniku, dužni ste svaki kvar prijaviti na recepciju doma, a prijavljuje se i to upravitelju, i svaki slučaj težeg oboljenja, kao i svaka sumnja na pojavu zaraznog oboljenja. Upravi se prijavljuje i situacija u kojoj dulje od 30 dana boravite izvan studentskog doma.

Uz ove i sve ostale obaveze stanara propisane novim Pravilnikom, definirane su i disciplinske mjere za prekršitelje Domskoga reda. Tako je najblaža kazna opomena, a najstroža gubitak prava na smještaj za cijelo vrijeme studiranja, koja se izriče, primjerice, preprodavačima mjesta u domu.

Kako se ne biste našli u toj ili drugim riskantnim situacijama, u nastavku donosimo Pravilnik koji biste svakako trebali poučiti.