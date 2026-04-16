Volite biologiju? Nina je znanstvenica koja istražuje važnu pojavu, a pokazala nam je kako joj izgleda posao

Mikroplastika prijeti životinjama i ljudima, a Nina je znanstvenica koja pokušava riješiti taj izazov. Oprezno je optimistična da ćemo u tome uspjeti.

Nina Marn je biologinja u Laboratoriju za informatiku i modeliranje okoliša na Institutu Ruđer Bošković. On je, ako za njega dosad niste čuli, najveći hrvatski znanstveni institut u kojem se istražuju prirodne znanosti poput fizike, kemije i biologije. Ako se, pri tome, pitate kakve veze imaju biologija, informatika i modeliranje, Nina nam je to jako jednostavno objasnila.

- Bavim se ekološkim modeliranjem, a meni je to nekako najštosnije objasniti uz pomoć onog čudesnog stroja profesora Baltazara. U stroj ubacimo podatke, onda on napravi nešto svoje. Fora je što moraš naučiti napraviti taj stroj, a za to treba volje i znanja, sažela je svoj posao Nina.

Konkretno, u njenom se slučaju 'čudesni stoj' kojeg je napravila bavi utjecajem mikroplastike na morske i kopnene organizme poput kornjača ili školjkaša. Naime, sva plastika koju proizvedemo nije vječna. Ima rok trajanja, a kad on prođe, počne se raspadati na mikroskopski sitne dijelove i završi u vodi, tlu i hrani koju jedemo.

Mikroplastika može dovesti do izumiranja vrsta

Nina, stoga, proučava kako mikroplastika utječe na organizme životinja u kojima završi. Njen utjecaj, kao što možete pretpostaviti, nije dobar. Nina je prije nekoliko godina objavila rad u prestižnom znanstvenom časopisu Ecology Letters koji je identificirao razine zagađenja plastikom iznad kojih posljedice za populacije životinja postanu nepovratne.

- Što ima više plastike u okolišu, što ona duže ostane u organizmu, to će njen utjecaj biti sve veći i veći. Dovest će do toga da organizam nema dovoljno energije da uopće preživi ili da se razmnožava. Ako se i razmnožava, to može biti nedovoljno da bi populacija opstala, objasnila nam je znanstvenica.

Na rad ju motivira i činjenica da bi istraživanja mogla potaknuti na promjenu nabolje. Ta promjena mora doći i odozgora, od ljudi koji imaju moć, smatra naša sugovornica.

- Iznenadilo me koliko toga je već napravljeno sa plastikom. Jako puno se zna i jako puno se objavljuje. Iznenadilo me i koliko toga ne znamo, koliko toga još ima za istražiti. Postoji još cijeli set problema sa tvarima koji se vežu na mikroplastiku, rekla je Nina.

'Oprezni optimist' oko budućnosti

Ako vas tema zaštite okoliša zanima, vjerojatno ste naišli na mišljenja koja plaše i tvrde kako je prekasno za promjenu. Nina je, na početku svoje karijere, bila totalno suprotnog stava, objasnila nam je. No, s vremenom je od optimista koji vjeruje da će znanost riješiti sve probleme svijeta došla do pozicije opreznog optimizma.

Znanost može donijeti promjenu nabolje, čak iako ljudi koji imaju puno utjecaja ne rade u korist zaštite okoliša, smatra naša sugovornica. Zanima li i vas znanost, posebno ako želite raditi na stvarnim problemima i rješavati izazove čovječanstva, Nina poručuje - probajte.

- Svakako probajte. Ima puno područja kojima se možete baviti. Puno se putuje, nije da si samo za kompjuterom ili samo u labosu, ima života i izvan toga. Puno se može utjecati na društvo. Mladi, sa svojom energijom, znanjem i tehnologijom, izvrsni su kandidati koji će doprinijeti opstanku mog opreznog optimizma, poručila je Nina.

Znanost se često doživljava kao nešto apstraktno, teško ili daleko, no priče poput Ninine pokazuju upravo suprotno. Iza istraživanja koja objašnjavaju svijet u kojem živimo stoje stvarni, znatiželjni ljudi koji se pitaju kako svijet funkcionira i istražuju vrlo konkretna područja.

Možda upravo takva znatiželja jednog dana odvede i vas u laboratorij, na teren ili u potragu za nekim novim otkrićem. Dotad, kako izgleda posao znanstvenice koja se bavi mikroplastikom možete pogledati u videu ispod.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Instituta Ruđer Bošković