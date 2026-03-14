Kako prepoznati anoreksiju? Ovo su znakovi koji mogu proći ispod radara

Prema procjenama oko 40.000 ljudi u Hrvatskoj pati od nekog poremećaja prehrane, uključujući anoreksiju i bulimiju. Anoreksija je ozbiljan poremećaj prehrane koji se očituje izraženim strahom od debljanja, iskrivljenom percepcijom vlastitog tijela i namjernim ograničavanjem unosa hrane. To često dovodi do izrazito niske tjelesne težine, ali i brojnih zdravstvenih komplikacija. Najčešće se javlja u adolescenciji i ranom odraslom dobu.

Ključni znak anoreksije može biti nagli gubitak više kilograma

A kako uopće roditelj može prepoznati da je dijete u riziku od ovog poremećaja? To smo pitanje postavili nutricionistici Margiti Zlatić Crnković.

- Od anoreksije poglavito boluju djevojke, iako je bilo slučajeva i muškaraca. Ako vam dijete u razdoblju od mjesec, dva, tri izgubi preko 10-15 kilograma, to je već znak za uzbunu. Mislim vidite ga, nije baš da kada 'istopite' 10-15 kilograma to ne vidite. Nekakav nagli, brzi gubitak kilograma je znak za uzbunu, ističe naša sugovornica.

Nadalje, treba pratiti i kako se dijete ponaša za stolom tijekom obroka, ali i u svakodnevnim situacijama.

- Ako vam nešto prevrće hranu na tanjuru, žvače '300 godina' i ništa ne pojede, vidite da nešto nije u redu. Da ne pričamo o tome koliko su razdražljivi, koliko se povlače u sebe. Paradoks kod anoreksije je da oni žele biti što moguće mršaviji, a onda nose što širu odjeću da se to ne vidi. Nema pokazivanja, vrlo rijetki su koji će to pokazivati, vrlo rijetki. Većinom je ovo povlačenje u sebe, nedruženje, ističe Zlatić Crnković.

Iscrpljenost, vrtoglavica, gubitak menstruacije

Osobe su vrlo fokusirane na hranu pa često, dodaje stručnjakinja, broje i svako zrno graška koje pojedu. Postoje i znakovi koje prosječna osoba možda ne bi povezala s anoreksijom, ali su itekako u korelaciji.

- Da ne pričam o tom fizičkom izgledu, opadanju kose, iscrpljenosti, vrtoglavicama i slično. I, naravno, izostanak menstruacije kod cura, koji uvijek spominjem. Hollywood opet vraća trend mršavosti ako ste primijetili. Ne možeš biti u trendu i jesti. To je malo teško. Mislim, može se samo što oni to ne znaju. U njihovim glavama to funkcionira 'moram prestati skroz' i onda se dovede do toga da pređu u poremećaj. Baš moramo pratiti situaciju. Ne kažem da roditelji trebaju biti control freakovi i kao Big Brother nadzirati djecu, ali treba obratiti pozornost na to što djeca jedu, zaključuje Zlatić Crnković.