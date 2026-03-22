Školski snimatelj iz Rusije dobio Oscara, poruka vrijedi za sve: Škole trebaju više empatije

Pogledali smo film 'Gospodin Nitko protiv Putina', koji je prošlog tjedna dobio Oscara za najbolji dokumentarac. Film je nastao iz suradnje američkog redatelja Davida Borensteina i ruskog učitelja i školskog snimatelja Pavela Talankina. Talankin, kojeg u filmu uglavnom zovu nadimkom Paša je 'Gospodin Nitko' iz naslova, a dokumentarac prati njegovu pobunu protiv režima i bijeg od uloge školskog propagandista koja mu je ratom u Ukrajini nametnuta.

U ovom osvrtu na film komentirat ćemo teme i misli koje film obrađuje, s fokusom na školstvo i emocije učenika i učitelja te nećemo ulaziti duboko u geopolitičku situaciju. Tekst sadržava spoilere, tako da ako vam je draže prvo pogledati film, stanite, pa se kasnije pročitajte što smo mi uočili. Film se još projicira u Kaptol Boutique kinu, pa ga stignete pogledati. Ako se ne bojite spoilera, skrolajte ispod trailera i pročitajte naš osvrt.

Sve se promijenilo nakon napada na Ukrajinu

Svaki Hrvat koji će gledati film vjerojatno će prvo biti zbunjen time što točno Paša radi u školi. U najvećoj osnovnoj školi u Karabašu, gradu (ne)poznatom po rafineriji bakra i zagađenom zraku, on je zaposlen kao školski koordinator događaja i snimatelj. Takvo zanimanje nije uobičajeno u Hrvatskoj, no u svijetu nije tako rijetko. Osim toga on vodi filmske radionice za učenike, a mnogi vole provoditi vrijeme u njegovom kabinetu, gdje mogu otvoreno razgovarati o raznim temama.

Paša je pohađao istu školu u kojoj sad radi, a svoj kabinet je opisao kao baš ono što mu je nedostajalo dok je bio učenik. Ta rečenica je prilično znakovita jer nagoviješta da učenicima nedostaje prilike za razgovor. Rijetki se povjeravaju učiteljima, a mnogi o nekim temama ne usude razgovarati ni s vršnjacima. Sigurno je taj strah danas izraženiji u Rusiji gdje je otvorena kritika vlasti riskantna, ali u vrijeme kad je Paša bio učenik to još nije došlo toliko do izražaja. Iz toga zaključujemo da je Paša smatrao da je školi nedostajalo ljudskosti, topline i bliskosti s učenicima, zbog čega je odlučio da će njegov kabinet biti to sigurno mjesto.

Međutim sve se promijenilo nakon proglašenja 'specijalne vojne operacije', odnosno napada na Ukrajinu. Učitelji su dobili skripte za predavanja u kojima će učenicima predočiti režimsku propagandu, a ravnateljica i Paša dobili su naredbu s vrha da pripreme i snime učenike kako marširaju i pozdravljaju zastavu. Paša je snimio učiteljice koje su vidno uznemirene učenicima čitale iz skripte riječi o denacifikaciji i demilitarizaciji u koje ni same ne vjeruju.

'Učitelji pobjeđuju ratove'

Međutim, nisu svi bili u nevjerici sadržajem koji su pričali učenicima. Upravo profesor povijesti učenicima je na svoju ruku pričao o tome kako će Europa gladovati zbog sankcija. Rekao je da će se cijena tankanja goriva u Francuskoj popeti na 130 eura, no da će taj narod još i najdulje preživjeti jer su navikli jesti žabe i puževe. Veliku Britaniju nazvao je malenim otokom koji je ubijao vlastite ljude u Drugom svjetskom ratu. Lekcije koje je držao djeci nisu se ticale samo propagande, govorio je o alternativnoj stvarnosti, a iz blijedih pogleda djece može se vidjeti da nisu svi to 'kupovali'.

Ovo je još jedan moment koji nas se dojmio. Učenici gledaju u nevjerici i šute, ne propitkujući što učitelj priča. Jasno kontekst je važan, ali nije teško zamisliti slične reakcije učenika i u školama u Hrvatskoj. Učenici nisu zainteresirani, ne usude se reći svoje mišljenje, ne žele progovoriti ni kad znaju da učitelj priča nebuloze. A i kod nas se unazad neko vrijeme izvrću povijesne činjenice i pokušavaju prodati neke drugačije priče. Učitelj povijesti u filmu nije poput drugih učitelja koji čitaju propagandu s papira, on govori na svoju ruku. Isti bi bio i da Rusija nije napala Ukrajinu. To je da se zapitate ima li i u Hrvatskoj isto tako učitelja povijesti koji pričaju tko zna što učenicima i šute li oni kao i mali Rusi u filmu.

U jednom obraćanju javnosti Putin je izjavio da ratove ne pobjeđuju vojnici, već učitelji. Veoma moćna i pomalo jeziva rečenica, koja implicira puno toga. Ako učitelji dobro nauče učenike, oni će se bolje boriti. Ako ih nauče da vole svoju zemlju, bolje će je braniti. Ako ih nauče da mrze susjede, lakše će ih ubiti; sve tu to implikacije te zloslutne rečenice.

Regrutacija je zbunjujuća i bolna

Upravo je mobilizacija u filmu prikazana na izrazito ljudski i bolan način. Vanja, bivši učenik škole s prijateljima i Pašom se pozdravlja prije odlaska u Ukrajinu. I prije je razmišljao da ide u vojsku jer nije znao što bi sa sobom, ali sad je regrutiran, više nema izbora. Prijatelji mu briju glavu i on odlazi.

Među regrutiranim mladićima je i brat učenice Maše, koja redovno posjećuje Pašin kabinet. U školi su učenici dobili zadatak da pišu pisma vojnicima na bojištu. Maša je nepoznatom vojniku pisala kako joj nedostaje brat i zamolila ga da ne zaboravi nazvati doma, jer je njoj jako važno kad je brat nazove. Pred kraj filma Maša posjećuje grob svog brata. Obitelji su javili da je poginuo u operaciji.

U filmu je prikazan program s ruske televizije u kojem se dječacima šalje poruka da će poginuti, ali da će se svijeće na njihovim grobovima paliti stotinama godina, da će im imena biti upisana u počasne spomenike. Obećana im je slava za cilj koji mnogi ne razumiju. Bez trunka empatije i razuma, što ta slava doista znači?

Potrebna je propaganda empatije

Iako o ratu u Ukrajini možemo svaki dan čitati u medijima, prikaz boli i zbunjenosti učenika izrazito je humanizirajuć i posve drugačiji od onog što čitamo na portalima. Škola je ispunjena atmosferom nerazumijevanja sukoba, vjere u njegov potpuni besmisao. To je iskustvo s kojim se djeca u Hrvatskoj sad na sreću ne mogu poistovjetiti, trenutak boli u filmu koji nije univerzalan, ali i iz njega također mogu svi naučiti o empatiji.

Empatija na mikro razini olakšava bol, dopušta nam da shvatimo tuđe emocije, s njima podijelimo tugu i olakšamo im žalovanje. Empatija na višoj razini omogućava nam da spriječimo sukobe, pokrpamo rane sukoba i eventualno se pomirimo. Ali empatiju treba naučiti i učiti. Ako, kako je Putin rekao, učitelji mogu pobijediti ratove, onda ih isto tako mogu i spriječiti. Kad bi učitelji više pričali o empatiji, možda bi ljudi bolje komunicirali o emocijama. Kad bi to radili sustavno, možda bi bilo lakše spriječiti sukobe. Paša je bio takav učitelj, ali morao je pobjeći.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije