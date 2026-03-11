Kotiga se pohvalio velikim uspjehom u Potjeri: Otkrio koliko je novca otišlo natjecateljima

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.

11. ožujak 2026.
Lovac Dean Kotiga nedavno je snimio 500. epizodu i tako postao prvi lovac s tim postignućem. No, objavio je i drugu zanimljivu statistiku o nastupima.
Nedavno je snimana i emitirana 1.800 epizoda HRT-ovog kviza Potjera. Lovac Dean Kotiga sada je na svom Facebooku iznio još jednu statistiku koja će biti zanimljiva ljubiteljima ovoga kviza - prešao je snimljenih 500 epizoda. Na to mu je, kaže, pozornost skrenuo njegov kolega Vukorepa.
- Kolega Vukorepa mi je skrenuo pažnju na to da sam nedavno snimio svoju 500. epizodu Potjere, kao prvi lovac u nas a vrlo lako moguće čak i u svijetu. Uglavnom, achievement na koji sam baš za ozbiljno jako ponosan. Da ne kažem da sam i podijelio preko dva milijuna eurića, naveo je Kotiga.
U ovoj je objavi podijelio i još zanimljive statistike. Jedina lovkinja koja je u kvizu od početka emitiranja uz Kotigu je i Morana Zibar, no ona ima 489 snimljenih emisija. Pokojni Mirko Miočić koji je bio dio prvog lovačkog sastava nastupao je do ožujka 2016., a sudjelovao je u 113 emisija. Krešimir Sučević Međeral nastupa od istog mjeseca te godine do danas snimio je 398 emisija, a Mladen Vukorepa, koji je lovac od listopada 2017. iza sebe ima 302 epizode.
Već smo pisali koji je lovac najuspješniji protiv natjecatelja - Sučević Međeral čiji je postotak pobjede 83,67. Brojčano je gotovo izjednačen s Kotigom, mada ima manje nastupa, što je pohvalio i sam Kotiga.
- 'Spešl menšn' ide našem Krešiminatoru koji iako ima preko 100 emisija manje od mene ima gotovo jednak broj pobjeda. Lik je stvarno wonder boy tog formata, kao da je pisan za njega, bravo šokre, gušt je gledati tvoju rasturačinu, naveo je Kotiga.
Sljedeći po postotku pobjeda je Vukorepa (74,50), a Zibar je pobijedila u 68,71 posto slučajeva, a Kotiga u 68,40. Ukupno gledajući, lovci su pobijedili u 1.312 emisija, a natjecatelji tek u 491. Natjecatelji su tako približno osvojili 6,2 milijuna eura i to najviše, oko 2,1 milijun, protiv Kotige.
