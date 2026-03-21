Ne možete naći neku informaciju na internetu? Sastavili smo vodič kako pametno googlati

Učenici i studenti redakciji se često javljaju za pomoć pri pronalaženju nekih informacija, jer do njih ne znaju doći sami. Upisivanjem pojma u Googleovu tražilicu ponudit će se niz poveznica, sad je tu i pregled koji daje umjetna inteligencija, a konfuziju povećavaju i reklamne poveznice koje često zauzmu prvih nekoliko pozicija pri pretrazi. Da vas riješimo zbunjenosti sastavili smo za vas vodič za pretraživanje informacija na internetu.

Za početak, Googleova tražilica je vaš najbolji prijatelj. Nemojte umjetnu inteligenciju pitati nešto do čega možete doći upisivanjem pojma u tražilicu, jer je to štetno za okoliš i AI vam može uvaliti netočne informacije. Može vam se činiti da vam ChatGPT brže servira odgovore koji vam trebaju, ali on izvlači informacije s interneta, do kojih ćete brzo doći i sami ako koristite dobre pojmove i alate koji su vam dostupni.

Dobro je znati što želite pronaći i po mogućnosti gdje. Tu će vam pomoći nekoliko osnovnih naredbi. Na primjer ako želite pronaći kolika je studentska satnica ove godine i želite to pogledati na našem portalu, možete upisati studentska satnica 2026.+srednja.hr. Naredba '+' povezat će vaše zahtjeve i dati vam rezultate koji odgovaraju oba rezultata.

Pri googlanju možete namjestiti raspon datuma objave koji želite

Ako želite pronaći specifičan izraz ili rečenicu koju je netko izgovorio, možete je staviti u navodnike te ćete dobiti isključivo rezultate u kojima se spominje točno ta izjava ili tekst. Ako znate da tražite neki dokument u tražilicu možete upisati filetype:pdf i zatim dodati pojam koji tražite. Google će vam kao i inače pokazati popis relevantnih poveznica, ali će filtrirati samo poveznice u kojima se u ovom slučaju nalaze .pdf datoteke, što je korisno ako na primjer tražite prijavnice na neki natječaj ili službeni dokument. Isto radi i s drugim tipovima datoteka, na primjer .ppt ili .doc. Ako tražite isključivo znanstvene radove, isprobajte Google scholar tražilicu.

Izrazito koristan alat pri Google pretraživanju je određivanje vremena objave. Ispod trake pretraživanje nalazi se tipka 'tools', koja otvara padajući meni na kojem stisnete strelice kod 'any time' i možete odabrati neku od opcija poput 'ovog tjedna' ili 'ove godine' ili sami odrediti točan vremenski raspon.

Doduše neki znaju imati problema i s pronalaskom informacija na ciljanoj stranici. Većina portala, pa tako i naš koristi tagove te do ciljane vijesti možete doći i pretraživanjem taga. Također postoji stranica za svaki tag, na kojoj se prikazuju svi tekstovi s tim tagom. Na primjer ako na našem portalu želite pogledati sve tekstove o cjelodnevnoj školi, u tražilicu možete upisati srednja.hr tag:cjelodnevna škola i prvi rezultat odvest će vas na stranicu s tim tagom.

Što je s AI pregledom?

Velik broj stranica na internetu, pa tako i naš portal imaju svoju internu tražilicu. Na našem portalu nalazi se odmah ispod trake za pretraživanje, desno od našeg loga. U tu tražilicu upisujete dio naslova, a prikazat će vam se popis tekstova čiji naslov sadrži to što ste upisali, od najnovije objavljenih do starijih. Budući da naslovi ne sadrže uvijek točno to što vam treba, ako se ne sjećate naslova, bit će vam lakše da do teksta dođete u Google tražilici koristeći ranije spomenute savjete.

Za kraj valja spomenuti i umjetnu inteligenciju. Google već godinu dana pri svakom pretraživanju generirana AI pregled (AI overview), koji pruža sažetak nekoliko rezultata pretrage. On ponekad može biti koristan, ali isto tako može vam servirati pogrešne ili nepotpune informacije. Kod tog je dobro je to što će vam reći koje je izvore AI pregledao u stvaranju pregleda, a to možete provjeriti skrolajući na ikonice u kružićima na desnoj strani. Kad pritisnite na njih pojavit će se poveznice s kojim je AI preuzeo podatke te ih možete posjetiti i pogledati je li ispravno interpretirao podatke.

Sve ove savjete možete upotrijebiti u tandemu ili koristiti samo neke od njih kako biste brzo, ali i sigurno došli do točnih informacija. Google može biti vaš najbolji prijatelj, ali isto tako vas može 'sabotirati' ako ga koristite nepromišljeno i šlampavo.