Svaštara Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija

Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija

Hrvoje Debeljak

22. ožujak 2026.

Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija

Menza u Rigi | foto: srednja.hr

Bilo bi super kad bi naši studentski centri isto otišli na kratki Erasmus i provjerili kako se studentska prehrana priprema u inozemstvu.

U latvijskoj Rigi, gdje sam na Erasmusu, ima svega par menzi i one su u pravilu kantine u sklopu sveučilišta ili fakulteta. Nema je na fakultetu gdje studiram, pa do nje odlazim u sveučilišnu zgradu gdje je i knjižnica. Radi od ponedjeljka do petka od 9 do 5, a na prvi pogled čini se da su profesori jednako česti gosti kao studenti. Pa kako da ne kad gablec košta u rasponu od 3 do 6 eura, a profesori baš kao i studenti plaćaju istu cijenu?

Za razliku od hrvatskih, odnosno zagrebačkih koje najbolje poznajem budući da sam njihov redoviti konzument bio tri i pol godine, obroci su ovdje nutritivno bogatiji. Za početak, juha. Toliko gusta jer ćete u njoj naći mrkve, graška, brokule, mahune i ostalog povrća koji juhu čine juhom, a ne onim iz vrećice. U ponudi su uvijek dvije vrste juha – dok je jedna vegetarijanska poput juhe od gljiva, s druge strane tu su pileće ili goveđe juhe.

Menza u Latviji | foto: srednja.hr

Menza u Latviji | foto: srednja.hr

Menza u Latviji | foto: srednja.hr

Menza u Rigi | foto: srednja.hr

Menza u Rigi | foto: srednja.hr

Prijeđimo na glavno jelo. Jedan od latvijskih 'specijaliteta' je krumpir i njega ćete gotovo uvijek naći u ponudi, u raznim varijantama. I doista je ukusan. Možete ga kombinirati s piletinom u umaku, govedinom, zeljem. Ima i riže, ćufti, špageta bolonjez, a tu je uvijek i ponuda za vegetarijance. Nakon toga na raspolaganju su najčešće tri vrste salate. Možete odabrati i sok ili vodu s limunom. Dodatno, možete uzeti i kolač ili neku od niza čokoladica. Na kraju ćete, ovisno o odabiru, najčešće platiti između tri i četiri eura, do najviše pet ili šest ako ste se baš isprsili u biranju. Studenti i profesori plaćaju isto, a za profesore nema rezerviranih mjesta kako je to u nekim zagrebačkim menzama.

Jedan hrvatski student na razmjeni u Grčkoj na TikToku je snimio tamošnju menzu. Kaže da je skroz besplatna, a da nije ne bi jeo jer je toliko loša. Splitska je puno bolja, tvrdi. Sudeći po fotkama, mislim da je ipak tu negdje sa zagrebačkom. Zato bi ne samo njih, već i druge SC-e, pa i resorno Ministarstvo koje godinama prolongira donošenje novog pravilnika za menze, pozvao u Latviju. Ili da odu u neku drugu zemlju EU-a i vide kako se priprema hrana u tamošnjim menzama. Bez toga čini mi se da ćemo još dugo biti osuđeni na pohano za 0,86 eura.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije

