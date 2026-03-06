Izračunali smo koliko učenici i studenti mogu zaraditi na sezoni: Roditelji moraju paziti

Student koji će za minimalnu satnicu raditi svaki dan u srpnju i kolovozu zaradit će najmanje 3.542,40 eura. Evo što je s učenicima.

Ove bi sezone učenici i studenti mogli dobro 'podebljati' svoj budžet. Oglasi za sezonske poslove na stranicama učeničkih i studentskih servisa već su krenuli. Poslodavci preko Student servisa u Splitu traže recimo turističkog predstavnika u zračnoj i trajektnoj luci za 9 eura po satu, vodiče pustolovnih izleta za 10 eura po satu, konobare za 7 eura po satu. Uglavnom ističu da nude slobodan dan u tjednu i propisana uvećanja, a od studenata očekuju da se zadrže do kraja sezone.

S obzirom na to da je minimalna satnica od 1. siječnja narasla na 6,56 eura, odlučili smo izračunati koliko bi učenici i studenti mogli zaraditi ovog ljeta. Za početak, važno je napomenuti da se učenička satnica za rad nedjeljom i državnim blagdanima uvećava za 50 posto. Tada, dakle, iznosi 9,84 eura. Isto je i sa studentskom, samo se ona uvećava i za rad noću te prekovremeni rad. Maloljetni učenici, naime, ne smiju raditi prekovremeno i noću - već isključivo osam sati dnevno, 40 sati tjedno, s tjednim odmorom od 48 sati neprekidno. Sve o radu preko učeničkog servisa pisali smo ovdje.

Neki bi mogli do 3.500 eura u dva mjeseca

S druge strane, studenti 'sezonci' nerijetko rade bez ijednog slobodnog dana. Iako se u Zakonu o radu spominje pravo na tjedni odmor, u Zakonu o obavljanju studentskih poslova o tome nema ni riječi. Spominje se samo da studenti koji rade najmanje šest sati u danu imaju pravo na 30 minuta pauze. O tjednom odmoru za studente ranije smo upitali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) te su nam potvrdili da on podliježe dogovoru između poslodavca i studenta.

Stoga ćemo za potrebe ovog članka u obzir uzeti tri slučaja. Da student radi bez ijednog slobodnog dana u mjesecu, s jednim slobodnim danom tjedno te da učenik ili student radi s dva slobodna dana tjedno.

Prvi na redu je student Ivan koji će svaki dan osam sati dnevno za minimalnu satnicu iznajmljivati ležaljke na plaži. Neće raditi noću. Srpanj ima 31 dan s četiri nedjelje i nula državnih blagdana. To znači da će Ivan odraditi 216 sati po redovnoj i 32 sata po 50 posto većoj satnici. Tako će za srpanj dobiti plaću od 1.731,84 eura. Ako istim tempom rada nastavi i u kolovozu, koji ima čak dva državna blagdana, 5. i 15. kolovoza, i pet nedjelja, zaradit će 1.810,56 eura. To znači da će za dva mjeseca rada svoj budžet podebljati za 3.542,40 eura. Naravno, u ovaj izračun ne ulazi 'bakša' koju će zasigurno dobiti.

Druga je studentica Ana koja ipak želi malo predahnuti tijekom radnog tjedna, pa će tako šest dana tjedno po osam sati raditi u suvenirnici, također bez rada noću. Slobodan dan imat će ponedjeljkom. Ona će u srpnju zaraditi 1.521,92 eura, a u kolovozu 1.548,16 eura. To je također solidna zarada od 3.070,08 eura u ta dva mjeseca.

Koliko mogu zaraditi učenici?

Treća na redu je učenica Marija koja će za minimalnu satnicu raditi administrativni posao u velikoj privatnoj tvrtki osam sati dnevno od ponedjeljka do petka. Vikendom će odmarati. Baš kako što nalažu pravila, neće raditi prekovremene sate i noću. Srpanj ima 23 radna dana bez vikenda, što čini 184 sata, pa će Mariji tako na račun 'sjesti' 1.207,04 eura. S obzirom na to da u kolovozu neće raditi ni tijekom državnih blagdana, zaradit će 1.049,60 eura. To čini 2.256,64 eura za dva mjeseca rada tijekom ljeta.

Podsjetimo, neki učenici i studenti radit će za veću satnicu od minimalne pa će se ovi iznosi 'podebljati', a neki studenti će možda raditi i tijekom cijelog rujna jer predavanja na fakultetima počinju kasnije nego nastava u školama. Također, neki studenti će raditi prekovremeno ili noću, što će također povećati njihovu zaradu. Tu su i napojnice koje znaju i premašiti dnevnicu, ali, pripazite - i one ulaze u porezni limit.

O poreznim limitima u 2026. pisali smo ovdje. Ako ste porezna olakšica svojim roditeljima, preko učeničkog i studentskog ugovora možete zaraditi do 4.800 eura godišnje. Ako niste porezna olakšica, smijete zaraditi do 12.000 eura godišnje, a za samo cent više morat ćete platiti porez.

Studenti bi radili za najmanje 7 eura po satu

A kakva su očekivanja studenta za novu radnu sezonu? Student Franjo priča nam da ne bi radio za manje od 7 eura po satu.

- Radit ću u restoranu u Dalmaciji u mjesto iz kojeg dolazim, uvjet je da počnem 10. srpnja, a radit ću do 1. listopada. Satnica mi je 7 eura i za manje ne bih ni radio. Već sam radio za istog poslodavca prošlu sezonu. Kao i prošle godine radit ćemo između 8 i 11 sati dnevno šest dana u tjednu. Slobodan mi je jedan dan po dogovoru između ponedjeljka i četvrtka. Iskreno, nisam imao uvećanja za nedjelju i noćni rad, ali jesam za prekovremene. Skupi se puno manče pa mi to nije problem, a i gazda mi osigurava dva obroka dnevno, priča nam Franjo.

Studentica Lana dolazi iz kontinentalne Hrvatske, a sezonu će odraditi na Braču. Njezina prijateljica ondje ima kuću u kojoj će obje spavati. Tijekom sezone konobare, ali ovaj put na drugom radnom mjestu.

- Minimalna satnica za koju bih radila ovog ljeta je 7 eura, a imat ću 7,20 eura. Navodno ćemo raditi maksimalno 8 sati s jednim slobodnim danom tjedno, ali već sam imala iskustva da sezona na kraju bude prekovremenih i bez slobodnog dana pa sam spremna na to. Tješim se da ću tako više i zaraditi. Imat ćemo uvećanja za nedjelju i noćni rad, na drugo ne bih pristala. Očekujem da ću mjesečno zaraditi bar 1.500 eura. Ne znam hoćemo li imati topli obrok, zaključuje Lana.

Dodajmo da studente zapošljava i sam Studentski centar u Splitu, na pozicijama poput spremača sa satnicom 7,30 eura i recepcionera sa 6,80 eura za studente koji koriste smještaj te 7,50 za one koji ga ne koriste. Nude i druge pogodnosti poput obroka. Satnica za učenike je 6,80.