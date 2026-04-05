I to sam doživio. Proljetni praznici na faksu, tjedan dana uživancije

Ne moram više biti student ljubomoran na učenike koji uživaju u proljetnim praznicima. Sada sam, na Erasmusu, baš poput njih.

Zamislite samo. Slobodan ponedjeljak, slobodan utorak, slobodna srijeda, slobodan četvrtak, slobodan petak pa onda još jedan slobodan ponedjeljak. Kad si učenik ovakve proljetne praznike lako je zamisliti, no kao student baš i ne. Ali ja ih baš sada živim.

Dakako, odmah nakon praznika slijedi niz zadataka

Naime, na latvijskom sveučilištu u Rigi gdje sam na Erasmusu, studenti imaju proljetne praznike. Konkretno, radi se o četiri slobodna radna dana – u ovom tjednu to su, tako, bili ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak. Veliki petak blagdan je u Latviji pa nitko ne radi, što se nastavlja na Veliku subotu i Uskrs, a dakako je i Uskrsni ponedjeljak slobodan.

Naravno, to za sobom vuče da ljetni semestar u Latviji kreće već krajem siječnja/početkom veljače, završava krajem svibnja pa je lipanj određen za ispite. Zato je srpanj, za razliku od Hrvatske gdje su tada ispitni rokovi u punom zamahu, ponovno slobodan za studente. No, u klupe se već vraća krajem kolovoza/početkom rujna. I baš kao što učitelji vole odmah nakon praznika nagomilati ispite (ili neposredno prije njih), tako je i nama pregršt rokova za zadatke i prezentacije baš tjedan nakon praznika.

Možemo li ovo uvesti u Hrvatskoj? Za sličnim formatom već kasnimo

Teško mogu zamisliti da se proljetni praznici kao takvi za studente uvedu u Hrvatskoj. No, nakon povratka s Erasmusa svakako ću imati prijedlog za upravu svog fakulteta, a što se svakako može preslikati barem na ostale fakultete društvenog ili humanističkog područja. A to je ideja po uzoru na neke fakultete u Češkoj, tjedan dana čitanja za studente. Drugim riječima, studenti jedan tjedan u semestru ne dolaze na fakultet na predavanja i seminare, nego svoje vrijeme posvećuju čitanju literature ili znanstvenih članaka potrebnih za kolegije. U vremenima kada nas skrolanje odvlači od bilo kakvog čitanja, što je u našem podcastu poentirao i književnik i profesor Kristian Novak, možda treba osigurati dodatno vrijeme studentima baš za čitanje.

U školstvu slična inicijativa već postoji. Jedna zagrebačka škola uvela je obvezno čitanje za učenike tijekom nastave. Teško da će studenti čitati kao nekada ako se ne oslobodi malo prostora upravo za to. Zato je takva ideja iz Češke u današnje vrijeme izuzetno potrebna.

