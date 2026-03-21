Kako srednjoškolci slave rođendane? Neki su nam rekli da plaču i nemaju prijatelje

Mnogima srednja škola u sjećanju ostaje kao najljepše razdoblje života, a među upečatljivim događajima svakako su rođendanske proslave. U osnovnoj vrijedi pravilo 'svi zovu sve', barem u nižim razredima, a prema višima i u srednjoj na rođendane se poziva probrano društvo. Prema kraju srednje neki odluče više ne slaviti rođendane, dok drugi taj običaj njeguju čitav život.

Pitali smo srednjoškolce kako slave rođendane, a dobili smo razne odgovore. Međutim većina ih je rekla da rođendane preferiraju slaviti u obiteljskoj atmosferi ili s nekolicinom prijatelja.

Dvoje učenika reklo je da rođendan vole proslaviti u pizzeriji, što je provjereni klasik. Jedna učenica rekla nam je da rođendan vole provesti s obitelji, nakon čega obično počasti prijateljicu, uglavnom u slastičarnici. Druga učenica rekla nam je da za rođendan s prijateljima chilla i u boravku gleda filmove iz 2000.-ih.

Neki se i na rođendan osjećaju usamljeno

Među učenicima ipak ima i partijanera, pa je jedan napisao da rođendane najčešće slave u nekom studentskom domu ili kod nekog kod kuće (iako sve rjeđe) i to s puno alkohola i puno prijatelja. Jedan učenik rekao je da za rođendan s društvom ide na paintball, što nije jeftina opcija, ali je svakako uzbudljiva.

Međutim dio odgovora je pomalo zabrinjavajuć. Jedan učenik rekao nam je da preferira ostati kod kuće, što je sasvim u redu, jer ne moraju svi voljeti rođendane, no drugi učenik rekao nam je da na rođendan 'pije i plače'. Treći pak kaže da ne slavi rođendane jer nema prijatelje.

Mihaela rođendane uvijek proslavi s prijateljicom

Mihaela zna da za rođendan neće biti sama. Prvo ga obavezno proslavi s obitelji kod kuće, a to znači da dolaze i bake, tetke, kume i obiteljski prijatelji, a nakon toga se druži s prijateljicom. Kako živi u okolici Zagreba, rođendan im je prilika da posjete centar.

- Obično je pozovem da jednu subotu odemo u grad. Ujutro odemo na misu, te vlakom odemo do Zagreba. Uglavnom sve bude spontano, odemo u kino, u muzej ili kazalište, pa poslije na kebab ili pizzu. Dosta mi znači moj rođendan (ali i njen), ali mi je bitno da se podružim s najmilijima i zapravo provedem lijepo vrijeme. Sigurno većina moje generacije slavi rođendane malo... glasnije, ali ja mislim da je dovoljno da se 18. i okrugli rođendani proslave tako. Bitni su dragi ljudi, i neko lijepo mjesto, podijelila je s nama Mihaela.

'Na taj dan se osjećam pomalo živčano jer sve mora biti savršeno'

Ana je još od malena slavila svaki rođendan. U osnovnoj ih je slavila kod kuće, pa je pozivala petnaestak prijatelja, a od srednje ih slavi u društvenom domu pa zove čak do 30 prijatelja.

- Rođendan mi je bitan jer svake godine i idem na puno rođendana, a i želim počastiti svoje prijatelje i rodbinu. Na taj dan se obično osjećam odgovorno jer moram sve pripremiti i spremiti, a i pomalo živčano jer sve mora biti savršeno, podijelila je Ana.

Kaže da ima dojam da stariji ljudi uopće ne slave rođendane, već da samo proslave okrugli pedeseti. Sad joj je 19 godina, a od svog 18. odlučila je više ne slaviti. Čini joj se da je uobičajeno da ljudi rođendan slave do dvadesete, nakon čega prestaju, a onaj tko se sjeti doći i čestitati, uvijek je dobrodošao.

'Htjela bih zadržati taj običaj'

Za razliku od Ane koja je za rođendan često osjećala pritisak, Teni je glavno da na taj dan ne osjeća stres, ljutnju ni tugu, već samo sreću. Dodaje da joj rođendan znači puno, a u zadnje vrijeme ne zove prijatelje, već ga slavi s obitelji.

- Što se tiče slavljenja, mislim da slavimo drugačije jer neki žele zabavu i osjećati adrenalin dok neki žele provesti rođendane u mirnijoj,ozbiljnijoj okolini. Isto tako, mislim da bi oko tridesete već prestali zvati prijatelje jer želimo manje slavlje. I, da, htjela bih zadržati taj običaj jer je bitno da svoju sreću dijelimo s drugima, ispričala nam je Tena.

Jan napominje da i dalje slušaju stare pjesme

Jan na rođendan obično pozove dvadesetak prijatelja, a kaže nam da mu rođendan puno znači jer je prilika da se prijatelja okupe i da se svi zabave. Kaže da rođendane danas slave drugačije nego prijašnje generacije, iako napominje da njegovo društvo sluša i starije pjesme.

- Ja sam za to da cijeli život zovemo prijatelje na rođendan ako smo u dobrim odnosima i ako se još uvijek družimo s njima. Volio bih zadržati taj običaj koji i sada radim, rekao nam je Jan.

'Što je više osoba u društvu, sve će biti zabavnije i zanimljivije'

Petnaestogodišnji Vito kaže da se rođendani jako razlikuju o tome je li slavljenik ekstrovert ili introvert, odnosno voli li velika druženja ili ne. Za sebe kaže da je ekstrovert, a na rođendane obično pozove pet osoba.

- Moja filozofija je da što je više osoba u društvu sve će biti zabavnije i zanimljivije. Meni je dovoljna i jedna osoba da mi bude lijepo, ali je uvijek ljepše biti u društvu s više osoba. Meni u ovim godinama rođendan znači puno jer sam u toj adolescentnoj dobi. Makar, ne vjerujem da će mi nakon 20. godine nešto previše značiti moj rođendan, ali ću tada i više izlaziti. Na svoj rođendan se osjećam kao svaki drugi dan, priča nam Vito.

Kaže da je dobio dojam da osobe starije desetak ili 20 godina od njih rođendane uglavnom proslave s užom obitelji ili eventualno pozovu jednog prijatelja. Usprkos tome, kaže da misli da nema dobne granice za okupljanje ekipe, a i sam bi volio zadržati običaj proslave rođendana.