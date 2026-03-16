Valja dobro promisliti želite li ići na Erasmus ako ste u ljubavnoj vezi. I tijekom njega ostati u njoj. Svašta bi se moglo promijeniti.

Prije nego što sam otišao na svoju Erasmus razmjenu, za potrebe članka razgovarao sam sa psihoterapeutom može li ljubavna veza opstati tijekom takvog iskustva. Ne zato što sam ja bio u vezi pa me to nešto posebno zanimalo, već me jednostavno interesiralo mišljenje stručnjaka o vezi na daljinu kada iskušenja vrebaju na svakom uglu, što Erasmus jest.

Vara se na razne načine

On je bio vrlo jasan. Uz redovite razgovore, dijeljenje svakodnevnih iskustva i emocionalnu podršku, veza na daljinu čak i na Erasmusu može opstati. K tome, naglasio je, u zdravoj vezi obje osobe imaju se pravo razvijati, što bi Erasmus trebao biti – kako je opisao, radi se o novom životnom iskustvu, rastu i upoznavanju sebe.

Što kaže moje iskustvo nakon mjesec i pol na Erasmusu? U jednoj rečenici, to bi bilo nekako ovako. Erasmus je pun ljubavnih spletki i prevara. Vjerojatno ne bih imao dovoljno prstiju za prebrojati o koliko sam ljubavnih prevara čuo u ovih mjesec i pol dana. Od toga da se varalo samo poljupcem u klubu, do nečeg konkretnijeg. Spletke i drame pritom, dakako, neizostavan su dio.

Kad se osjećaš izgubljeno i usamljeno u novoj državi, odeš u razna iskušenja

Kada dođeš u novu sredinu, poneki kompliment, lijepa riječ i fizički kontakt, u tom trenutku udaraju mnogo jače nego inače. Kad se osjećaš izgubljeno i usamljeno u novoj državi, odeš u iskušenja kakva od sebe ne bi očekivao. I bude ti žao, no svejedno to radiš, jer Erasmus i je zabava, a svi smo mi mladi. Možda ponekad i premladi da znamo što je ljubav.

Pitanje je koliko je ikoja ljubavna veza u matičnoj državi stabilna i je li to doista nešto ozbiljno ili tek prolazna stvar. Kako god, prije odlaska na Erasmus valja dobro razmotriti isplati li se ostati u ljubavnoj vezi, treba li je možda otvoriti ili ipak završiti. Komunikacija tijekom Erasmusa, ako dođe do iskušenja, svakako je neizostavan korak. A ako ste samac i razmišljate o Erasmusu, otiđite. Šanse da ćete pronaći nekog - barem za malo zabave - izuzetno je visoka. A vrlo lako i za nešto više od toga.

