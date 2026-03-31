Vi ste na praznicima, a roditelji na poslu? Ova zasitna jela si možete sami skuhati

Koliko god dobro zvučalo da su učenici na praznicima, a roditelji na poslu - što znači da imaju kuću ili stan samo za sebe - mnogi zanemaruju činjenicu da si u tom slučaju moraju sami kuhati ručak. Jer ako oba roditelja rade po cijele dane i nisu uspjeli dobiti godišnji tijekom ovih ranijih proljetnih praznika, naravno da se zna dogoditi da ručka - nema.

No, tko kaže da učenici ne mogu sami napraviti ručak? Pogotovo ako su već u višim razredima osnovne škole. Poprilično je jednostavno staviti piletinu i krumpir u tepsiju i ispeći u pećnici, a uz to napraviti i salatu.

Kako ne bi baš svaki dan jeli piceka i krumpir, napravili smo popis od 10 jela koja su zasitna i (većinom) zdrava za svakog školarca. Osim za njih, ova jela su dobra i za cijelu obitelj kojoj će sigurno biti drago kada ih nakon posla dočeka ručak.

#1 Pljeskavice od brokule

Pljeskavice od brokule su idealan prilog umjesto krumpira. Uz to možete ispeći neko meso poput piletine i dodati neki umak, npr. grčki jogurt sa začinima. Osim brokule trebat će vam još par sastojaka, a detaljan popis i pripremu možete pogledati na ovoj poveznici našeg sestrinskog portala mirovina.hr.

#2 Hladna salata od tune

Ako nešto vrišti kao jednostavno - ili lijeno jelo - onda je to ova salata. Sve što vam treba je konzervirana tuna, tjestenina koju ćete skuhati i povrće po želji, kao i umak po želji. Idealno bi od povrća bila kuruza, rajčica, krastavci i paprika, a kao umak grčki jogurt sa sitno ribanom mrkvom. Sve što trebate je nasjeckati povrće, dodati tunu i začine te skuhati tjesteninu i na kraju sve to promiješati s umakom. Pošto se salata jede hladna, ostavite ju barem sat vremena u hladnjaku prije posluživanja.

#3 Tortilje

I za ovo jelo će biti potrebne vaše vještine sjeckanja povrća koje želite u tortilji, a od mesa možete ispeći piletinu ili puretinu. Meso je najbolje izrezati na trakice, začiniti i ispeći na tavici na malo ulja. Od umaka možete iskoristiti onaj koji smo naveli i za hladnu salatu od tune, a možete izmisliti i neki svoj. Ako imate avokado, možete i njega iskoristiti kao namaz za tortilju.

#4 Rolada od mljevenog mesa

Osim što u pećnicu možete staviti piletinu i krumpir, na isti način možete staviti i mljevenu roladu. Mljeveno meso začinite, dodajte jaje i krušne mrvice da se ne raspadne, a u roladu možete staviti što želite - preporučujemo sir, šunku i kuhana jaja. Uz to vam je dovoljna salata, ali možete ispeći i nekoliko krumpira ili batata.

#5 Lungić u umaku od gljiva s pireom od karfiola i krumpira

Ako se već želite igrati 'malog chefa kuhinje', onda možete za ručak napraviti lungića u saftu s pireom od karfiola i krumpira. Važno je da lungić narežete na male 'medaljone' odnosno 'nugetse' i vrlo kratko popržite sa svake strane da se zapeče. Maknite s tave, dodajte narezane gljive koje kratko pečete s dodavanjem malo vode, a onda ulijete u tavicu vrhnje za kuhanje i začinite po vlastitom ukusu. Vratite male lungiće u vrhnje i krčkajte oko 10 minuta na laganoj vatri. Za pire je potrebno skuhati krumpir i cvjetaču te od njih napraviti klasičan pire.

#6 Pohani patlidžani

A pire od karfiola možete iskoristiti i kao prilog za drugo jelo - pohane patlidžane. Patlidžan morate oguliti i narezati ga na deblje okrugle ploške koje morate posoliti i pustiti da tako posoljene odstoje. Zašto? Jer je patlidžan pun vode i ovako će se 'ocijediti'. A kako najbolje spohati patlidžane možete pročitati na mirovina.hr.

#7 Rižoto s piletinom i povrćem

Rižoto je jedno od najzahvalnijih jela za početnike jer se praktički ne može pokvariti. Na malo ulja prepržite sitno sjeckani luk, dodajte piletinu narezanu na kockice i kratko popržite. Ubacite rižu, promiješajte i podlijevajte vodom malo po malo. Pred kraj dodajte povrće po želji - grašak, mrkvu, kukuruz ili papriku. Začinite, po želji dodajte malo ribanog sira i ručak je gotov u jednoj tavi.

#8 Zapečena tjestenina iz pećnice

Skuhajte tjesteninu. U zdjeli pomiješajte vrhnje za kuhanje, malo pasirane rajčice, začine i naribani sir - ili više vrsta sira ako imate u hladnjaku. Sve pomiješajte s tjesteninom, prebacite u vatrostalnu posudu i zapecite 20-ak minuta u pećnici. Uz ovo jelo će vam pasati kečap pomiješan s origanom.

#9 Chili con carne

Ako žele probati nešto malo drugačije, chili con carne je odlično jelo koje se zapravo samo 'baci u lonac'. Na ulju prepržite luk i mljeveno meso, dodajte konzervu crvenog graha, kukuruz, pasiranu rajčicu i začine - naravno, čili. Ostavite da se krčka 20–30 minuta. Može se jesti samo ili uz prilog po vašoj želji.

#10 Topli sendviči

A ako vam baš ništa od navedenih jela ne ide, onda je najbolje da napravite tople sendviče. Narežite kruh na šnite, stavite u tepsiju na papir za pečenje i na njih prelijte smućkano jaje sa začinima, možda i nekom sjeckanom šunkom ili salamom i na to stavite šnite sira. Pecite 10–15 minuta dok se sir ne otopi, a kruh ne postane hrskav. Uz to napravite salatu i imate topli, zasitan ručak bez puno posla i bez tave.