Znate li za ovaj zaboravljeni školski predmet? 'Nova generacija klinaca pojma nema što je'

'To ti je ono na što nastavnik stavi neki papir, a mi učenici to vidimo na zidu'. Znate li kako se zove ovaj zaboravljeni školski predmet?

Društvenim se mrežama, točnije Facebook grupom '80e u Zagrebu', proširila fotografija predmeta koji je ranije bio neizostavni dio učionice, grafoskopa, i to uz poruku da nova generacija klinaca pojma nema o čemu se radi. Grafoskop je svjetlom projicirao uvećane slike na ekran, ploču ili zid i omogućavao da se sadržaj podijeli s većom grupom ljudi. Grafoskop | foto: screenshot '80-e u Zagrebu' (Facebook)

Brzo su se nanizali komentari na račun ovog predmeta. Neki kažu da za ovaj predmet vrlo vjerojatno ne zna ni nova generacija učitelja, dok su se neki prisjetili koliko su folija na ovom uređaju promijenili.

- To ti je ono na što nastavnik stavi neki papir, a mi učenici to vidimo na zidu. Vrhunac tehnologije. Još mu valja pronaći adekvatan naziv, nasmijao se jedan komentator.