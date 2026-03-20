Ako se pitate tko danas odgaja klince, odgovor je - manosfera. I da, zastrašujuće je

Da, trebali biste se zabrinuti što vam to djeca, pogotovo sinovi, gledaju na internetu. Odgovor na to pitanje je u novom Netflixovom dokumentarcu.

Na prvu su mi ti likovi iz 'manosfere' bili smiješni. Zašto smiješni? Zato što sam se pitala: 'tko bi njima vjerovao, tko vjeruje u sve te očite gluposti koje pričaju samo da zarade novce?'. A onda me je šupilo - klinci. Djeca. Mladi. Dječaci. Tinejdžeri.

Sve to njihovi mozgovi - baš kao i moj u tim godinama - upijaju i koriste da si kreiraju identitet. I naravno da će radije 'slušati' nekog (navodno) bogatog lika koji se dere u mikrofon iz najnovijeg Lamborghinija, nego roditelje koji su 'jadni' jer nemaju vile, jahte i skupe automobile.

Ajde ti objasni buntovnom tinejdžeru da su influenceri kojima se divi čista prevara

Likovi koji se pojavljuju u novom Netflixovom dokumentarcu 'Unutar manosfere' svjesni su koliko utjecaja imaju na mlade i to iskorištavaju. Samo, 'ajde ti objasni tinejdžeru koji je po prirodi buntovan i slušat će svakoga osim svojih roditelja - kao što sam i ja bila, odnosno kao što smo i svi mi bili takvi - da su ti influenceri čista prevara.

S obzirom na to da će klinci radije pogledati neki video, nego slušati roditeljske prodike, lijepo ih posjednite pred laptop i pokažite im taj video o manosferi. I nemojte ni slučajno reći da je to dokumentarac ili film, inače će u startu pobjeći iz prostorije jer je njima takav format danas dosadan.

Znate li uopće što vam djeca gledaju na TikToku?

Fora je u tome što dokumentarac počinje upravo tim kvazi alfa mužjacima koje - vrlo vjerojatno - prate i vaši sinovi. Ako ih ne prate, sigurno su negdje vidjeli njihove videe - jer im je algoritam to izbacio. Nažalost, tako algoritam funkcionira i takvog sadržaja i takve likove će im izbacivati još više.

Ako vam riječi 'influencer' i 'algoritam' nisu baš jasni, možda bi onda bilo najbolje da dokumentarac pogledate sami da shvatite o čemu se tu uopće radi. No, ako nemate vremena to gledati, slijedi kratak opis onoga o čemu se priča u dokumentarcu.

UPOZORENJE: SAD KREĆU SPOJLERI!

Kvazi uspješni alfa mužjaci mladim dječacima nude 'kodove za varanje' u životu

Britanski novinar Louis Theroux odlučio se ubaciti u krugove alfa mužjaka, u tzv. njihovu manosferu. U toj manosferi nalaze se 'pravi muškarci' koji, prema njihovim uvjerenjima, moraju biti fizički jaki i mišićavi, moraju imati brdo para, moraju omalovažavati i podčinjavati žene te im braniti da žive, dok oni istovremeno mogu imati više žena.

U svojim videima na društvenim mrežama, ali i podcastima na YouTubeu i drugim platformama, propagiraju takav život i mladima nude 'cheat codes' - 'kodove za varanje', kao u nekoj igrici. Garantiraju im da, ako će slijediti njihove 'savjete', da će imati život kao i oni. I da, klinci im za te 'savjete' plaćaju 'pretplatu'!

Njima ne postoji razlika između virtualnog i stvarnog života, sve je to 'samo sadržaj'

No, pred kamerama britanskog novinara ponašaju se ipak malo drugačije, odnosno dio maske im 'padne' i pokažu svoje pravo lice. Najšokantnije otkriće mi je bilo kada je jedan 23-godišnji influencer u jednom videu rekao da je on rasist, homofob, da mrzi Židove i slično. No, kada ga je novinar pitao je li on stvarno sve to što je nabrojao - rekao je da nije i da je to što je objavio 'samo za sadržaj'.

Dakle, 23-godišnjak objavi video u kojemu govori da je rasist, homofob i antisemitist da skupi preglede i lajkove dok istovremeno u to ne vjeruje, a klinci od 13 godina misle da se moraju tako ponašati i biti takvi ako žele biti 'uspješni' poput tog influencera. A najbolje od svega je to što niti jedan taj influencer ne zarađuje od društvenih mreža, već od tzv. 'piramidalne sheme'. To je vrsta financijske prijevare u kojoj se potencijalnim ulagateljima (klincima) nudi prilika za ulaganje uz obećanje visokih povrata od strane tih influencera.

Ako nisi ono što ti manosfera kaže da moraš biti, onda nisi muškarac

Uz to, ovaj dokumentarac se savršeno nadovezuje na Netflixovu popularniju kratku seriju Adolescencija koja je izašla prije točno godinu dana. U toj seriji 13-godišnji dječak ubije učenicu, a sve zbog online zlostavljanja. Između ostaloga, vršnjaci su mu dali etiketu svega onoga što je suprotno 'pravom muškarcu' što se promovira kroz spomenute influencere u manosferi.

Ako nisi ono što ti manosfera kaže da moraš biti, onda nisi muškarac. Uz to, valja naglasiti da je dječak u seriji u svojoj sobi imao i laptop gdje je upao u online okruženje ‘incel’ muškaraca - koji su smatrali da je opravdano prevariti žene da dobiju seksualnu satisfakciju jer ‘muškarci to zaslužuju’. Upravo se oko toga - ako do sada niste shvatili, mizoginije (mržnje prema ženama) - vrti i dokumentarac Unutar manosfere.

Stoga je moja preporuka da ga pogledate, a još veća preporuka je da pogledate i što vaša djeca gledaju, posebice dečki. Jer ako ih prepustimo u potpunosti tim influencerima i internetu, pitanje je kakvi će odrasli ljudi hodati ovim svijetom u narednih 10 godina.

Ocjena dokumentarca: 7/10

*Komentar je stav autora.