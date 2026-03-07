Učitelj na TikToku čita mailove roditelja: 'U našoj kući ne podržavamo domaće zadaće'

Milijune pregleda skupio je učitelj koji na TikToku čita mailove koje je dobio od roditelja učenika. Ljudi u komentarima ne mogu vjerovati što čuju.

Komunikacija roditelja s nastavnicima događa se unutar 'četiri zida' maila ili WhatsApp poruka. Kakve sve poruke, mailove i zahtjeve učitelji dobivaju od roditelja, to ostaje među njima. No, jedan učitelj odlučio je na TikToku pročitati najbizarnije mailove roditelja svojih učenika.

- Primijetili smo da Mason doma dolazi s domaćom zadaćom. Nastojimo zaštititi njegovo mentalno zdravlje i vrijeme provedeno s obitelji, tako da u našoj kućine podržavamo domaće zadaće. Postoji li mogućnost da dobije maksimalne bodove iako ih ne napravi? Hvala na razumijevanju, pročitao je u jednom videu učitelj Philly iz SAD-a.

Njegovi videi postali su viralni, a nakon prvog djela snimio je još 12 videa i svi imaju milijunske preglede.

- Ema se probudila na vrijeme za školu, ali je padala kiša, a ona ne voli kišu. Jako joj utječe na raspoloženje. Molim vas da zapišete da je prisutna, ali ne i da je kasnila, bio je mail jednog tate.

Ljudi u komentarima su ostali šokirani ovakvim mailovima, a neki su napisali da su mailovi izmišljeni. No, javili su se nastavnici koji su potvrdili da im se upravo takve stvari događaju i više nego što se može zamisliti.

- Moj sin je učio skoro punih 20 minuta za ovaj ispit i dobio neočekivano nisku ocjenu. Zanima nas što se dogodilo tijekom vašeg podučavanja da je ostvario ovako slab rezultat?, pročitao je učitelj Philly na TikToku.