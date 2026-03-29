Ovakve prostore za učenje zagrebački studenti mogu samo sanjati. Rade 0-24

Ako ovdje sustav funkcionira, onda ću posebno pratiti obećanje zagrebačkog rektora da će omogućiti 24 satni boravak u učionicama na fakultetima.

Na kampusu latvijskog sveučilišta u Rigi, u dvije predivne i moderne zgrade, studenti su ama baš uvijek dobro došli. I nije to samo floskula na papiru, već stvarnost. Od 0 do 24 studenti, uz iksice koje moraju pokazati u noćnim satima, mogu doći, učiti, razgovarati, pisati seminare, listati knjige, preko dana nešto pojesti u menzi ili jednostavno slušati predavanja.

Tu su stolovi, kauči, druga udobna sjedala, 'kućice' u koje se može zatvoriti i raditi u timu. Dijelovi gdje mora biti tišina, dijelovi gdje se može razgovarati. Uz funkcionalan sveučilišni internet, uređaje uz koje sami možete pronaći, posuditi i vratiti knjige, računala za one kojima je možda potreban, ne čudi podatak kako mnogi latvijski studenti nemaju razloga učiti kod kuće ili odlaziti u nacionalnu knjižnicu.

Neke procjene govore da petina studenta svoje akademske obveze i učenje u potpunosti obavlja u sigurnosti akademskog okruženja. Na fakultetu im je sve nadohvat ruke. I menza koja radi od 9 do 5 preko tjedna, blizu je autobusna stanica i centar grada, na zadnjem katu vikendom i sati joge s pogledom na grad. E da, i na otvorenom ima lijepih mjesta za učenje!

Sveučilište u pravom smislu te riječi. Naravno, nije tako u svakoj zgradi latvijskog sveučilišta, radi se o dvjema vrlo značajnima na kampusu u koje su svi dobrodošli. Treća zgrada u nizu na kampusu tek se gradi i vjerojatno će u svojoj funkciji biti nalik ovima.

A što imamo u Zagrebu gdje inače studiram? Peticije studenata da se Nacionalna sveučilišna knjižnica otvori bar još malo duže, povremene inicijative gdje knjižnice nekih fakulteta produžuju radno vrijeme tijekom ispitnih rokova. Izuzev FER-a koji je otvoren danonoćno zagrebački studenti u velikom su problemu. A očito je da sustav 0-24 za studente može funkcionirati. Zato posebno treba pratiti obećanje zagrebačkog rektora Stjepana Lakušića u novom mandatu. Citirat ću dio njegova programa rada: 'Omogućiti 24 satni boravak u učionicama i laboratorijima na fakultetima (prvo kroz pilot projekte)'. Čekamo.

