Prepoznajete li ga? Naš pjevač išao je u dvije srednje, a nastavnice su ga voljele

Pohađao je gimnaziju i glazbenu školu, bio je lukav učenik, a djevojku je čekao da se vide i poljube jedanput na tjedan.

Ususret koncertu koji će u subotu 14. ožujka održati u zagrebačkom Saxu, Alen Vitasović za naš serijal 'Povratak u srednju' s nama se prisjetio svog razdoblja srednje škole. Pohađao je, naime, Gimnaziju u Puli, opće usmjerenje, u koju je stigao iz 'male seoske škole' - Osnovne škole Divšići u svojoj rodnoj Istri. Tada je, prisjeća se, bio primjeren i odličan đak, dok je u srednjoj školi malo popustio.

Alen Vitasović imao je pravu srednjoškolsku ljubav

Tada je već počeo profesionalni svirati, pa se znalo dogoditi da san nadoknađuje - na nastavi. Ipak, paralelno je izgurao dvije srednje škole, i gimnaziju i glazbenu. Bio je učenik putnik pa ga kod kuće nije bilo od jutra do mraka, od 6 sati do 21 sat.

Kada ne bi stigao na vrijeme usvojiti gradivo, prisjeća se, posezao je za šalabahterima.

- Bio sam lukav, a nastavnice su me voljele. Najviše sam volio Povijest, Geografiju i Biologiju, a najmanje Kemiju i Matematiku. Lektiru sam uglavnom čitao, ali mogao sam i više, prisjeća se Vitasović za srednja.hr.

Imao je i pravu srednjoškolsku ljubav, djevojku koju je čekao 'jedanput na tjedan da se poljubimo'. Izlazio je u pulske disko-klubove kojih danas više nema, a od glazbenika i bendova najradije je slušao Duran Duran.

Poruka za srednjoškolce: 'Iskrenost, radišnost, skromnost, ljubav'

Vitasović je već tijekom srednje škole bio siguran da će se u budućnosti baviti glazbom, ali se ni u snu nije nadao onolikoj popularnosti koju je stekao. Prisjećanje na srednju školu, dodaje, u njemu budi malu nostalgičnost.

- Svi smo bili lijepi, jednaki, skromno odjeveni, pristojni. Današnjim srednjoškolcima poručujem da su najvažnije osobine iskrenost, radišnost i skromnost, ljubav. I da se upornost uvijek isplati, zaključuje Vitasović, koji će zagrebačku publiku u subotu još jednom razveseliti novim, ali i starim hitovima poput 'Ne moren bež nje', 'Jenu noć' i 'Ja ne gren', u svom, kako kaže, drugom domu - Saxu.

