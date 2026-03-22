Kći ili kćer? Ovu pogrešku Hrvati često ponavljaju, dobro ju je znati na državnoj maturi

Kći ili kćer - što je ispravno reći i napisati? Oba oblika zapravo su ispravna, ali ovisi u kojem ih kontekstu, odnosno padežu, želite iskoristiti.

Žensko dijete prema svojim roditeljima, kako ovu imenicu definira Hrvatski jezični portal, naziva se 'kći'. Tako glasi imenica u nominativu, što znači da je pogrešno u nominativu koristiti izraz 'kćer'.

To mnoge zbunjuje zbog toga što se daljnjim dekliniranjem te imenice ipak dolazi do oblika 'kćer'. Dekliniranjem imenice 'kći' u jednini dobivamo: N kći, G kćeri, D kćeri, A kćer, V kćeri, L kćeri, I kćerju/kćeri. Padežni oblici u množini pak glase: N kćeri, G kćeri, D kćerima, A kćeri, V kćeri, L kćerima, I kćerima.

Kako to izgleda 'u praksi'?

Dakle, nije isto želite li reći 'Lucija Stipančić je kći Ante Stipančića' ili pak 'Ante Stipančić je hladan prema svojoj kćeri Luciji Stipančić'. Dobro je ovo imati na umu jer za uspješno pisanje eseja na državnoj maturi iz Hrvatskog jezika trebate imati što manje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, a upravo se Posljednji Stipančići nalaze na popisu djela za esej u 2026. godini.

Sve najčešće pravopisne pogreške koje se potkradaju Hrvatima možete pronaći na poveznici. Dobro je proučiti ih prije izlaska na državnu maturu.