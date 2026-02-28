Vrijeme je predobro, ali ne znate što sa sobom? Imamo pet fora ideja za vas

Sunčani je dan, ali ne znate što biste radili? Donosimo pet ideja za uživanje u lijepom vremenu s ekipom, od d geocachinga do borbe vodenim balonima.

Konačno su nam stigli sunčani dani, pa sve više ljudi ima volje i energije za provesti dan vani. Dani su duži pa nakon škole ili faksa stignete uloviti par sati za druženje na zraku. Ako vam je dosadilo chillanje na školskom i bauljanje gradom, imamo pet originalnih ideja za provesti dan na otvorenom.

Šetnja s pravilima

Danas često zaboravimo koliko duga šetnja može biti opuštajuća, bilo u prirodi, bilo u gradu. Ako nemate priliku za otići van svog mjesta, možete osmisliti nove načine kako da vam šetnja bude zanimljivija. Na primjer, prođite ulicama u poznatom dijelu grada kojima nikad ne prolazite ili istražite neki dio svog mjesta u kojem nikad niste bili.

Ako vam je dosadno samo šetati ili ne volite tumarati bez cilja, možete osmisliti neku jednostavnu igru koja će usmjeravati vaš put. Na primjer, kod svake pekare možete skrenuti lijevo ili svaki put kad vidite osobu u trapericama skrenuti desno. Nebrojeno je koliko 'pravila' se može vrlo brzo osmisliti, a dat će vašoj putanji element nepredvidljivosti te ćete sigurno završiti u nekim ulicama do kojih inače ne biste došli, pa možda otkrijete super kafić, muzej, park ili neko drugo mjesto za koje nikad niste čuli.

Workout u prirodi

Teretane su pune i za lijepog vremena, ali za sunčanog dana vjerojatno će vam više goditi street workout. Potražite gdje je najbliže mjesto u vašem kvartu ili s ekipom s faksa otiđite trenirati iza predavanja. Ako u kvartu nema parka sa spravama, možete naći neko opuštajuće mjesto sa zelenilom i ondje trenirati s ekipom.

Bez sprava i utega morat ćete se zadovoljiti sklekovima, čučnjevima i drugim vježbama za koje nije potrebna oprema, ali to može biti prilika za isprobavanje yoge ili neke druge vježbe. Po potrebi ponesite dekice ili spužve za vježbanje.

Nakon dobrog zagrijavanja možete se utrkivati, pogotovo ako je u blizini staza ili nasip. Možete smisliti i neku nagradu za najbržeg/najbržu ili onaj tko bude zadnji može ekipi platiti piće.

Geocaching

Možda niste čuli za Geocaching, no ovaj hobi popularan je dulje od desetljeća. Riječ je o igri potrage za skrivenim 'blagom' (cache) na otvorenom s pomoću GPS-a. Mreža hobista diljem cijelog svijeta skriva cacheve te se na hobističkim stranicama ili aplikacijama mogu pronaći točne koordinate za njihovu lokaciju.

Jednom kad ste na danoj lokaciji malo se morate pomučiti da pronađete skriveno 'blago', koje se obično sastoji od spremnika s papirom na koji se upisuju svi tragači. U nekim spremnicima prijašnji tragači ostavljaju poklone, ali ako uzmete dar, očekuje se da za buduće tragače i vi ostavite neku sitnicu.

Neke geocache lokacije su u prirodi, a neke doslovno usred grada, pa je riječ o dobroj kombinaciji lutanja prirodom i istraživanja vlastitog grada. Ako živite u većem mjestu vjerojatno se neka od skrivenih lokacija nalazi negdje u blizini vašeg doma ili posla, pa vrlo lako možete doći do nje i vidjeti sviđa li vam se ovaj hobi ili ne. Dovoljan vam je mobitel i malo dobre volje, a za sunčanog dana ova aktivnost je idealna da vam da dodatnu svrhu šetnju i da vam mozak otpusti još malo serotonina kad upišete svoje ime na papir.

Borba vodenim balonima

Borba vodenim balonima zapravo je kao paintball bez fancy opreme. Okupite se na vikendici nekog od prijatelja ili negdje na čistini u prirodi i podijelite u timove. Trebat će vam pristup vodi pa, morate računati da je u blizini slavina kako biste mogli puniti balone. Možete odrediti lokacije koje igrači moraju zauzimati ili cilj do kojeg moraju doći, ili 'capture the flag' model igre gdje pokušavate ukrasti nešto od protivničkog tima.

U igri nije dopušten fizički kontakt, već protivnike možete zaustaviti samo tako da ih pogodite vodenim balonom. Možete odlučiti kako isključivanje iz igre funkcionira, obično ako je netko pogođen u glavu ili trup odmah ispada, dok pogodak u ruku ili nogu oduzima jedan od tri 'života'. Uzmite u obzir da će vam svakako trebati rezervna majica, a čak i tad je najbolje da pričekate da vrijeme malo 'uprži'.

Vodene balone možete kupiti u većim trgovinama mješovitom robom ili hobi dućanima, a velika pakiranja možete jeftino kupiti i putem interneta. Ako se ne želite smočiti, možete s ekipom otići na paintball ili laser tag na otvorenom. U Hrvatskoj je otvoreno desetak takvih mjesta, samo ih bukirajte na vrijeme jer bi za sunčanih dana potražnja mogla biti velika.

Pozovite ekipu na roštilj

Old, but gold, roštiljanje daje ekipi razlog da se okupe na otvorenom i satima čavrljaju. Samo nemojte pustiti da za roštiljem cijeli dan bude iste osoba, jer i njima treba prilika za predah i druženje. Najbolje je da podijelite troškove i zadatke, pa da netko nabavi meso, druga osoba ugljen, treća pića, četvrta povrće i tako dalje.

Ako nitko od ekipe nema dvorište, potražite gdje su dostupni javni roštilji. Na primjer u Zagrebu su na Jarunu i Bundeku dostupni roštilji kod kojih su klupe i stolovi. Međutim ako je najavljeno lijepo vrijeme možda ćete morati doći ranije kako biste zauzeli mjesto jer zna biti navala.

Roštilj-izlet može biti odlična istraživačka aktivnost, a putni roštilj dobra investicija za ekipu. Spremite sve što vam je potrebno i autom se zaputite na neku od lijepih destinacija i sami pripremite ručak. Ako ste u prirodi budite pažljivi da sve ugasite i počistite za sobom. Prije i nakon roštiljanja iskoristite vrijeme da istražite mjesto na koje ste došli, a zatim sve spakirajte i vratite se kućama.

Uz bilo koju od ovih aktivnosti vrijeme će vam proletjeti i bit će vam drago da ste izašli na zrak. Naravno bilo koju od aktivnosti možete prilagoditi svojoj ekipi, a ove ideje vam mogu biti inspiracija za vaša druženja, u kojem god obliku preferirate.