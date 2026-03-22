Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija

U latvijskoj Rigi, gdje sam na Erasmusu, ima svega par menzi i one su u pravilu kantine u sklopu sveučilišta ili fakulteta. Nema je na fakultetu gdje studiram, pa do nje odlazim u sveučilišnu zgradu gdje je i knjižnica. Radi od ponedjeljka do petka od 9 do 5, a na prvi pogled čini se da su profesori jednako česti gosti kao studenti. Pa kako da ne kad gablec košta u rasponu od 3 do 6 eura, a profesori baš kao i studenti plaćaju istu cijenu?

Za razliku od hrvatskih, odnosno zagrebačkih koje najbolje poznajem budući da sam njihov redoviti konzument bio tri i pol godine, obroci su ovdje nutritivno bogatiji. Za početak, juha. Toliko gusta jer ćete u njoj naći mrkve, graška, brokule, mahune i ostalog povrća koji juhu čine juhom, a ne onim iz vrećice. U ponudi su uvijek dvije vrste juha – dok je jedna vegetarijanska poput juhe od gljiva, s druge strane tu su pileće ili goveđe juhe.

Prijeđimo na glavno jelo. Jedan od latvijskih 'specijaliteta' je krumpir i njega ćete gotovo uvijek naći u ponudi, u raznim varijantama. I doista je ukusan. Možete ga kombinirati s piletinom u umaku, govedinom, zeljem. Ima i riže, ćufti, špageta bolonjez, a tu je uvijek i ponuda za vegetarijance. Nakon toga na raspolaganju su najčešće tri vrste salate. Možete odabrati i sok ili vodu s limunom. Dodatno, možete uzeti i kolač ili neku od niza čokoladica. Na kraju ćete, ovisno o odabiru, najčešće platiti između tri i četiri eura, do najviše pet ili šest ako ste se baš isprsili u biranju. Studenti i profesori plaćaju isto, a za profesore nema rezerviranih mjesta kako je to u nekim zagrebačkim menzama.

Jedan hrvatski student na razmjeni u Grčkoj na TikToku je snimio tamošnju menzu. Kaže da je skroz besplatna, a da nije ne bi jeo jer je toliko loša. Splitska je puno bolja, tvrdi. Sudeći po fotkama, mislim da je ipak tu negdje sa zagrebačkom. Zato bi ne samo njih, već i druge SC-e, pa i resorno Ministarstvo koje godinama prolongira donošenje novog pravilnika za menze, pozvao u Latviju. Ili da odu u neku drugu zemlju EU-a i vide kako se priprema hrana u tamošnjim menzama. Bez toga čini mi se da ćemo još dugo biti osuđeni na pohano za 0,86 eura.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije

