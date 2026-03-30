Učenici na holu škole zalijepili više od 700 brojeva i izbrojali koliko se puta pojavljuje 6-7

Na kraju su se učenici Grafičke škole u Zagrebu počastili tortama i kolačima, a sve to povodom Dana broja Pi i 147. rođendana Alberta Einsteina.

U Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu obilježen je Dan broja Pi i 147. rođendan Alberta Einsteina kroz niz kreativnih i edukativnih aktivnosti koje su uključile učenike različitih razreda i odjela. Inače, Dan broja Pi slavi se 14. ožujka na rođendan Alberta Einsteina, što je obrnuto od redoslijeda prva tri broja broja Pi - 3,14.

Kako bi dočarali beskonačnost broja Pi, u holu škole postavljeno je više od 700 znamenaka njegova decimalnog zapisa.

- Učenici 4.f razreda u odjelu tiska isprintali su znamenke, 3.e u odjelu dorade izrezali i zalijepili znamenke te izradili veliki kartonski Pi i tortu. Učenici 3.d razreda otisnuli su majice s motivirajućom porukom - matematika nas insPIrira. Učenik Lovro Medak dizajnirao je plakat uz ovogodišnji slogan - Mathematics and hope, stoji u Facebook objavi škole.

U obilježavanje su se uključili i učenici 1.f, 2.f i 4.e razreda koji su pripremili razne 'Pi' delicije - pite, pizze i druge kreativne zalogaje. Učenici su pritom naučili i poneku decimalu broja Pi, izbrojali koliko se puta broj 67 pojavljuje u prvih 750 decimala te istraživali koliko je preciznost mjerenja važna dok su opseg torte dijelili s njezinim promjerom.

- Veličanstveno smo proslavili Einsteinov rođendan za koji su učenici dobili pozivnice prilikom rješavanja kviza. Više od 300 učenika riješilo je kviz što stvarno znači – ima nade!, poručili su iz škole, a kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod.