Srednjoškolci o helikopter roditeljima: 'Pustite djeci da rade glupe stvari'

Roditelji koji previše 'lete' iznad svoje djece i kontroliraju što rade nazivaju se helikopter roditeljima. Učenici takvo ponašanje smatraju štetnim.

Da je prirodno da se roditelji brinu o svojoj djeci i paze na svaki njihov korak slažu se i srednjoškolci s kojima smo pričali u sklopu našeg video serijala školski HODNIK. No, do koje mjere je to 'zdravo', a kada kontrola roditelja postaje štetna?

Pretjerano 'oblijetanje' djeteta naziva se helikopter roditeljstvom, a učenici II. i VII. gimnazije iz Zagreba objasnili su nam što oni misle o takvom načinu odgoja.

- Bdiju nad djecom do te razine da je to za djecu štetno. Štetno je jer onda ne mogu razviti samostalnost. To je OK možda i kad su jako mala djeca. To je prirodno onda da se jako brinu o njima. Ali nakon nekog vremena to jednostavno više nije zbog djeteta. Nakon što dijete ima osamnaest godina - više nije dijete. Tada to uopće nije za njegov boljitak nego je da bi se roditelji osjećali bolje, smatra maturant Mikula iz VII. gimnazije.

Dodao je i da roditelji u određenom periodu trebaju pustiti djecu da 'rade glupe stvari'. S time se slaže i Josip, maturant II. gimnazije, kao i maturantica Nea iz VII. gimnazije.

- Svaki roditelj se treba brinuti o svom djetetu. Ali to treba prilagoditi uzrastu djeteta. Postoje neki helikopter roditelji kod djece koja imaju osamnaest, tako da oni su definitivno manje samostalni i nesigurni, rekla je Nea.

