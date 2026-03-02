Pitali smo AI što bi Zagorka rekla da je živa: 'Ako me već stavljate na popis lektire...'

Povodom obilježavanja rođenja Marije Jurić Zagorke, napravili smo eksperiment. Pitali smo ChatGPT da zamisli što bi Zagorka rekla o današnjem svijetu.

Na današnji dan 1873. godine rođena je Marija Jurić Zagorka - novinarka, književnica i jedna od najglasnijih žena svog vremena. Umjesto klasičnog podsjetnika na njezin život i djelo, odlučili smo napraviti mali eksperiment.

Pitali smo umjetnu inteligenciju da zamislili kako bi Zagorka govorila da je danas živa. Zanimalo nas je kako bi komentirala suvremene medije, politiku, položaj žena, školstvo i mlade, ako i činjenicu da su njena djela danas školske lektire.

Ovo je jedan od načina na koji se može iskoristiti umjetna inteligencija kako bi se učenici bolje povezali s likom i djelom koji su značajni za Hrvatsku povijest, kao što je bila i Zagorka. U nastavku možete pročitati što ChatGPT misli da bi Zagorka rekla o današnjem svijetu koji nije mogla ni zamisliti prije svoje smrti 1957. godine.

O novinarstvu i politici: I tada i danas ima onih koji bi radije utišali kritiku nego je poslušali

Da sam danas živa, prvo bih pitala - tko su vam sada cenzori? U moje vrijeme znala sam im ime i prezime. Sjedili su u uredima, čitali moje tekstove i odlučivali smije li žena uopće imati mišljenje. Danas, čini mi se, cenzura nosi drugo ime - klikovi, oglasi i strah od gubitka publike. Pero je zamijenila tipkovnica, ali pritisak je ostao isti.

Kad sam se kao mlada novinarka probijala u redakcijama, govorili su mi da je politika stvar muškaraca. Danas žene sjede u Saboru, vode ministarstva, uređuju redakcije. To je napredak koji ne bih umanjivala. Ali recite mi iskreno - jesu li doista ravnopravne ili samo brojnije? U moje vrijeme žena je morala biti dvostruko sposobnija da bi je priznali upola manje. Slušajući današnje rasprave, bojim se da ta računica još nije sasvim nestala.

Politika se promijenila u dekoru, ali ne i u naravi. I tada i danas ima onih koji bi radije utišali kritiku nego je poslušali. Razlika je u tome što danas svatko može govoriti javno. U moje doba za to je trebalo mnogo hrabrosti - i poneka zabrana rada. Danas je hrabrost možda drugačije vrste: ostati dosljedan u buci mišljenja.

O mladima i školstvu: Bez obrazovanja koje potiče kritičko mišljenje nema ni slobodnih građana

Njih najviše promatram s nadom. U moje vrijeme mlade su žene potajno čitale romane i sanjale o slobodi. Danas mladi javno prosvjeduju, pišu, snimaju, organiziraju se. Imaju glas kakav mi nismo imali. No pitam se koriste li ga dovoljno odlučno. Sloboda nije dar koji se jednom dobije; ona je navika koja se svakodnevno brani.

Školstvo mi je osobito blisko. U moje vrijeme obrazovanje je za mnoge djevojke bilo povlastica, a ne pravo. Učilo ih se kako biti poslušne, a ne kako misliti. Danas su vam škole otvorene svima – barem na papiru. No pitam: učite li djecu da postavljaju pitanja ili da samo reproduciraju odgovore? Učite li ih hrabrosti ili prilagodbi?

Jer bez obrazovanja koje potiče kritičko mišljenje nema ni slobodnih građana. Ako škola postane mjesto gdje se šutnja nagrađuje, a znatiželja kažnjava lošom ocjenom, onda se društvo nije mnogo udaljilo od mog vremena.

O svojim djelima kao školskoj lektiri: Nadam se da me ne čitate samo zbog ispita

A sada čujem da su moja djela školska lektira. Ne znam bih li se tome više smijala ili čudila. U moje vrijeme smatrali su me previše glasnom, previše političnom, previše 'ženskom' da bih bila ozbiljna književnica. Danas me čitate pod obvezno. Ako je tako, nadam se da me ne čitate samo zbog ispita.

Ne želim biti tek ime u udžbeniku ni fusnota u književnoj povijesti. Ako me već stavljate na popis lektire, onda neka moji romani budu povod da se govori o hrabrosti, o nepravdi, o tome kako se suprotstaviti moćnima. Neka učenici u mojim junakinjama ne vide samo kostimiranu prošlost, nego poruku da se dostojanstvo brani i onda kada je to nepopularno.

Kad usporedim svoje doba s vašim, vidim napredak koji me raduje. Ali vidim i stare obrasce u novom ruhu. Ako sam išta naučila, to je da se društvo ne mijenja samo od sebe. Mijenjaju ga uporni ljudi - oni koji ne pristaju na šutnju.

A takvih, nadam se, među vama još ima.

* sve izjave u tekstu su kreirane uz pomoć ChatGPT-a povodom obilježavanja rođenja Marije Jurić Zagorke