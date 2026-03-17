Novi lik u megapopularnoj igrici je Hrvat: 'Potiče tim da diktira tempo na bojištu'

Novi agent koji dolazi u shooter igricu Valorant porijeklom je Hrvat. Miks ima zvučne supermoći, a u Valorantu ćete ga moći igrati od 18. ožujka.

Novi agent uskoro stiže u Riot Gamesovu igru Valorant, a riječ je o Miksu, koji je prvi lik u toj igri hrvatskog podrijetla. Iako je Valorant očito smješten u daleku budućnost gdje pojedinci imaju nadnaravne sposobnosti, a medicina toliko uznapredovala da liječi rane u nekoliko sekundi, agenti iz igrice dolaze iz stvarnih država, a najnoviji je Hrvat.

- Miks dolazi drito iz Hrvatske, a na pozornicu donosi energiju čistog zvuka. Njegova zarazna strast i zvučne supermoći potiču tim da se kreću kao jedan i tako diktiraju tempo na bojištu, stoji u službenom opisu novog agenta.

Miks će biti 29. agent u igrici, sedmi čija je zadaća kontrola bojišta. Njegove moći mogu liječiti suigrače i ošamutiti neprijatelje, a ultimate mu je da stvori razorni zvuči val koji odgurne, ogluši i uspori neprijatelje.

Hrvatski agent u Valorant dolazi 18. ožujka, a uz njega igrica će dobiti novi Knockout mode i Blackthorn kolekciju skinova za likove.

Valorant je jedan od e-sportova na Student Esports Tournamentu

Valorant je timska shooter igrica studija Riot Games (najpoznatijeg po League of Legendsu) u kojoj se dva tima od pet igrača sukobljavaju oko nekog vojnog cilja. Jedan tim su napadači, a drugi branitelji, a gameplay jako podsjeća na klasike poput Counter Strikea.

Dizajn likova i okoliša nije realističan, već podsjeća na crtić ili strip, a uz konvencionalno oružje likovi koriste i razne nadnaravne sposobnosti. U igrici važnu ulogu igra taktika, orijentacija u prostoru i kontrola terena što daje dodatnu dubinu.

Standardne runde obično traju između 30 i 40 minuta, a postoji više modova igre, od kojih su neki značajno kraći. Valorant je jedna od igrica koja je uključena na e-sports natjecanja u Hrvatskoj, pa tako i na Student Esports Tournament, u kojem se studenti hrvatskih fakulteta uz Valorant natječu još u Rocket Leagueu, League of Legendsu, i Counter-Strikeu 2.