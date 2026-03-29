Mia Dimšić u srednjoj je markirala lektiru koja ju je dočekala na maturi: 'Dan-danas nemam pojma o njoj'

Mia Dimšić u srednjoj je bila štreberica, ali u 3. razredu ulovio ju je bunt i nije pročitala ni jednu lektiru. Jedna ju je dočekala i na maturi.

U srednjoj školi naša se glazbenica Mia Dimšić prvi put zaljubila, pa joj je upravo ljubav, kao i brojnim srednjoškolcima, obilježila te godine. Pohađala je I. gimnaziju Osijek, opće usmjerenje, a za novo izdanje našeg serijala 'Povratak u srednju' priča nam da je tada bila 'teški romantičar i vječito u nekom svom filmu'.

'Dan-danas nemam pojma o lektiri koja me zadesila na maturi'

Oduvijek je, kaže, bila štreberica, ali dok je u osnovnoj školi zbog toga bila pomalo neshvaćena, u srednjoj ju je dočekao razred pun odlikaša - najbolji u generaciji. Po vladanju, doduše - najgori, što je bila neobična kombinacija. Međusobno su se motivirali da budu što bolji učenici, a istovremeno su se dobro zabavljali. Iako štreberica, Dimšić je u 3. razredu srednje škole 'uhvatila neka pobuna protiv svega' pa tijekom tog razreda nije pročitala ni jednu lektiru, a ni danas ne zna ništa o onoj koja ju je dočekala na državnoj maturi.

Mia Dimšić i prijateljice Amanda i Ana | foto: Privatna arhiva

- Kako sam uvijek voljela čitati, lektire mi nisu bile problem, ali u trećem srednje me uhvatila neka pobuna protiv svega i uspjela sam, ne znam ni sama kako, provući se kroz Hrvatski jezik bez da sam ijednu pročitala. To je bio sav onaj realizam i naturalizam koji svi najviše hvale pa dan-danas nemam pojma o Zločinu i kazni iako me kasnije zadesio i na državnoj maturi. Sat obrade te lektire je zapravo bio i jedini ikad koji sam markirala s prijateljima. Kad sad bolje promislim, i nisam bila baš nešto buntovna. Gotovo nikad nisam koristila šalabahtere jer jednostavno nisam znala varati i sva bih se unervozila na ispitu, plus dok bih sastavila taj šalabahter i ispisala ga to bi trajalo skoro jednako dugo kao i da sam za to vrijeme nešto naučila. Nikad nisam imala problem s učenjem. S profesorima sam se uglavnom dobro slagala, prisjeća se Dimšić.

'Bilo je tu puno anegdota, ali većina nije za prepričavanje'

Njezini područje bili su, naravno, Glazbena umjetnost i strani jezici koje je kasnije i studirala, a muku je mučila s Matematikom, Fizikom, Kemijom i Tjelesnom i zdravstvenom kulturom. Tijekom cijele osnovne i većeg dijela srednje škole plesala je folklor, a onda ga je zamijenila prvo škola gitare, a potom tamburaški orkestar.

- U jednom periodu se sve to odvijalo paralelno pa bih imala probe nakon škole pet dana u tjednu, nekad čak i subotom, tako da sam odmalena stekla naviku gustog i aktivnog rasporeda, što mi je kasnije u karijeri i životu dobro došlo. U srednjoj sam bila u onoj realističnoj fazi kad sam glazbu intenzivno ganjala kao hobi i počela ozbiljnije solistički nastupati i graditi neke svoje prve korake, ali sam istovremeno stalno tupila kako ću studirati engleski i njemački i biti prevoditelj, vjerojatno zato što sam na nekoj razini mislila da je od glazbe nemoguće živjeti. Na kraju sam stvarno upisala i završila taj faks, ali glazba je ipak pobijedila, objašnjava Dimšić koja je i tada slušala sličnu glazbu kao danas - pop, country, malo rocka, 'sve onako dosta mekano i mainstream'.

Ozbiljnije je počela izlaziti krajem 3. razreda, slično kao i drugi Osječani - na Tvrđu gdje su se nalazili gotovo svi klubovi.

- Ti su se klubovi kroz godine mijenjali i zatvarali pa većine danas ni nema, ali posebno pamtim Bastion, Old Bridge pub i Tufnu. Voljela sam izlaziti i na live svirke i tamburaše. Bilo je tu puno anegdota, ali većina, očekivano, nije za prepričavanje, iskrena je Dimšić.

'Tada se o mentalnom zdravlju uopće nije pričalo'

Na tragu trenutaka srednjoškolske zaljubljenosti koju je ranije spomenula, Dimšić ističe da 3. razred srednje škole pamti kao godinu kada je dosta 'popustila', ali i općenito povukla u sebe i bila vrlo nezadovoljna i melankolična.

- Ali tada se o mentalnom zdravlju uopće nije pričalo kao danas i tek sad u retrospektivi vidim da je to bila neka jako čudna faza. Na sreću, prošla me sama od sebe do kraja te godine, ali biti tinejdžer uopće nije bilo lako. Toliko toga ti se u životu naglo mijenja, a ti toga nisi ni svjestan. Otvoren razgovor bez predrasuda s ljudima koji su ti najbliži ili kroz nekakav oblik terapije može biti od velike važnosti, naglašava Dimšić.

Dimšić i njezina generacija ove će godine obilježiti 15. godišnjicu mature, a ponovnom susretu iznimno se veseli. Nostalgična je, dodaje, za osjećajem 'prvih puteva'.

- Sve se nešto događa prvi put i sve je toliko novo, napeto, emotivno nabijeno. Nostalgična sam i za tim osjećajem slobode kad prođu ispiti i nastava, time kako smo visili jedni kod drugih kod kuće i ne radili ništa po cijele dane, ali uvijek zajedno. Zauvijek ću pamtiti svoje prijatelje iz razreda jer su puno doprinijeli tome da se otvorim, oslobodim i kreiram ovu današnju sebe. S nekoliko sam još uvijek jako bliska, ali od većine te, naravno, život s vremenom odvoji. Svim srednjoškolcima želim poručiti da uživaju u svom školovanju i iskoriste svaku priliku koja im se pruži. Znam da je često teško, zahtjevno i opterećujuće, ali ima i toliko puno lijepoga u tom životnom periodu, zaključuje Dimšić.

