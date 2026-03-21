Ne možete se riješiti akni i prištića? Možda radite ovu grešku

Iako hrana nije njihov jedini uzročnik, određene vrste namirnica mogu pogoršati, a druge poboljšati stanje s aknama. Nutricionistica otkriva i koje.

Svijest o vlastitom izgledu i uspoređivanje svog s iz izgledom drugih posebno je izražena tijekom tinejdžerske dobi. Upravo je to razdoblje velikih fizičkih i hormonalnih promjena, a česta su pojava prištići i akne. Iako hrana nije njihov glavni uzročnik, nije mit da se one konzumacijom određenih jela mogu poboljšati ili pak pogoršati.

- Ne možemo za akne optužiti isključivo hranu, one su jedan multifaktorijalni problem - od genetike, do načina života, prehrane, do hormonskog disbalansa. Definitivno se prehranom mogu pogoršati ili poboljšati, započinje nutricionistica Margita Zlatić Crnković.

Izbjegavajte masno, šećere i gazirane sokove

Otkrila je i koja bi jela trebalo izbjegavati koliko je moguće ako patite od akni.

- Stvari koje su masne, slane, tipa fast food, koje imaju puno šećera, jednostavni šećeri, gazirana pića, općenito sva ta hrana će pogoršati stanje akni. Uz neadekvatnu higijenu, nemijenjanje jastučnice, nepranje kose i slično, to može pojačati akne. Kod nekih čak i velika količina mliječnih proizvoda može pogoršati akne, ako su im skloni, navodi Zlatić Crnković.

Umjesto sokova - voda

S druge strane, dodaje, pomoći može puno vode.

- Mladi većinom ne piju vodu. To ako slučajno uleti u usta dok se umivaju što ja kažem, ali u pravilu rijetko se pije voda. Pije se puno gaziranih napitaka, puno sokova, puno kave i sličnoga. Dakle, svega zaslađenog da im brzo digne energiju. Tako da treba prvo i osnovno piti više vode, znači bolje se hidrirati. Kvalitetnija njega kože to je, ovoga, normalan drugi korak. A onda što se tiče prehrane: pojačati voće, povrće, znači namirnice koje su bogate antioksidansima, kvalitetni proteini i onda možemo očekivati nekakav boljitak, rekla nam je Zlatić Crnković dodajući i da treba pripaziti na unos mliječnih proizvoda.