Slušalice s Bluetoothom su praktične, no jesu li higijenske? Mnogi često rade grešku

Istraživanje je pokazalo da nošenje slušalica potiče razvoj bakterija. Autori pišu da bi ljude trebalo naučiti kako pravilno dezinficirati slušalice.

Bluetooth slušalice su izrazito praktične. Stavite ih u uho, povežete s mobitelom, i u tramvaju slušate glazbu ili podcast a da vam ih nitko ne može trknuti s glave ili da vam žica zapinje za ziper. Njihove prednosti su jasne, no jesu li i higijenske?

Odgovor na to pitanje pokušalo je dati istraživanje objavljeno prošle godine u časopisu Ciencia y Tecnología. Tim istraživača analizirao je uzorke prikupljene u ušnim kanalićima 84 ispitanika u dobi od 18 do 25 godina i usporedio ih s navikama nošenja slušalica ispitanika.

Značajna prisutnost bakterija pronađena je kod 64,3 posto ispitanika, dakle gotovo dvije trećine. Kod malo više od pola ispitanika (52,4 posto) izolirani su koki (bakterije čijoj skupini pripadaju stafilokok i streptokok), a kod 11,9 posto ispitanika izolirani su gram-negativni bacili (toj skupini pripadaju E. coli i klamidija). Kod 35,7 posto sudionika, dakle nešto više od trećine nije otkrivena značajna prisutnost bakterija.

Nošenje slušalica značajno utječe na razvoj bakterija

Što se tiče vrste slušalica koje su koristili ispitanici, 41,7 posto sudionika istraživanja koristilo je samo bežične slušalice, 20,2 posto samo žičane, dok je 28,6 posto ispitanika koristili i žičane i bežične slušalice.

Prema rezultatima istraživanja korištenje oba tipa slušalica značajno utječe na prisutnost i vrstu bakterija u vanjskom ušnom kanalu. Značajna prisutnost bakterija najčešće je zabilježena kod osoba koje koriste i bežične i žičane slušalice (22 slučaja), zatim kod onih koji koriste samo bežične slušalice (20 slučajeva), a kod ispitanika koji koriste samo žičane slušalice u sedam slučajeva. Kod osoba koje uopće ne koriste slušalice značajna količina bakterija razvila se kod pet ispitanika. Na razvoj bakterija nije značajno utjecalo koliko u prosjeku osobe dnevno koriste slušalice.

Također na razvoj bakterija značajno je utjecalo dijele li ispitanici slušalice s drugim osobama, što je česta greška koju mnogi rade. Bakterije su se pojavile kod svakog četvrtog posto ispitanika koji nikad ne dijeli 39,2 posto ispitanika koji ih dijele ponekad ili često.

'Potrebno je ljude više educirati o pravilnom dezinficiranju'

Iako je normalno da su bakterije prisutne u slušnom kanaliću, veća količina bakterija može uzrokovati bol i zdravstvene smetnje. Neki od ispitanika požalili su se na bol u uhu tijekom ili nakon korištenja slušalica, a istraživanje je pokazalo značajnu korelaciju boli i prisutnosti bakterija.

Naime 34,5 posto ispitanika patilo je od začepljenosti uha i boli u uhu, kod 29,8 posto ispitanika pojavio se iscjedak, a 11,9 posto osjetilo je i svrbež u uhu. Autori navode da su infekcije, zujanje u ušima, vrtoglavica, pa čak i gubitak sluha najčešće prijavljene komplikacije uzrokovane pretjeranom uporabom slušalica.

- Potrebno je ljude više educirati o pravilnom dezinficiranju slušalica, kao i o tome kako odabrati odgovarajući dizajn i tip slušalica, posebno onaj koji odgovara korisnikovu uhu. Također je potrebna dodatna edukacija iz područja javnog zdravstva kako bi se spriječile neke loše navike, uključujući uklanjanje voska iz ušiju oštrim predmetima te dijeljenje slušalica s drugim osobama, što može predstavljati rizik, pišu autori istraživanja.

Potrebno je povećati svijest o negativnom utjecaju pretjerane uporabe

Navode da je važno i povećati svijest o negativnim učincima pretjerane uporabe slušalica, kao i o negativnim učincima pojedinih tipova slušalica. Dugotrajno korištenje slušalica može povećati temperaturu i vlagu u vanjskom uhu, što olakšava i povećava prijenos i razvoj mikroorganizama u slušnom kanalu.

Istraživanje su proveli autori sa Sveučilišta Princ Satam bin Abdulaziz u Saudijskoj Arabiji i Pustinjskog istraživačkog centra u Kairu u Egiptu. Cijelo istraživanje možete pročitati u nastavku.