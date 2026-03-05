Svaštara Što je uzrokovalo gužvu na hodniku zagrebačke škole? Učenici jedva dočekali ovaj trenutak

Martina Gelenčir

05. ožujak 2026.

Što je uzrokovalo gužvu na hodniku zagrebačke škole? Učenici jedva dočekali ovaj trenutak

Kantina u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju | foto: Facebook

Velika gužva na hodniku označila je otvaranje nove kantine u zagrebačkoj školi. Neće to biti samo prostor za obrok, druženje i školske projekte.

Iako u učionicama stječu ono najvažnije - znanje - i prostori poput školske kantine imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu učenika. Oni nisu samo mjesto gdje se jede, nego i prostor za druženje, odmor i neformalnu komunikaciju među učenicima. U takvom okruženju učenici razvijaju socijalne vještine, stvaraju prijateljstva i osjećaj pripadnosti školskoj zajednici. Zato je važno da školski prostori budu ugodni, funkcionalni i poticajni za boravak učenika.

Znaju to i u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, gdje je ovih dana otvorena nova kantina.

- S veseljem smo otvorili novu kantinu, moderno uređeni prostor naše škole, u kojoj su se učenici mogli počastiti raznim grickalicama, svježe pečenim pecivima te zdravim obrocima poput banane, kruške ili naranče. U ovome će prostoru učenici moći objedovati, ali i učiti jer nastavnici već najavljuju projektne dane koji će se održavati upravo ovdje, poručili su iz škole.

Kako izgleda nova kantina Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, pogledajte u fotogaleriji.

