Prije nego što sam otišao na svoju Erasmus razmjenu, za potrebe članka razgovarao sam sa psihoterapeutom može li ljubavna veza opstati tijekom takvog iskustva. Ne zato što sam ja bio u vezi pa me to nešto posebno zanimalo, već me jednostavno interesiralo mišljenje stručnjaka o vezi na daljinu kada iskušenja vrebaju na svakom uglu, što Erasmus jest.
Vara se na razne načine
On je bio vrlo jasan. Uz redovite razgovore, dijeljenje svakodnevnih iskustva i emocionalnu podršku, veza na daljinu čak i na Erasmusu može opstati. K tome, naglasio je, u zdravoj vezi obje osobe imaju se pravo razvijati, što bi Erasmus trebao biti – kako je opisao, radi se o novom životnom iskustvu, rastu i upoznavanju sebe.
Što kaže moje iskustvo nakon mjesec i pol na Erasmusu? U jednoj rečenici, to bi bilo nekako ovako. Erasmus je pun ljubavnih spletki i prevara. Vjerojatno ne bih imao dovoljno prstiju za prebrojati o koliko sam ljubavnih prevara čuo u ovih mjesec i pol dana. Od toga da se varalo samo poljupcem u klubu, do nečeg konkretnijeg. Spletke i drame pritom, dakako, neizostavan su dio.
Kad se osjećaš izgubljeno i usamljeno u novoj državi, odeš u razna iskušenja
Kada dođeš u novu sredinu, poneki kompliment, lijepa riječ i fizički kontakt, u tom trenutku udaraju mnogo jače nego inače. Kad se osjećaš izgubljeno i usamljeno u novoj državi, odeš u iskušenja kakva od sebe ne bi očekivao. I bude ti žao, no svejedno to radiš, jer Erasmus i je zabava, a svi smo mi mladi. Možda ponekad i premladi da znamo što je ljubav.
Pitanje je koliko je ikoja ljubavna veza u matičnoj državi stabilna i je li to doista nešto ozbiljno ili tek prolazna stvar. Kako god, prije odlaska na Erasmus valja dobro razmotriti isplati li se ostati u ljubavnoj vezi, treba li je možda otvoriti ili ipak završiti. Komunikacija tijekom Erasmusa, ako dođe do iskušenja, svakako je neizostavan korak. A ako ste samac i razmišljate o Erasmusu, otiđite. Šanse da ćete pronaći nekog - barem za malo zabave - izuzetno je visoka. A vrlo lako i za nešto više od toga.
*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije
Više iz serijala pročitajte ovdje:
Gotovo godinu dana čekanja i budilica je konačno zazvonila: Odlazim iz Hrvatske
Četvrtina su Rusi, temperature minus 20, ocjene od 1 do 10: Ma kakva Španjolska, ovdje sam otišao
Cimer iz Kazahstana, a bez Balkanaca nigdje: Ako mi se isprazni mobitel, ostajem na cesti
Ovo je graf kroz koji prolaze svi Erasmus studenti. Mislim da sam između druge i treće faze
Zbog pada broja učenika moraju zatvoriti neke škole. A što s Hrvatskom?
Faks subotom? Ma daj, radije učim ruski, ćirilicu, ali i rodne studije