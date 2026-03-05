Što je uzrokovalo gužvu na hodniku zagrebačke škole? Učenici jedva dočekali ovaj trenutak

Velika gužva na hodniku označila je otvaranje nove kantine u zagrebačkoj školi. Neće to biti samo prostor za obrok, druženje i školske projekte.

Iako u učionicama stječu ono najvažnije - znanje - i prostori poput školske kantine imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu učenika. Oni nisu samo mjesto gdje se jede, nego i prostor za druženje, odmor i neformalnu komunikaciju među učenicima. U takvom okruženju učenici razvijaju socijalne vještine, stvaraju prijateljstva i osjećaj pripadnosti školskoj zajednici. Zato je važno da školski prostori budu ugodni, funkcionalni i poticajni za boravak učenika.

Znaju to i u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, gdje je ovih dana otvorena nova kantina.

- S veseljem smo otvorili novu kantinu, moderno uređeni prostor naše škole, u kojoj su se učenici mogli počastiti raznim grickalicama, svježe pečenim pecivima te zdravim obrocima poput banane, kruške ili naranče. U ovome će prostoru učenici moći objedovati, ali i učiti jer nastavnici već najavljuju projektne dane koji će se održavati upravo ovdje, poručili su iz škole.

Kako izgleda nova kantina Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, pogledajte u fotogaleriji.