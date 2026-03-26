Studenti savjetuju maturante: 'Dan prije mature nemoj učiti, ja sam prije Matematike otišla van'

Dan prije mature nemojte učiti, a ako upišete krivi fakultet, možete se prebaciti - ništa nije uklesano u kamen. Savjeti su to studenata za maturante.

Pitali smo studente što bi voljeli da im je netko rekao kada su bili maturanti i koje bi savjete dali današnjim maturantima. Nanizalo se ovdje i životnih, ali i konkretnih savjeta za maturante i buduće brucoše.

Studenti savjetuju maturante: 'Jako brzo će proći'

Tako je jedan student jasno poručio - sav taj stres će proći, a ako slučajno upišete pogrešan fakultet, ništa nije izgubljeno.

- Ono što stvarno treba imati na umu je da će proći. Jako brzo će proći. Taj cijeli dio života s jako puno pritiska, velike odluke... I čini se kao da kraj svijeta ako ne upadneš na faks na koji si htio, ali ne mora to biti doživotna odluka. Ako se i nakon godinu, dvije pronađeš u nečem drugom i shvatiš da prvi izbor stvarno nije za tebe, možeš se prebaciti. Ništa nije uklesano u kamen, poručio je.

S njim se složila jedna studentica koja kaže - bitno je probati, pa onda ako ne ide, sve ok, upisat ćeš nešto drugo.

- Čak i ako faks nije za tebe, sve je u redu, ima milijun drugih stvari koje možeš raditi, istaknula je.

Druga studentica od srca vam poručuje - nemojte se bojati državne mature. Nastavnici, dodaje, tijekom cijele srednje škole govore da se morate i pripremiti i kao da je to kraj života, ali uopće nije. S njom se složila druga sugovornica koja je podijelila anegdotu koju je prošla dan prije mature iz Matematike.

- Dan prije mature iz Matematike otišla sam van, i dobro da jesam jer sam ju položila. Dan prije mature nemojte više ništa učiti. Što si do sad napravio, naučio, to je to, rekla je.

Sve što možete rješavajte preko kolokvija

A kako odabrati pravi studij? Studenti savjetuju da ga ne birate po tome koliko ćete zaraditi od njega, već da birate ono što volite i u tome date sve od sebe, pa ako još i zaradite - super. Osim toga, prije upisa studija provjerite što se na svakom kolegiju očekuje od vas.

- Promotrite syllabus i što određeni kolegiji podrazumijevaju prije nego što upišete faks. I zapamtite da nitko drugi neće studirati umjesto vas tako da je jedino vaše mišljenje bitno, istaknuli su.

Kad već upišete studij, studenti poručuju da sve što možete rješavajte preko kolokvija 'jer je puno lakše nego ići na ispit'.

- U odnosu na srednju, faks je malo veća razlika, ali kad se priviknete, već nakon jednog semestra, sve će biti okej. Uvijek imate izbor, zaključili su.