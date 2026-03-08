Učenik bilješkama s nastave šokirao učitelje: 'Tada se logično nametnulo moje pitanje'

Učenik trećeg razreda tokarskog usmjerenja u Industrijsko strojarskoj školi u Zagrebu Roko Jolić osvojio je nagradu Staroslavenskog instituta na natječaju 'Pošalji nam čestitku… s glagoljicom'. Zadatak je bio osmisliti božićnu čestitku nadahnutu ovim pismom, a Rokova čestitka očarala je žiri. Napisao ju je kurzivnom glagoljicom iz 13. stoljeća, pismom kojim je pisan Vinodolski zakon.

No, priča koja stoji iza te nagrade puno je šira - Roko nam govori da se latinicom doslovno ne koristi u slobodno vrijeme. Kad nešto piše, piše glagoljicom - osobne bilješke, osobni potpis, poruke na mobitelu, pa čak i bilješke na nastavi.

Nitko mu ne može čitati poruke na mobitelu

Naravno, ne sve bilješke na nastavi jer, kako kaže, nastavnici pregledavaju bilježnice i trebaju razumjeti njihov sadržaj. Rokove bilješke | foto: Privatna arhiva

- Ali, evo, tu i tamo sam znao jednu stranicu ispisati glagoljicom. Svojoj profesorici iz Hrvatskog jezika dao sam kopiju bilježnice iz tog predmeta koja je na glagoljici, a ispisao sam je vlastitom rukom. Profesorica je bilježnicu pokazivala ostalim kolegama. Profesori su uvijek iznenađeni, neki i jako oduševljeni činjenicom da poznajem glagoljicu (moja profesorica iz Hrvatskog jezika najviše), pa im je bilježnica samo još dodatno iznenađenje, pojašnjava Roko.

Nastavnica Marija Grgošić potvrđuje nam da su Rokove bilješke bile ugodno iznenađenje za nju jer je ta bilježnica, uz to što je reprezentativni uradak, ujedno i pokazatelj da je Roko otkrio odličnu metodu učenja. Kako kaže, bilježeći sadržaj na pismu koje voli, zasigurno je bolje pohranio sadržaj u svojem dugoročnom pamćenju. Učenik Roko Jolić i nastavnica Marija Grgošić | foto: Industrijska strojarska škola

S obzirom na to da su mu i tipkovnica i font na mobitelu na glagoljici, jednom se dogodilo da je primatelju slučajno poslao poruku na tom pismu.

- Zbog toga što imam font tipkovnica izgleda slično ovoj običnoj i ja sam samo utipkao poruku bez da sam primijetio da je osobi došlo na glagoljici. To je bilo smiješno, ali stvarno nekad zaboravim na to. Isto bih tako ponekad pokazao nekome nešto sa svojeg mobitela, no on to ne bi mogao pročitati, prisjeća se Roko i dodaje da mu nitko ne može čitati poruke ili raditi nešto slično na mobitelu pa s okolinom uvijek zbija šale na taj račun.

Sviđa mu se njegova struka pa ona ostaje posao

Njegova ljubav prema ovom pismu traje od malih nogu. Među Rokovim hobijima, kaže, ističe se upravo ona jer je 'nešto što me veže s mojim korijenima - pismo je hrvatsko, tradicija koju smo dugo nasljedovali'. Oblik slova oduvijek mu je bio zanimljiv, a pismo je, dodaje, drukčije od latinice i uistinu jedinstveno.

- Ima nešto lijepo u tome. Sama činjenica da je to hrvatsko pismo, pojačavala mi je interes. Slova latinice odveć su mi bila dosadna i fasciniralo bi me kada bih negdje vidio neko pismo koje nije latinica - kada su riječi zapisane na neki drukčiji način. U četvrtom razredu osnovne škole pod jednim satom Hrvatskog jezika glagoljica mi je nekako u potpunosti 'sjela'. Taj smo sat spominjali Bašćansku ploču te nam je zadatak bio napisati nekoliko rečenica glagoljicom i to mi se toliko svidjelo da sam tih dana kod kuće samo pisao njome. Od tada imam stalni interes, priča nam Roko.

Mlađeg brata i sestru uči pisati tim pismom, a okolini voli i pisati rođendanske i blagdanske čestitke njime. Unatoč ljubavi prema glagoljici, ona će ostati hobi, dok će njegov zanat biti posao. Kako kaže, voli raditi nešto fizički i sviđa mu se njegova struka, 'ali to je ipak posao, hobi je drukčiji'.

- U slobodno vrijeme ću se baviti nečime što stvarno volim i što je za moju dušu. Ne bih se samo zadržavao na svojoj struci. Moja je vizija imati posao, a u slobodno vrijeme baviti se hobijem kao što je glagoljica. Naravno da bih htio napredovati u tom području što više. Nakon što završim treći razred srednje škole, upisao bih četvrtu godinu pa ću možda imati malo više vremena za idući korak - učenje staroslavenskog jezika, zato što pismo i jezik idu zajedno i ne mogu se razdvajati. Imam još dosta toga što trebam usavršiti, kao što su brojevi u glagoljici i čitanje koje uvijek može biti bolje. Ne smatram se stručnjakom jer postoji veliki broj ljudi koji imaju puno više znanja od mene u ovom području. Htio bih svoj hobi 'gurnuti' što više do granica, a jedino što mi je potrebno jest volja. Nadam se da je neću izgubiti, zaključuje Roko.

'Kako to da si upisao strukovnu školu, a ne gimnaziju'?

Rokova mentorica na natječaju Staroslavenskog instituta bila je upravo nastavnica Grgošić. Kako kaže, za Roko ljubav prema glagoljici nije saznala odmah, već u spontanom razgovoru nakon jednog sata.

- Njegova me izjava silno razveselila premda moram priznati da sam očekivala da se svojim hobijem tek počeo baviti, no tada je izvadio mobitel i pokazao mi svoj WhatsApp. Mojem oduševljenju nije bilo kraja! Tada se logično nametnulo moje pitanje: 'Roko, kako to da si upisao strukovnu školu, a ne gimnaziju'? Roko mi je skromno odgovorio kako on nije uvijek bio odličan, već vrlo dobar učenik u osnovnoj školi te da jednostavno voli raditi rukama, ali da unatoč tome gaji interes prema intelektualno zahtjevnijim sadržajima, objašnjava Grgošić i zaključuje da vjeruje da mu je pobjedu na natječaju donijela upravo kurzivna glagoljica iz 13. stoljeća.