Donosimo listu najpopularnijih dječjih imena u 2025. godini, na vrhu je došlo do promjene

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 2 d 09.03.2026
11. ožujak 2026.
Prošle godine u Hrvatskoj je rođeno 32.991 dijete. Najčešće ime rođenih dječaka bilo je Luka, a djevojčice su najčešće dobile ime Nika.
U protekloj, 2025. godini, porastao je broj rođenih u odnosu na godinu ranije - lani je rođeno i u maticu upisano 32.991 dijete, dok je 2024. rođeno 32.628 djece.
Rođeno je nešto više dječaka (16.914) nego djevojčica (16.077). Očekivano, broj rođenih najveći je u Zagrebu, budući da u tamošnja rodilišta dolaze i rodilje iz Zagrebačke županije - u Zagrebu su rođena 10.803 mališana. Slijede Splitsko-dalmatinska s 4.089 rođenih, Osječko-baranjska s njih 2.014 te Primorsko-goranska u kojoj su lani rođene 2.093 bebe.
Na dnu te ljestvice je Ličko-senjska županija u kojoj su rođena tek 233 djeteta. Sve ovo najnoviji su statistički podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Najpopularnija dječja imena u Hrvatskoj 2025. bila su Luka za dječake i Nika za djevojčice. Po pitanju muških imena stanje je ostalo isto, Luka je i dalje na vrhu, no prošle godine među djevojčicama je dominiralo ime Mia. Brojčano gledano, ime Luka dobila su 622 dječaka, dok smo lani dobili 372 Nike.
U top 10 imena za dječake ulaze još Jakov, Toma, David, Niko, Ivan, Petar, Roko, Noa i Mateo. Preostalih devet najčešćih imena za djevojčice bila su Mia, Rita, Lucija, Marta, Mila, Ema, Eva, Sara i Lara. Odakle potječu i što znače neka od ovih imena, objasnili smo u ovom članku. Listu 50 najčešćih dječjih imena u 2025. možete pronaći u nastavku.
