Ivo, kemičar koji proučava bakterije protiv kojih nema lijeka, nam je otkrio kako izgleda dan u laboratoriju

Eter koji plane usred laboratorija? Za Ivu je to samo uvod u posao u kojem razvija molekule za borbu protiv bakterija otpornih na antibiotike.

Kad radite kao kemičari, trebate se pripremiti na 'show' koji vam mogu pripremiti kemijski spojevi s kojima baratate. Ivo Crnolatac, znanstvenik koji radi u Laboratoriju za biomolekularne interakcije i spektroskopiju na Institutu Ruđer Bošković, tako je jednom doživio da se zapalio eter, a vatra je bljeskala svuda oko njega po zraku.

Njegov svakodnevni posao najčešće nije tako iznenađujuć niti opasan, ali definitivno zahtjeva velik oprez. Ivo razvija molekularne senzore koji prepoznaju različite strukture DNA i RNA koji se mogu primjenjivati u dijagnosticiranju oboljenja i njihovom liječenju. Ako niste nešto vični kemiji, ne brinite, objasnio nam je to na puno jednostavniji način.

- Bavim se antibakterijskim spojevima, kao što su primjerice neki spojevi koje imamo u slini, a koje nas štite od bakterija koje lete zrakom i ulaze u usta. Pokušavam ih stabilizirati i omogućiti im da djeluju antibakterijski, odnosno da u konačnici dobijemo, primjerice, nekakvu kremu, rastumačio je Ivo.

Znanost daje puno prilika za rad na konkretnim izazovima

Riječ je o važnom području istraživanja koje svakim danom sve više dobiva na važnosti. Naime, sve je više bakterija koje su otporne na sve antibiotike koje imamo, rekao nam je Ivo, stoga je neophodno pronaći nove načine borbe protiv njih kako ne bi izazivale ozbiljne, neizlječive bolesti. To je jedan od način na koji kemičari mogu svoje znanje koristiti kako bi razvijali konkretna rješenja za izazove s kojima se ljudi suočavaju.

- Puno se bavim popularizacijom znanosti i pokušavam djeci približiti kemiju, ali i općenito znanost. U prirodnim znanostima nedostaje ljudi. Budući da se malo ljudi za to odlučuje, onda vam je to prilika. Ako su vam prirodne znanosti zanimljive, možete graditi svoju karijeru u smjeru koji želite. Prilike su iste za sve i ima puno posla, poručio je znanstvenik. Kemijski eksperiment | Foto: srednja.hr

Znanost se često doživljava kao nešto apstraktno, teško ili daleko, no priče poput one od Ive pokazuju upravo suprotno. Iza istraživanja koja objašnjavaju svijet u kojem živimo stoje stvarni, znatiželjni ljudi koji se pitaju kako svijet funkcionira i istražuju vrlo konkretna područja.

Možda upravo takva znatiželja jednog dana odvede i vas u laboratorij, na teren ili u potragu za nekim novim otkrićem.

Nedavno smo razgovarali i sa znanstvenikom Bornom. Doktorand Borna vrijeme provodi u laboratoriju, ali često i na moru, a proučava nevidljive alge koje mogu riješiti važan izazov cijelog čovječanstva. Taj članak pročitajte ovdje.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Instituta Ruđer Bošković