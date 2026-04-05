Zašto profesorica piše ispit s učenicima? Video ove gimnazije nasmijao je tisuće ljudi

Ramona Ščuric
Ramona Ščuric

05. travanj 2026.

Zašto profesorica piše ispit s učenicima? Video ove gimnazije nasmijao je tisuće ljudi

TikTok video III. gimnazije Osijek | Foto: screenshot TikTok

Ako vam se ovo nikada nije dogodilo, onda ćete teško shvatiti ovu 'foru' III. gimnazije Osijek. Njihov video na TikToku ima preko 350 tisuća pregleda.

Profesorica dijeli ispite u učionici. Zadnjem učeniku kojemu daje ispit kaže cijelom razredu 'sretno na ispitu'. No, učenik kojemu je dala zadnji ispit, kaže nešto zbog čega je profesorica sjela kraj njega i s učenicima pisala ispit. Tako izgleda video na TikToku III. gimnazije Osijek koji je do sada prikupio više od 350 tisuća pregleda i nasmijao jednako toliko ljudi.

Naime, učenik je profesorici na njeno 'sretno na ispitu' odgovorio 'i vama', što bi značilo da i profesorica isto mora pisati ispit, što je i prikazano u videu. Ako se i vama u životu dogodilo da nekome kažete 'i vama' ili 'i tebi' kada to apsolutno nije bilo potrebno, onda ćete se nasmijati kada pogledate video osječke gimnazije koji se nalazi ispod teksta.

