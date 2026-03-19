Zaboravili ste tati čestitati Dan očeva? Ovo je 5 poklona koja mu možete dati da se iskupite

Majčin dan se obilježava na sva zvona, a na Dan očeva mnogi često zaborave. Ako ste i vi među onima koji su danas, 19. ožujka zaboravili tati, ćaći ili 'starome' čestitati njihov dan, nije kasno da se iskupite. Donosimo popis poklona koje mu možete dati, a koji će mu značiti puno više od obične poruke na WhatsAppu.

#1 Operite mu automobil

Taman kada bude imao popodnevnu 'dremku', imate sat vremena da ga iznenadite s opranim automobilom. Trebat će vam kanta s vodom, spužva i usisavač. Ako ste punoljetni i imate vozačku, možete automobil odvesti i na profesionalno pranje i čišćenje. Tati će biti drago što neće morati gubiti vrijeme na tu obavezu ovaj tjedan i zaboravljena čestitka za Dan očeva neće mu ostati u pamćenju.

#2 Pokosite travnjak

Iako još službeno nije proljeće, trava ne čeka da naraste. Uzmite kosilicu i jednostavno krenite kositi dvorište, što je još jedna obaveza koju bi svi očevi vrlo rado skinuli s grbače svaki tjedan. Ako mu olakšate taj zadatak, cijenit će to više nego da mu u prolazu kažete 'e stari, sretan dan očeva'.

#3 Učlanite ga u klub za koji navija

Ako vaš tata voli nogomet i ima klub za koji navija, možete ga kao poklon za Dan očeva učlaniti i to online. Uz godišnje članstvo, koje uglavnom nije toliko skupo, često dolaze i razne pogodnosti poput ulaznica za utakmice. Ako učlanite i sebe, možete zajedno otići na neku tekmu i stvoriti zajedničku uspomenu koju ćete pamtiti do kraja života.

#4 Napravite njegovu AI fotku

Kada ćete već pisati zadaću uz pomoć ChatGPT-a, odmah ubacite tatinu fotku i zamolite ga da vam napravi karikaturu. Ako želite da fotka bude više personalizirana, napišite ChatGPT-u što tata voli, kojim hobijem se bavi ili koji posao radi. To mu možete poslati na WhatsApp ili - još bolje - isprintati i uokviriti.

#5 Odvedite ga na kavu i kolače

Kada ste posljednji put popili kavu s tatom? Danas je prilika da vam to postane tradicija za svaki Dan očeva ili svaki četvrtak kada ćete predvečer otići na kavu, a zgodno je ubaciti i kolač, pogotovo ako mu mama ne da da jede previše slatkog. Ovako će to biti vaša mala tajna, a možda ćete kroz razgovor shvatiti da je tata zapravo skroz okej lik. Ustvari, najvrjednija stvar koju mu možete pokloniti je - vaše vrijeme.