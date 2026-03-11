Donosimo listu najpopularnijih dječjih imena u 2025. godini, na vrhu je došlo do promjene

Prošle godine u Hrvatskoj je rođeno 32.991 dijete. Najčešće ime rođenih dječaka bilo je Luka, a djevojčice su najčešće dobile ime Nika.

U protekloj, 2025. godini, porastao je broj rođenih u odnosu na godinu ranije - lani je rođeno i u maticu upisano 32.991 dijete, dok je 2024. rođeno 32.628 djece.

Rođeno više dječaka nego djevojčica

Rođeno je nešto više dječaka (16.914) nego djevojčica (16.077). Očekivano, broj rođenih najveći je u Zagrebu, budući da u tamošnja rodilišta dolaze i rodilje iz Zagrebačke županije - u Zagrebu su rođena 10.803 mališana. Slijede Splitsko-dalmatinska s 4.089 rođenih, Osječko-baranjska s njih 2.014 te Primorsko-goranska u kojoj su lani rođene 2.093 bebe.

Na dnu te ljestvice je Ličko-senjska županija u kojoj su rođena tek 233 djeteta. Sve ovo najnoviji su statistički podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Najpopularnija dječja imena u Hrvatskoj u 2025. su Luka i Nika

Najpopularnija dječja imena u Hrvatskoj 2025. bila su Luka za dječake i Nika za djevojčice. Po pitanju muških imena stanje je ostalo isto, Luka je i dalje na vrhu, no prošle godine među djevojčicama je dominiralo ime Mia. Brojčano gledano, ime Luka dobila su 622 dječaka, dok smo lani dobili 372 Nike.