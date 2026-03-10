Maturanti o trendu generacije Z: 'Meni ništa nije cringe. Osim ovoga što sam sada naveo'

Cringe, krindž ili susramlje - etiketa koju najviše koristi Gen Z koja ju je i osmislila. Što to znači i što je uopće cringe, pitali smo maturante.

U sklopu našeg novog video serijala školski HODNIK, u kojemu pričamo s učenicima o temama koje s tiču i njih, s maturantima II. i VII. gimnazije razgovarali smo o trendu među njihovom generacijom - cringe, krindž odnosno susramlju. Taj je izraz osmislila upravo generacija Z i koristi ju kada netko napravi nešto 'sramotno'.

Mislav: 'Cringe mi je kada ljudi koji su stariji od mene pokušavaju koristiti humor koji ja koristim, fore i memeove'

No, što sve spada pod sramotno, odnosno cringe? Tko određuje što je cringe i kada nešto prestaje biti cringe? Sputava li cringe mlade u tome da isprobaju nove i kreativne stvari kako bi izbjegli osudu vršnjaka? Upravo na ta pitanja su nam odgovorili maturanti Mislav, Karlo i Laura.

- Ovako općenito nije mi puno stvari cringe. Ali, cringe mi je kada ljudi koji su stariji od mene, tipa možda moja mama i tata, kad oni pokušavaju koristiti humor koji ja koristim, fore i memeove, i to mi je cringe. Malo mi je i uvod u ovaj video bio cringe. Ali kažem, meni ništa nije cringe. Osim ovog što sam sada naveo, objasnio nam je Mislav, maturant VII. gimnazije u Zagrebu.

Laura: 'Mislim da su ovo godine u kojima trebamo ne smatrati gotovo ništa cringe'

Maturantica Laura iz II. gimnazije misli da je to zapravo jako tužan koncept koji je njena generacija izmislila. Ali, kaže da se s godinama i odrastanjem takav način razmišljanja i etiketiranja ipak gubi.

- Mislim da to nije koncept koji zapravo ikome pomaže da se osjeća bolje oko sebe. Mislim da su ovo godine u kojima trebamo ne smatrati gotovo ništa cringe, gdje trebamo isprobavati sa svojim stilom, izgledom, oblačenjem, kosom, bilo čime. Voljela bih vjerovati da što više starimo, to više rastemo u kao prvo ideju samih sebe, a kao drugo u ideju ne osuđivanja drugih oko nas. Mislim da mi trenutačno jesmo malo bolji nego što smo bili prije možda četiri, pet godina, priča nam Laura.

Što su nam o cringe fenomenu još sve rekli maturanti, pogledajte u videu ispod.

