Faks subotom? Ma daj, radije učim ruski, ćirilicu, ali i rodne studije

Faks subotom praktički cijeli dan? Pih, pa došao sam na Erasmus! Često se govori kako profesori Erasmusovcima progledaju kroz prste, kako su im kolegiji olakšani, sve da bi strano sveučilište pamtili po najboljem i svoju razmjenu opisivali kao izvrsnu.

Profesorica ruskog već je najavila da bismo mogli plakati na ispitu

Ali nije to baš uvijek slučaj. Neki od mojih kolegija takvi su da za svaki susret moram pisati eseje, ponekad čak i dva. Za svaki valja pročitati i određeni broj stranica literature, razmisliti o tome, povezati s nečim tebi poznatom. A da ne govorim da za satove ruskog moram učiti baš svaki put.

Da, odlučio sam upisati ruski za početnike. Latvijsko sveučilište za strane studente nudi tri jezika, ruski, latvijski i engleski. Odabrao sam prva dva, a svaki nosi po 6 ECTS boda, što bi mi na zagrebačkom sveučilištu trebalo biti priznato pod izborne kolegije. Tako se na ruskom još upoznajem s novim pismom, što je teži dio, a same riječi zapravo su lakši dio budući da preklapanja s hrvatskim ima mnogo. Jedino majka nije mama, već kratka majica. A ako se pitate je li na fotografiji ispod riječ, bome je. I to šiška. Učiti trebam redovito jer nas profesorica svako malo ispituje, a na kraju nas čeka pisani i usmeni ispit. Već nam je najavila da ćemo plakati ako ne počnemo učiti na vrijeme. Njezin stil je, opisuje, da nastavnik mora biti strog jer se s dobrim učiteljima ništa neće naučiti. Šiška na ruskom | foto: srednja.hr

Neki kolegiji nešto su najsličnije rodnim studijima zbog kojih je kod nas nastala drama

Nadalje, slušam i latvijski za početnike. Latvijski kao jezik mi se ne sviđa, ali dobro je znati pokoju riječ kada negdje živiš par mjeseci. Meni je dosad najviše koristila riječ atvainojiet, iliti oprostite, budući da se jedna Latvijka opako obrušila na mene kada sam zabunom smeće bacio u kantu njezine zgrade, a ne svoje. Atvainojiet ju je malo smirilo! Zanimljivo je da ovdje u kinima titlovi idu tako da je prvi red na latvijskom i latinici, a drugi na ruskom i ćirilici.

Dakako, osim jezika, tu su i drugi kolegiji. Men and Women in Society gdje govorimo o spolu i rodu, feminizimu, tipovima obitelji. Riječ je o antropološkom kolegiju pa su zadaci ponekada dosta apstraktni i treba razmišljati izvan okvira. Tipa, imali smo zadatak napisati smatramo li neravnopravnošću ako je pas na uzici, a mačka hoda slobodno. Dok je zadnji bio razgovarati s jednim roditeljem o tome kako su nas odgajali te to povezati s rodnim razlikama. I ovo je kolegij koji često imamo čak do 21:30, što iz tebe ispije zadnji atom energije.

Tu je i Introduction in Science and Technology Studies. Kako su tehnologija i znanost oblikovali društvo kakvo poznajemo i kakva je interakcija tehnologije i znanosti s društvom, etikom i politikom. Ovdje nam je glavna prijateljica Donna Haraway i njezino proučavanje znanosti i može li ona i koliko biti objektivna, primjerice.

Svoju Erasmus priču zaokružujem s još tri kolegija koja nose po 3 ECTS boda: International Human Rights Standards in the Baltic States, Media Representation, Ethics, Memory and the Holocaust i Gender and Media. Na prvom profesorica prava izvlači nam zanimljive presude Europskog suda za ljudska prava, na drugom učimo o povijesti i žrtvama Holokausta (oh, kako bi taj kolegij bio koristan nekim hrvatskim političarima, ali i sveučilišnim profesorima!), dok se na trećem dotičemo valova feminizma i kako su žene prikazane u časopisima ili reklamama tijekom povijesti. Ovo je vjerojatno nešto najsličnije rodnim studijima koji su kod nas - barem zasad - neslavno propali upletanjem desničara. Stoga je zanimljivo da nam je profesorica rekla kako sigurno na našim sveučilištima postoje ženski studiji, odnosno odjeli za ženske ili rodne studije. A-ha, mi u Zagrebu možemo se slikat'.

