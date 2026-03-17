Kada bi vam netko rekao da odete po pinjur, što biste donijeli? 'Zvuči kao tanjur'

Bogatstvo hrvatskog jezika očituje se u mnogim riječima koje svakodnevno koristimo. Povodom Mjeseca hrvatskog jezika snimili smo video o tome.

'Kako vi to kažete' tradicionalni je serijal na našem portalu koji ponovimo svake godine povodom Mjeseca hrvatskog jezika. Tim serijalom želimo pokazati bogatstvo hrvatskog jezika i to u riječima koje svakodnevno koristimo, a možda nismo ni svjesni koliko različitih naziva postoji u svakom kraju Hrvatske.

Mjesec hrvatskog jezika obilježava se od 2014. godine, a pokrenuo ga je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Traje od 21. veljače pa do 17. ožujka, a mi smo se ove godine priključili obilježavanju uz video s predmetima koje smo pronašli u redakciji.

- Pa ovo je pinjur. Čuo sam da kažu u Dalmaciji i pirun. Pirun, viljuška ili - vilica, komentirali su kolege iz redakcije.

'Kod nas se, recimo, ne kaže beštek'

Za vilicu kolega Luka Bumbak s našeg sestrinskog portala bauštela.hr kaže pinjur - jer je iz Šibenika. Kolegica Korana Povijač s portala srednja.hr je iz Pule i ona za vilicu kaže pirun ili viljuška. Izvršna urednica portala srednja.hr Martina Gelenčir, koja je inače iz okolice Bjelovara, nema nikakav drugi naziv za vilicu, kao ni kolega sa srednja.hr Bruno De Zan koji je iz Zagreba.

- Kod nas se, recimo, ne kaže beštek, nego normalno pribor za jelo. Beštek je jako čudna riječ, istaknula je Martina.

Džezva ima i drugi naziv: 'U Dalmaciji kažemo kogula'

Zanimljivo da gotovo nitko nema drugi naziv za džezvu - posudu u kojoj se kuha kava. No, kolega Luka iz Šibenika nam je otkrio da oni imaju drugi naziv za džezvu.

- Ovo je kogula. dakle, kogula. Kako se kaže još pravilno ne znam, ali mi u Dalmaciji kažemo kogula, naveo je Luka.

U redakciji smo pronašli još dva predmeta za koja svatko od nas ima svoj naziv, a koji su to pogledajte u videu ispod.