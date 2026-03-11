Trend koji kruži može biti opasan za tinejdžere: 'Opada kosa, ljušti se koža, staje menstruacija'

Kalorijski deficit često se predstavlja kao ključ mršavljenja. Stručnjakinja upozorava da može biti opasan za djecu i mlade koji su još u razvoju.

Ako odlučite da vaša nova životna zanimacija postane sportski život i zdravija prehrana, pretraživanje takvih tema na internetu neizbježno će oblikovati i algoritam na vašim društvenim mrežama. Odjednom će vam 'iskakati' savjeti oko toga kako se dovesti do željene forme. No, između onih stručnih tu se potkradaju i savjeti potpuno nestručnih osoba, a to može biti posebno problematično kada je u pitanju - kalorijski deficit. On ipak nije za svakog.

Što je kalorijski deficit?

Krenimo redom. Kalorijski deficit je, najjednostavnije rečeno, stanje u kojem osoba troši više energije, kalorija, nego što unese hranom i pićem tijekom određenog vremenskog razdoblja. Kada je tijelo u kalorijskom deficitu, ono počinje koristiti pohranjene energetske zalihe kako bi nadoknadilo razliku između unosa i potrošnje energije.

To, pak, s vremenom dovodi do smanjenja tjelesne mase. Tako je jedno vrijeme među tinejdžericama na TikToku bila popularna tzv. OMAD dijeta. To je oblik povremenog posta u kojem se konzumira jedan obrok u danu, često manje od tisuću kalorija.

'Kod djece to vrlo često pređe granicu dobrog ukusa i uđe u poremećaj prehrane'

No, je li dobra ideja da učenici i studenti, odnosno osobe koje su još uvijek u razvoju, prakticiraju kalorijski deficit i može li on biti opasan za njih? To pitanje postavili smo nutricionistkinji Margiti Zlatić Crnković.

- Ono što se događa kad dijete, a to su u principu djeca, ode u kalorijski deficit samoinicijativno, onda to vrlo često pređe granicu dobrog ukusa i uđe u poremećaj prehrane. I onda tu tijelo šalje signale, tu nema puno dileme. Jer oni idu iz krajnosti u krajnost. Puno se izgubi na tjelesnoj masi, opada kosa, ljušti se koža, zaustavlja se rast, kod djevojčica nema menstruacije, izostaje, pucaju nokti. Znači masa toga, a da ne pričamo o tome da su razdražljivi, da nemaju koncentracije, da nemaju energije, da su anemični. Sve to za sobom povlači taj kalorijski deficit. Tako da definitivno kod tih osoba, kod djece, nije apsolutno prihvatljivo, rekla nam je Zlatić Crnković.

Izuzetak su oni kod kojih je to medicinski indicirano

Postoje izuzeci, ali naglašava, tada se prakticiranje kalorijskog deficita u djece odvija isključivo pod nadzorom stručnjaka.

- Ako pričamo o osobama koje nisu završile razdoblje intenzivnog rasta i razvoja, koji nisu dosegli svoju maksimalnu visinu i slično, koji su u fazi razvoja kostiju, mišićnog tkiva, hormonske strukture i svega, onda to - osim ako nije medicinski indicirano, znači da je osoba zaista prekomjerne tjelesne mase i da nužno mora radi nekakvih stvari ići u kalorijski deficit - onda se to može, može i mora raditi isključivo pod nadzorom stručnjaka. Samoinicijativno ne, kaže nutricionistkinja.

Sve ovo odnosi se na djecu u razvoju, međutim, za studente je priča malo drugačija, ističe. Što njima poručuje nutricionistkinja Zlatić Crnković o ovoj temi, poslušajte u našem videu.