Ako uočite ove simptome moguće je da imate bolest koja pogađa velik broj djevojaka i žena

Od toga pati jedna od 10 žena, a simptomi se mogu pojaviti već kod prve menstruacije. Ako se ne liječi može uzrokovati neplodnost.

Kada žene pate od endometrioze. to znači da im se događa sljedeće: tkivo slično unutarnjoj sluznici maternice raste izvan maternice, čime uzrokuje upalu i ekstremno jake bolove. To tkivo se tijekom menstruacije ponaša kao 'normalno' tkivo unutar maternice - ljušti se, krvari i raspada, ali ne napušta tijelo jer nema kamo otići.

Endometrioza je vrlo ozbiljan poremećaj koji, ako se ne detektira na vrijeme, može imati ozbiljne posljedice. Jedan od češćih uzroka neplodnosti je upravo endometrioza. Stoga, ako imate neke od sljedećih simptoma, moguće je da patite o ove bolesti - od koje pati jedna od 10 žena u Hrvatskoj.

Simptomi endometrioze:

vrlo bolne menstruacije

bol tijekom spolnog odnosa

bol pri pražnjenju crijeva ili mokrenju

zdjelična bol nekoliko dana prije ili tijekom menstruacije

abnormalna krvarenja ili produžena menstrualna krvarenja

umor i iscrpljenost tijekom ciklusa

proljev ili zatvor, nadutost ili mučnina

Što se prije dijagnosticira, to bolje

Valja napomenuti da se neki od ovih simptoma mogu pojaviti već kod prve menstruacije, stoga je ključno o tome razgovarati sa svojim ginekologom. Također, simptomi endometrioze ponekad mogu izgledati kao simptomi nekih drugih bolesti pa ju je teže dijagnosticirati.

Endometrioza se dijagnosticira kombinacijom pregleda i testova. Najprije se radi ginekološki pregled gdje ginekolog opipa zdjelicu kako bi provjerio bolna mjesta, čvoriće, ožiljke ili ciste. Nakon toga slijedi ultrazvuk i/ili magnetska rezonancija kako bi se vidjelo je li potrebna operacija.

Dijagnoza endometrioze može se napraviti i laparoskopijom. To je kirurški zahvat kojim se rezom kraj pupka uzima uzorak tkiva za daljnje testiranje. Često kirurg odmah uklanja i endometriozna žarišta, čime se bolest može pokušati liječiti tijekom ovog zahvata.

Lijeka za endometriozu nema, bolest se može vratiti i nakon operacije

No, lijeka za endometriozu nema, a ponekad se i nakon operacije takvog tkiva bolest može ponovno vratiti. Ovisno o tome što žene planiraju vezano uz svoje reproduktivno zdravlje, propisuju se ili kontracepcijske pilule (koje ne liječe, nego ublažavaju simptome) ili lijekovi koji blokiraju menstrualni ciklus i stvaraju umjetnu menopauzu što uzrokuje smanjenje tkiva endometrioze.

U uznapredovalim slučajevima ove bolesti i kada je bol toliko jaka, nekim ženama se u potpunosti odstranjuje maternica. Zbog toga što je ova bolest praktički neizlječiva, a od nje pati gotovo 90 milijuna žena u svijetu, svakog ožujka obilježava se mjesec svjesnosti o endometriozi.