Prilika koja se ne propušta: 40.000 mladih može dobiti kartu za besplatno putovanje po Europi

Točno u podne prema srednjouropskom vremenu započele su prijave 18-godišnjaka za sufinancirana putovanja Europom kroz program DiscoverEU. Ideja je kroz ovaj program kod mladih pobuditi njihov osjećaj pripadnosti Europskoj uniji, omogućiti im da otkrivaju njezinu raznolikost, kulturnu baštinu i povijest, druže se s ljudima iz cijele Europe, a na koncu bolje upoznaju i sebe same. U ovome krugu dodjeljuju se putne propusnice i kartice za popuste za 40.000 mladih diljem Europe vrijednih 23,5 milijuna eura.

Otputovati možete do kraja rujna 2027.

Prijaviti se možete putem Europskog portala za mlade na linku i to do 22. travnja 2026. u podne, a dobitnici ostvaruju pravo na propusnice za putovanje Europom u razdoblju od 1. srpnja 2026. do 30. rujna 2027.

- U tom će ih razdoblju moći iskoristiti za 7 dana putovanja vlakom unutar odabranog razdoblja od najviše 30 dana. Nakon što rezerviraju i dobiju putnu propusnicu, smatraju se sudionicima. Sudionici će u pravilu putovati ekološki najprihvatljivijim prijevoznim sredstvom, no da bi se omogućio pristup što širem krugu sudionika, prema potrebi će se moći putovati i drugim prijevoznim sredstvima, pri čemu će se voditi računa o okolišu, trajanju putovanja i udaljenosti. U iznimnim će slučajevima, i ako nisu dostupna druga prijevozna sredstva, biti dopušteno i putovanje zrakoplovom. Tako će i mladi koji žive na udaljenim područjima ili otocima imati priliku za sudjelovanje. Odabrani sudionici dobit će i karticu za popuste za smještaj, obilaske i kulturne, edukativne i sportske aktivnosti, za lokalni prijevoz, hranu itd., stoji u opisu Discover EU programa.

Prijaviti se možete ako do kraja lipnja navršavate 18 godina

A tko se može prijaviti u ovom proljetnom krugu? Kako stoji u pozivu, kandidati moraju:

navršiti 18 godina između 1. srpnja 2025. i 30. lipnja 2026., tj. biti rođeni između 1. srpnja 2007. i 30. lipnja 2008. (uključujući te datume)

imati državljanstvo ili boravište u: nekoj od 27 država članica Europske unije, uključujući njezine najudaljenije regije (Francuska Gijana (FR), Guadeloupe (FR), Martinique (FR), Réunion (FR), Mayotte (FR), Sveti Martin (FR), Azori (PT), Madeira (PT) i Kanarski otoci (ES)) ili prekomorske zemlje i područja povezana s Europskom unijom: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Francuska Južna i Antarktička Područja (FR), Francuska Polinezija (FR), Grenland (DK), Nova Kaledonija (FR), Saba (NL), Sveti Bartolomej (FR), Sveti Petar i Mikelon (FR), Sint Maarten (NL), Sveti Eustazije (NL) te Wallis i Futuna (FR) ili trećoj zemlji pridruženoj programu Erasmus+: Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska

unijeti broj osobne iskaznice, putovnice ili boravišne iskaznice u prijavni obrazac na internetu

složiti se s izjavom na prijavnom obrascu.



Također je u uvjetima navedeno da odabrani sudionici mogu putovati samo ako planiraju putovanje u trajanju od jednog do mjesec dana i planiraju putovanje u najmanje jednu od poviše navedenih zemalja. Važno je za naglasiti i da se mladi koji su u bilo kojem od prethodnih krugova prijava već rezervirali putnu propusnicu u okviru inicijative DiscoverEU ne mogu ponovno prijaviti. To će se provjeravati već pri podnošenju prijave i nove prijave bit će odbijene.