Ovo je izazvalo nostalgiju svima koji su bili učenici u devedesetima: 'Bez nje se nije moglo ući u školu'

Danas se škole zaključavaju, a početkom devedesetih nisu mogli ući u školu bez svoje iskaznice. Hrvoje Stepić ispričao nam je kako je to izgledalo.

Prije 35 godina, Hrvoje Stepić je bio učenik Željezničke tehničke škole u Zagrebu. Danas je to Tehnička škola u Palmotićevoj ulici čija se vrata, kao i u svakoj školi u Hrvatskoj, zaključavaju za vrijeme nastave. No, te godine kada je Hrvoje bio maturant, uvedene su - đačke iskaznice.

- Iskaznica je koristila kao identifikacijska isprava na ulazu u školu i uvedena je školske godine 1991./92. zbog tadašnjih okolnosti (Domovinski rat). Kontrole nisu bile svakodnevne nego samo povremene, ali bez nje se nije moglo ući u školu, objasnio nam je Hrvoje.

Nakon prva dva razreda birali su zanimanja

Željezničku tehničku školu pohađao je od 1988. do 1992. godine. Za to vrijeme škola je, kaže, dva puta mijenjala ime. Najprije je bila Željeznički obrazovni centar, zatim Željeznička tehnička škola i gimnazija i od 1991. Željeznička tehnička škola.

- Elektro smjer sam odlučio upisati zbog interesa za elektrotehniku, a školu i, dijelom, zbog obiteljske tradicije jer je otac također bio željezničar. Koliko se sjećam, prve dvije godine su postojala tri smjera: prometni, elektro i strojarski. Nakon druge godine su se birala zanimanja: prometnici, strojovođe, električari slabe i jake struje, komercijalisti, blagajnici... Neka mi oproste ako sam zaboravio neki smjer, objasnio je Hrvoje.

Ovaj način odabira zanimanja nakon druge godine podsjeća na reformu koja trenutačno traje u strukovnim školama u prvim razredima - modularnu nastavu. No, nisu sve stvari iste kao kada je Hrvoje bio srednjoškolac.

Praksu su, kaže, jednim dijelom odrađivali u školskoj radionici u Branimirovoj ulici te u prostorima TŽV Gredelj u Strojarskoj ulici. Prve dvije godine su imali tri sata prakse i ostatak dana nastavu, a od 3. razreda jedan dan je bila samo praksa, a ostatak tjedna nastava. U modularnoj nastavi koja se sada provodi, učenici imaju puno više praktičnog rada, odnosno učenja temeljenog na radu.

Boravio je u tadašnjem đačkom domu: 'Red se znao i morao poštivati'

Hrvoje je inače iz okolice Vinkovaca i kaže da je to nekada bilo 'najveće željezničko čvorište u bivšoj Jugoslaviji'. Tako da je u Zagrebu bio u tadašnjem đačkom domu.

Većina učenika njegove škole bila je smještena u domove u Trnjanskoj 33 i Trnjanskoj 11F. Upravo smo o tom smještaju pisali kada su nam se javili studenti koji danas borave i požalili se da je to 'garažama sa sobama' koje nisu preuređene otprilike od kada je Hrvoje bio u srednjoj školi.

- Disciplina u domu je bila na višoj razini, ali, po mome mišljenju, ne i prestroga. Red se znao i morao poštivati. Kao primjer mogu navesti da se u dom nikako nisu mogli upisati učenici ponavljači. Dom je imao puno sadržaja i sekcija, posebice sportskih. Dva igrališta, dvoranu, trim-kabinet, učenički klub. Važno je samo bilo imati pozitivne ocjene (tada su se ocjene zaključivale i na 'kvartalima'). Učenje je bilo obavezno u trajanju od 2 i pol sata, ali, ako je nekome trebalo još vremena svaki učenik je mogao pronaći prostor za to dodatno učenje. Također, učenici su se međusobno često ispomagali i pomagali jedni drugima oko savladavanja gradiva. U dom se moralo vratiti do 22 sata i svako kršenje tog pravila bilo je oštro sankcionirano, opisao nam je Hrvoje.

'Dok nisam zasnovao obitelj, te četiri godine su mi bile najljepše u životu'

On danas radi u HŽ Infrastrukturi kao brigadir telekomunikacija i to u radnoj jedinici (RJ) za održavanje signalno-sigurnosnih (SS) i telekomunikacijskih (TK) uređaja, elektro-energetskog postrojenja (EEP) i kontaktne mreže (KM) Istok. Dakle, radi ono za što se školovao pa smo ga pitali bi li se vratio ponovno u srednjoškolske dane.

- Da, vrlo vjerojatno, ali ne samo zbog škole i struke nego zbog neponovljivih doživljaja i društva iz škole i đačkog doma. Često znam reći da, dok nisam zasnovao obitelj, te četiri godine su mi bile najljepše u životu, poručio je Hrvoje.