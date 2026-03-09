Što pokloniti mentoru diplomskog rada? 'Mislim da ne treba, ali kupila sam cijeloj komisiji'

Trebamo li uopće darivati profesora koji nas je mentorirao tijekom pisanja diplomskog? Većina misli isto, a cijene poklona penju se i do 50 eura.

Kad napokon privedete kraju pisanje diplomskog rada i dobijete termin obrane, slijedi pitanje - što pokloniti mentoru. A neke studente muči i pitanje je li uopće potrebno nešto pokloniti. S jedne strane, mentoriranje studenata tijekom pisanja diplomskog rada je njihov posao, a s druge, mentor je osoba koja vas je usmjeravala prema završnoj verziji rada, pomagala u pronalasku literature, čitala rad iznova i iznova.

Boca vina i kobasice

Studente koji su obranili završne i diplomske radove pitali smo što misle u ovoj praksi, jesu li oni darivali svoje mentore i ako da, što su im poklonili. Student Franjo završio je preddiplomski studij strojarstva, a svom je mentoru nakon obrane završnog rada poklonio bocu vina i kobasice.

- Mislim da je to lijepa praksa, bar kod nas na strojarstvu je praksa bila i za preddiplomski i za diplomski mentoru uzeti nešto kako bi se pokazala zahvalnost za njegov trud i njegovo zauzimanje za studenta. Kolege su uglavnom poklanjali boce finog alkohola, možda nekakvu hranu ili namirnicu - pršut, čokoladu, bombonijeru. Nešto u rangu od 20 do 50 eura, ovisi koliko je osoba zahvalna svome mentoru. Mislim da to radi većina ljudi, kaže Franjo.

Luka je pak diplomirao na Agronomskom fakultetu i, iako se dvoumio, svojoj mentorici nije ništa poklonio.

- Razmišljao sam o tome jer je većina studenta s kojima sam pričao o tome poklonila nešto, ali na kraju sam odlučio da neću. Nije mi nešto žao jer me nije previše ni mentorirala dok sam pisao. Čak su mi više pomogli stariji kolege, prisjeća se Luka.

'Potrošila sam oko 80 eura'

Daria je na poklone potrošila oko 80 eura, jer je odlučila darovati cijelu komisiju.

- Uh, kupovala sam cijeloj komisiji (četiri osobe) jer se kupuje, a mislim li da se to treba kupiti - ne. Oni samo rade svoj posao i za to još dobiju novac... Za svako mentorstvo moji profesori na faksu dobiju 200 za završni i 500 eura za diplomski. Mentoru bih kupila sitnicu jer se stvarno trudio i bio je jako drag prema meni, puno mi je pomogao pa bi to bilo od srca, a ne jer je praksa. Potrošila sam 48 eura za rakije i oko 20, 30 eura za ulje, ističe Daria.

Klara je završila novinarstvo, a svom je mentoru poklonila bocu domaće rakije, šljivovice, koju je ispekla njezina obitelj.

- Smatram da je lijepo nešto pokloniti i da to gotovo svi rade. Nije obvezno, ali je pristojno. Mislim da profesori ne očekuju da im se nešto kupi, čula sam čak za slučajeve da su odbijali na licu mjesta. Moj mentor je prihvatio, a ja sam se vodila time da poklonim nešto domaće. Ako netko ima ulje, vino, rakiju, svoj sir, suhomesnate proizvode... Mislim da je to super poklon, savjetuje Klara.

'Lokalni' pokloni

Svoje domaće proizvode nije imala Ema s Učiteljskog fakulteta, ali je zato mentorici poklonila nekoliko proizvoda koji su specifični za mjesto iz kojeg dolazi.

- Poklonila sam malu bočicu Teranina, maslinovog ulja, domaće ulje od lavande i neki kvalitetan sir. Mentorica se oduševila, naravno rekla je da nisam trebala trošiti, ali puno mi je pomogla u pisanju rada. Potrošila sam oko 30 eura, što mislim da nije toliko strašno, taman za znak pažnje priča Ema.

Većina ljudi slaže se u jednom - kupnja poklona praksa je koju poštuje većina studenata. Nije potrebno potrošiti puno novca na poklon, već smisliti nešto simbolično i darovati kao znak pažnje.