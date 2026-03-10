Maturanti o trendu generacije Z: 'Meni ništa nije cringe. Osim ovoga što sam sada naveo'

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 1 d 09.03.2026
10. ožujak 2026.
Cringe, krindž ili susramlje - etiketa koju najviše koristi Gen Z koja ju je i osmislila. Što to znači i što je uopće cringe, pitali smo maturante.
U sklopu našeg novog video serijala školski HODNIK, u kojemu pričamo s učenicima o temama koje s tiču i njih, s maturantima II. i VII. gimnazije razgovarali smo o trendu među njihovom generacijom - cringe, krindž odnosno susramlju. Taj je izraz osmislila upravo generacija Z i koristi ju kada netko napravi nešto 'sramotno'.
No, što sve spada pod sramotno, odnosno cringe? Tko određuje što je cringe i kada nešto prestaje biti cringe? Sputava li cringe mlade u tome da isprobaju nove i kreativne stvari kako bi izbjegli osudu vršnjaka? Upravo na ta pitanja su nam odgovorili maturanti Mislav, Karlo i Laura.
- Ovako općenito nije mi puno stvari cringe. Ali, cringe mi je kada ljudi koji su stariji od mene, tipa možda moja mama i tata, kad oni pokušavaju koristiti humor koji ja koristim, fore i memeove, i to mi je cringe. Malo mi je i uvod u ovaj video bio cringe. Ali kažem, meni ništa nije cringe. Osim ovog što sam sada naveo, objasnio nam je Mislav, maturant VII. gimnazije u Zagrebu.
Maturantica Laura iz II. gimnazije misli da je to zapravo jako tužan koncept koji je njena generacija izmislila. Ali, kaže da se s godinama i odrastanjem takav način razmišljanja i etiketiranja ipak gubi.
- Mislim da to nije koncept koji zapravo ikome pomaže da se osjeća bolje oko sebe. Mislim da su ovo godine u kojima trebamo ne smatrati gotovo ništa cringe, gdje trebamo isprobavati sa svojim stilom, izgledom, oblačenjem, kosom, bilo čime. Voljela bih vjerovati da što više starimo, to više rastemo u kao prvo ideju samih sebe, a kao drugo u ideju ne osuđivanja drugih oko nas. Mislim da mi trenutačno jesmo malo bolji nego što smo bili prije možda četiri, pet godina, priča nam Laura.
Što su nam o cringe fenomenu još sve rekli maturanti, pogledajte u videu ispod.

