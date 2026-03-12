Prepoznajete li ga? Naš pjevač išao je u dvije srednje, a nastavnice su ga voljele

Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata
Mnogi studenti uz studij rade, pokreću projekte i skupljaju iskustvo. Provjerili smo koliko im to pomaže prilikom dobivanja prvog posla.
12:11 8 h 12.03.2026
12. ožujak 2026.
Pohađao je gimnaziju i glazbenu školu, bio je lukav učenik, a djevojku je čekao da se vide i poljube jedanput na tjedan.
Ususret koncertu koji će u subotu 14. ožujka održati u zagrebačkom Saxu, Alen Vitasović za naš serijal 'Povratak u srednju' s nama se prisjetio svog razdoblja srednje škole. Pohađao je, naime, Gimnaziju u Puli, opće usmjerenje, u koju je stigao iz 'male seoske škole' - Osnovne škole Divšići u svojoj rodnoj Istri. Tada je, prisjeća se, bio primjeren i odličan đak, dok je u srednjoj školi malo popustio.
Tada je već počeo profesionalni svirati, pa se znalo dogoditi da san nadoknađuje - na nastavi. Ipak, paralelno je izgurao dvije srednje škole, i gimnaziju i glazbenu. Bio je učenik putnik pa ga kod kuće nije bilo od jutra do mraka, od 6 sati do 21 sat.
Kada ne bi stigao na vrijeme usvojiti gradivo, prisjeća se, posezao je za šalabahterima.
- Bio sam lukav, a nastavnice su me voljele. Najviše sam volio Povijest, Geografiju i Biologiju, a najmanje Kemiju i Matematiku. Lektiru sam uglavnom čitao, ali mogao sam i više, prisjeća se Vitasović za srednja.hr.
Imao je i pravu srednjoškolsku ljubav, djevojku koju je čekao 'jedanput na tjedan da se poljubimo'. Izlazio je u pulske disko-klubove kojih danas više nema, a od glazbenika i bendova najradije je slušao Duran Duran.
Vitasović je već tijekom srednje škole bio siguran da će se u budućnosti baviti glazbom, ali se ni u snu nije nadao onolikoj popularnosti koju je stekao. Prisjećanje na srednju školu, dodaje, u njemu budi malu nostalgičnost.
- Svi smo bili lijepi, jednaki, skromno odjeveni, pristojni. Današnjim srednjoškolcima poručujem da su najvažnije osobine iskrenost, radišnost i skromnost, ljubav. I da se upornost uvijek isplati, zaključuje Vitasović, koji će zagrebačku publiku u subotu još jednom razveseliti novim, ali i starim hitovima poput 'Ne moren bež nje', 'Jenu noć' i 'Ja ne gren', u svom, kako kaže, drugom domu - Saxu.
Toni Milun u srednjoj je iz matematike imao – trojku! ‘Ukupni prosjek mi je uvijek bio između 3,5 i 4,0’
Biljana Borzan: ‘Zbog ljubljenja s dečkom na školskom hodniku završila sam na razgovoru’
Poznati televizijski voditelj u srednjoj je više puta dobio ukor: ‘Zašarali smo školu sprejevima’
Stela Rade je trebala biti medicinska sestra: U srednjoj su je zbog ambicije prema glazbe ismijavali
Zoran Vakula otkrio kakav je bio u srednjoj: ‘Vraćao bih se kući u sitne sate pa u nedjelju bio na misi’
Lovac Krešo priznaje kakav je bio u srednjoj: ‘Dobio sam 5 iz lektire, a dan-danas nisam pročitao knjigu’
Tatjana Jurić mijenjala je srednju, a jednom je išla i na popravni: ‘Poštivala sam autoritete, ali…’
Ekipa lovkinje Morane Zibar u srednjoj izazvala skandal: ‘Profesorica nije dopustila da se to objavi’
Kasandra Fučijaš priznaje kakva je bila u srednjoj: ‘Znam da nije nimalo pohvalno, ali tako je bilo’
Braća Sinković nisu išla u istu srednju: Jedan je volio techno i dolazio kući u tri, drugi strepio od ispravaka
Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata
Mnogi studenti uz studij rade, pokreću projekte i skupljaju iskustvo. Provjerili smo koliko im to pomaže prilikom dobivanja prvog posla.
12:11 8 h 12.03.2026
Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 3 d 09.03.2026
Ne znate koji studij upisati? Ovaj događaj može vam pomoći da konačno odlučite
Panika zbog pitanja koji fakultet upisati česta je pojava među srednjoškolcima. Kako bi se osjećali mirnije, ZŠEM 16. ožujka otvara vrata maturantima.
14:09 7 d 05.03.2026
Trend koji kruži može biti opasan za tinejdžere: 'Opada kosa, ljušti se koža, staje menstruacija'
Kalorijski deficit često se predstavlja kao ključ mršavljenja. Stručnjakinja upozorava da može biti opasan za djecu i mlade koji su još u razvoju.
16:25 1 d 11.03.2026
Donosimo listu najpopularnijih dječjih imena u 2025. godini, na vrhu je došlo do promjene
Prošle godine u Hrvatskoj je rođeno 32.991 dijete. Najčešće ime rođenih dječaka bilo je Luka, a djevojčice su najčešće dobile ime Nika.
15:02 1 d 11.03.2026
Kotiga se pohvalio velikim uspjehom u Potjeri: Otkrio koliko je novca otišlo natjecateljima
Lovac Dean Kotiga nedavno je snimio 500. epizodu i tako postao prvi lovac s tim postignućem. No, objavio je i drugu zanimljivu statistiku o nastupima.
13:33 1 d 11.03.2026
Što pokloniti mentoru diplomskog rada? 'Mislim da ne treba, ali kupila sam cijeloj komisiji'
Trebamo li uopće darivati profesora koji nas je mentorirao tijekom pisanja diplomskog? Većina misli isto, a cijene poklona penju se i do 50 eura.
10:37 3 d 09.03.2026
Maturanti o trendu generacije Z: 'Meni ništa nije cringe. Osim ovoga što sam sada naveo'
Cringe, krindž ili susramlje - etiketa koju najviše koristi Gen Z koja ju je i osmislila. Što to znači i što je uopće cringe, pitali smo maturante.
12:07 2 d 10.03.2026