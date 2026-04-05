Sandra Elkasević išla je u prestižnu gimnaziju, voljela Matematiku i izlaske: 'Gorak okus ostavilo je...'

Atletičarka Sandra Elkasević za naš serijal Povratak u srednju otkriva da je u srednjoj voljela Matematiku, a učenicima poručuju - slušajte učitelje.

Naša najtrofejnija atletičarka, bacačica diska Sandra Elkasević, znala je i tijekom srednje škole da će se kad je riječ o sportu jednog dana vinuti u svjetske visine. Zapravo, priča nam, znala je to od prvog treninga s pokojnim trenerom Ivanom Ivančićem. Ipak, veoma važno bilo joj je i obrazovanje pa je tako upisala prirodoslovno-matematičku gimnaziju - zagrebačku V. gimnaziju, otkrila je za naš serijal 'Povratak u srednju'.

Izrazito je ponosna na sebe zbog toga što je uspješno izvršavala sve svoje obveze na oba polja. Ipak, sport je u jednom trenutku 'stisnuo' jače, pa se Elkasević nakon prvog polugodišta četvrtog razreda morala prebaciti u dopisnu školu.

- Srednja škola ostala mi je u jako lijepom sjećanju jer stvarno volim školu i obrazovanje te ga smatram izuzetno bitnim. Gorak okus ostavilo mi je samo to što svoje srednjoškolsko obrazovanje nisam završila sa svojim razredom s kojim sam dijelila i lijepe i teške trenutke, ali prijateljstva i druženja ostala su i nakon završetka školovanja, objašnjava Elkasević.

Sandra Elkasević u srednjoj je voljela Matematiku

Bila je odlična i vrlo dobra učenica, a voljela je sve predmete. Kao i svim učenicima, neki su joj išli malo bolje od drugih.

- Neke sam bolje razumjela, a neke malo s više 'grijanja stolice', ali summa summarum, postoji izreka 'od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba' te je to zaista tako. Bila sam vrlo uzorna i odgovorna učenica, zbog mog sporta, ali dosta nemirna. Šalabahteri su bili kao i kod svakog, ali pišući iste toliko naučiš da ih na kraju i ne koristiš. Ali mislim da su to sve čari škole, školovanja i odrastanja. Nekako vas sve to izgrađuje kao osobu i sprema za život koji nije nimalo lak, poručuje Elkasević. Sandra Elkasević, prijateljica Stephanie | foto: Privatna arhiva

Očekivano, glavni hobi i najveća zanimacija bio joj je sport kojim se bavila još od drugog razreda osnovne škole. Uz to, pohađala je izvanškolske aktivnosti iz matematike i likovnog jer su joj upravo to bili najdraži predmeti. Nakon drugog razreda srednje škole ponekad je odlazila i u provod.

- Ne često jer sam većinom bila zauzeta pripremama i putovanjima, a kad nisam, onda učenjem i nadoknađivanjem propuštenog gradiva. Voljela sam izlaske, pogotovo sa svojim curama iz srednje. Sve anegdote vežem u svoju najdražu Stephanie s kojom sam ih puno proživjela. Ne bih sada niti jednu izdvojila jer ne znam koja mi je draža. I dan-danas ih se s osmijehom na licu prisjećam. Slušala sam pop i house. Dobar miks. Stephanie je bila veliki fan glazbe, danas radi kao DJ, pa je i meni prenijela tu ljubav, navodi Elkasević.

'Ne postoji nastavnik koji ne želi da uspijete'

S obzirom na sportske obveze, tijekom srednje su je najviše 'mučili' problemi poput pronalaska vremena i fokusa za učenje.

- Naravno, tu su bile i ljubavne avanture, ali nekako kada sad gledam unazad, mislim da je to doba baš bezbrižno i lijepo i da me ništa posebno nije previše opterećivalo. Problemi zbog kojih ste mislili da sutra ne postoji sada su smiješni i jako mali. Nostalgična sam za tom bezbrižnošću, za prijateljima, za vremenom provedenim zajedno u školskim klupama. S tim kolektivom i za mene najboljom školom u Zagrebu, V. gimnazijom, ističe Elkasević.

Srednjoškolcima poručuje - uživajte, živite svaki dan kao da vam je zadnji, učite i slušajte nastavnike.

- Ne postoji nastavnik koji ne želi da uspijete, znao on to pokazati ili ne. Svi su oni tu jer vole svoj posao i žele svoje znanje predati drugima. Uživajte u šetnjama oko škole, prirodi, svemu lijepome što vaš mladi život nosi jer život nema reprizu. I kako sam ranije rekla, vjerujte mi da je istina - 'od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba', zaključuje Sandra Elkasević za 'Povratak u srednju'.

