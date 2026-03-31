Vi ste na praznicima, a roditelji na poslu? Ova zasitna jela si možete sami skuhati

Ni praznici više nisu kao prije: Ove godine dolaze malo drugačije
Proljetni praznici ove se godine održavaju prije, umjesto nakon Uskrsa. Započinju u ponedjeljak, a učenici se u klupe vraćaju 7. travnja.
12:32 4 d 27.03.2026
31. ožujak 2026.
Proljetni praznici ove su godine tjedan prije Uskrsa, a mnogi roditelji nisu uspjeli dobiti godišnji pa neki učenici moraju sami kuhati ručak.
Koliko god dobro zvučalo da su učenici na praznicima, a roditelji na poslu - što znači da imaju kuću ili stan samo za sebe - mnogi zanemaruju činjenicu da si u tom slučaju moraju sami kuhati ručak. Jer ako oba roditelja rade po cijele dane i nisu uspjeli dobiti godišnji tijekom ovih ranijih proljetnih praznika, naravno da se zna dogoditi da ručka - nema.
No, tko kaže da učenici ne mogu sami napraviti ručak? Pogotovo ako su već u višim razredima osnovne škole. Poprilično je jednostavno staviti piletinu i krumpir u tepsiju i ispeći u pećnici, a uz to napraviti i salatu.
Kako ne bi baš svaki dan jeli piceka i krumpir, napravili smo popis od 10 jela koja su zasitna i (većinom) zdrava za svakog školarca. Osim za njih, ova jela su dobra i za cijelu obitelj kojoj će sigurno biti drago kada ih nakon posla dočeka ručak.
Pljeskavice od brokule su idealan prilog umjesto krumpira. Uz to možete ispeći neko meso poput piletine i dodati neki umak, npr. grčki jogurt sa začinima. Osim brokule trebat će vam još par sastojaka, a detaljan popis i pripremu možete pogledati na ovoj poveznici našeg sestrinskog portala mirovina.hr.
Ako nešto vrišti kao jednostavno - ili lijeno jelo - onda je to ova salata. Sve što vam treba je konzervirana tuna, tjestenina koju ćete skuhati i povrće po želji, kao i umak po želji. Idealno bi od povrća bila kuruza, rajčica, krastavci i paprika, a kao umak grčki jogurt sa sitno ribanom mrkvom. Sve što trebate je nasjeckati povrće, dodati tunu i začine te skuhati tjesteninu i na kraju sve to promiješati s umakom. Pošto se salata jede hladna, ostavite ju barem sat vremena u hladnjaku prije posluživanja.
Kako provesti proljetne praznike? Donosimo niz aktivnosti, od kućnih do sportskih
Za mnoge učenike proljetni praznici počeli su dan prije od očekivanog. Učenike čeka olujni vikend, no nakon toga mogu uživati u sportskim događanjima.
08:02 2 d 29.03.2026
I za ovo jelo će biti potrebne vaše vještine sjeckanja povrća koje želite u tortilji, a od mesa možete ispeći piletinu ili puretinu. Meso je najbolje izrezati na trakice, začiniti i ispeći na tavici na malo ulja. Od umaka možete iskoristiti onaj koji smo naveli i za hladnu salatu od tune, a možete izmisliti i neki svoj. Ako imate avokado, možete i njega iskoristiti kao namaz za tortilju.
Osim što u pećnicu možete staviti piletinu i krumpir, na isti način možete staviti i mljevenu roladu. Mljeveno meso začinite, dodajte jaje i krušne mrvice da se ne raspadne, a u roladu možete staviti što želite - preporučujemo sir, šunku i kuhana jaja. Uz to vam je dovoljna salata, ali možete ispeći i nekoliko krumpira ili batata.
Ako se već želite igrati 'malog chefa kuhinje', onda možete za ručak napraviti lungića u saftu s pireom od karfiola i krumpira. Važno je da lungić narežete na male 'medaljone' odnosno 'nugetse' i vrlo kratko popržite sa svake strane da se zapeče. Maknite s tave, dodajte narezane gljive koje kratko pečete s dodavanjem malo vode, a onda ulijete u tavicu vrhnje za kuhanje i začinite po vlastitom ukusu. Vratite male lungiće u vrhnje i krčkajte oko 10 minuta na laganoj vatri. Za pire je potrebno skuhati krumpir i cvjetaču te od njih napraviti klasičan pire.
[VIDEO] Donosimo tri zdrava i brza jela za školsku užinu gotova za manje od 15 minuta
15:55 1261 d 17.10.2022
'Nitko od sendviča nije krepao': Besplatni obroci podijelili mišljenja, a mi želimo čuti vaše
08:24 1175 d 11.01.2023
A pire od karfiola možete iskoristiti i kao prilog za drugo jelo - pohane patlidžane. Patlidžan morate oguliti i narezati ga na deblje okrugle ploške koje morate posoliti i pustiti da tako posoljene odstoje. Zašto? Jer je patlidžan pun vode i ovako će se 'ocijediti'. A kako najbolje spohati patlidžane možete pročitati na mirovina.hr.
Rižoto je jedno od najzahvalnijih jela za početnike jer se praktički ne može pokvariti. Na malo ulja prepržite sitno sjeckani luk, dodajte piletinu narezanu na kockice i kratko popržite. Ubacite rižu, promiješajte i podlijevajte vodom malo po malo. Pred kraj dodajte povrće po želji - grašak, mrkvu, kukuruz ili papriku. Začinite, po želji dodajte malo ribanog sira i ručak je gotov u jednoj tavi.
Skuhajte tjesteninu. U zdjeli pomiješajte vrhnje za kuhanje, malo pasirane rajčice, začine i naribani sir - ili više vrsta sira ako imate u hladnjaku. Sve pomiješajte s tjesteninom, prebacite u vatrostalnu posudu i zapecite 20-ak minuta u pećnici. Uz ovo jelo će vam pasati kečap pomiješan s origanom.
VIDEO Otišli smo do zagrebačke škole i s učenicima probali jela koja jedu pod odmorom
14:40 559 d 18.09.2024
Ako žele probati nešto malo drugačije, chili con carne je odlično jelo koje se zapravo samo 'baci u lonac'. Na ulju prepržite luk i mljeveno meso, dodajte konzervu crvenog graha, kukuruz, pasiranu rajčicu i začine - naravno, čili. Ostavite da se krčka 20–30 minuta. Može se jesti samo ili uz prilog po vašoj želji.
A ako vam baš ništa od navedenih jela ne ide, onda je najbolje da napravite tople sendviče. Narežite kruh na šnite, stavite u tepsiju na papir za pečenje i na njih prelijte smućkano jaje sa začinima, možda i nekom sjeckanom šunkom ili salamom i na to stavite šnite sira. Pecite 10–15 minuta dok se sir ne otopi, a kruh ne postane hrskav. Uz to napravite salatu i imate topli, zasitan ručak bez puno posla i bez tave.
Studiraju na faksu koji spaja STEM i kreativnu industriju, a otkrili su nam jesu li njime zadovoljni
Petra, Luka, Katarina i Ivan upisali su studij u turizmu. Otkrili su nam jesu li svojim izborom zadovoljni, ali i kako je studirati na Futurri.
11:38 11 h 31.03.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 1 d 30.03.2026
Ako još birate studij, evo prilike da od studenata čujete njihova iskustva, a možete dobiti i stipendije
Na događaju za maturante imate priliku studente i dekana pitati sve što vas zanima. Uz to, otvoren je i natječaj za stipendije s fondom od 36.000 €.
14:55 5 d 26.03.2026
Toni Milun riješio najteže zadatke s mature iz Matematike i otkrio gdje učenici najčešće griješe
Učenici na maturi gube bodove na istim tipovima zadataka, a Toni Milun je u videu pokazao gdje najčešće griješe i kako ih riješiti točno.
14:00 5 d 26.03.2026
Posao znanstvenika nije onakav kakvim ga zamišljate: Proveli smo dan s Bornom, evo čime se bavi
Doktorand Borna vrijeme provodi u laboratoriju, ali često i na moru, a proučava nevidljive alge koje mogu riješiti važan izazov cijelog čovječanstva.
12:00 6 d 25.03.2026
Učenici na holu škole zalijepili više od 700 brojeva i izbrojali koliko se puta pojavljuje 6-7
Na kraju su se učenici Grafičke škole u Zagrebu počastili tortama i kolačima, a sve to povodom Dana broja Pi i 147. rođendana Alberta Einsteina.
15:36 1 d 30.03.2026
Ovo je izazvalo nostalgiju svima koji su bili učenici u devedesetima: 'Bez nje se nije moglo ući u školu'
Danas se škole zaključavaju, a početkom devedesetih nisu mogli ući u školu bez svoje iskaznice. Hrvoje Stepić ispričao nam je kako je to izgledalo.
10:47 1 d 30.03.2026
Ovakve prostore za učenje zagrebački studenti mogu samo sanjati. Rade 0-24
Ako ovdje sustav funkcionira, onda ću posebno pratiti obećanje zagrebačkog rektora da će omogućiti 24 satni boravak u učionicama na fakultetima.
08:02 2 d 29.03.2026
Mia Dimšić u srednjoj je markirala lektiru koja ju je dočekala na maturi: 'Dan-danas nemam pojma o njoj'
Mia Dimšić u srednjoj je bila štreberica, ali u 3. razredu ulovio ju je bunt i nije pročitala ni jednu lektiru. Jedna ju je dočekala i na maturi.
07:59 2 d 29.03.2026
Studenti savjetuju maturante: 'Dan prije mature nemoj učiti, ja sam prije Matematike otišla van'
Dan prije mature nemojte učiti, a ako upišete krivi fakultet, možete se prebaciti - ništa nije uklesano u kamen. Savjeti su to studenata za maturante.
15:35 5 d 26.03.2026
Kći ili kćer? Ovu pogrešku Hrvati često ponavljaju, dobro ju je znati na državnoj maturi
Kći ili kćer, pitanje je sad. Oba oblika su ispravna, ali se koriste u različitim situacijama.
08:55 9 d 22.03.2026
Školski snimatelj iz Rusije dobio Oscara, poruka vrijedi za sve: Škole trebaju više empatije
Film 'Gospodin Nitko protiv Putina' govori o propagandi u ruskoj školi. Iz filma je jasna jedna univerzalna poruka - u školama treba više empatije.
08:54 9 d 22.03.2026