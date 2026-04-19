Ma kakve majice za norijadu, ovi maturanti imaju skroz drukčiji plan: Evo što pripremaju ove godine

Majice s natpisima poput 'Mi smo vaša budućnost, jel vas strah' već su klasika na norijadi, ali neki maturanti imaju skroz drugu tradiciju.

Grupice učenika u majicama istih boja s istim natpisima uobičajen su prizor s norijade, najdražeg dana svakog srednjoškolca. Ipak, neki maturanti diljem Hrvatske idu korak dalje - ne usklađuju se majicama, već maskama. Maskiranje za norijadu tradicija je koju u najvećoj mjeri možemo vidjeti u Međimurju i Slavoniji, a učenici ideje za maske najčešće crpe s društvenih mreža.

Maturantica Tena iz Druge gimnazije Varaždin kaže da njezin razred uopće neće imati uobičajene 'matching' majice za zadnji dan škole, već isključivo kostime, a nosit će ih tijekom čitavog zadnjeg tjedna nastave. Maskirat će se u safari istraživače i životinje, a na to su ih inspirirali stranci koji su na TikToku objavljivali videozapise u istom kostimu.

- Jako nam je teško bilo dogovoriti se oko maske. Sada ih već pripremamo i to nije toliko teško. Najveći problem je bio naći robu koju ćemo nositi, ali najbolja opcija za to su Temu i Shein koje danas gotovo svi koriste, priča nam Tena.

'Očekujem dobru zabavu uz malo alkohola i dobru glazbu'

Ova praksa sviđa joj se više od tradicije maturantskih majici.

- Maskiranje je nešto što prikazuje razred i žao mi je što neki nemaju to nego imaju samo majice. Maske su nekako posebne. Od norijade očekujem definitivno dobru zabavu i dobro okruženje, uz malo alkohola i dobru glazbu, naravno, otkriva nam Tena.

Sličan kostim imat će i njihovi kolege iz varaždinske Medicinske škole. Maturantica Lucija otkriva nam da će cure maskirati u vodiče, a dečki u životinje, i tako zajedno činiti safari.

- Sami su si tako odabrali, nismo ih mi tjerale, smije se Lucija.

O maski su dugo raspravljali. Prva ideja bila je potpuno drukčija pa su morali posegnuti za demokratskim odlučivanjem.

- Na ploču smo napisali oko deset ideja koje smo vidjeli i onda smo glasali. Na kraju smo birali između prve dvije ideje i glasovi su bili jako podijeljeni, ali odluka je pala na safari. Maske smo već nabavili, nismo ništa komplicirali nego samo naručili preko Sheina i Temua. Koštalo nas je oko 30 eura po osobi. Majice nemamo, složili smo se da nam se ne isplati, ističe Lucija i dodaje da od norijade očekuje puno zabave i dobrog provoda.

'Maskiranje za norijadu je dugogodišnja tradicija naše Gimne'

Državljani Turske te trbušne plesačice bit će učenici i učenice Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, otkriva nam maturantica Ema.

- Dečki će biti klasik Turčini sa zastavom, a cure trbušne plesačice. Malo nam je bilo teško dogovoriti se, ali na kraju smo došli do ideje koja se svima sviđa i nije prekomplicirana za naći kostim. Kupili smo ih preko Temua krajem drugog mjeseca i svatko je platio oko 30 eura. Nama je to ok za koristim jer su svi došli u dobrom stanju i dobro izgledaju, objašnjava Ema.

Ona i njezini kolege smatraju da su maske u odnosu na majice 'malo posebniji način' jer mogu biti kreativni i odjenuti se drukčije.

- Nama je to fora, a to je već dugogodišnja tradicija naše Gimne i mislim da je svima zanimljivije vidjeti kostime umjesto majica. Što se tiče norijade, mi smo svi veseli i jedva čekamo da to sve završi i da se zasluženo zabavimo. Očekivanja velikih nemamo, samo se nadamo da nam svima bude super i da ćemo imati lijepe uspomene, iskrena je Ema.

'Odletjet ćemo iz škole kao piloti i stjuardese'

Kao piloti i stjuardese iz srednje će škole odletjeti Ivanov razred, također iz Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. O maski su počeli razmišljati već početkom ove školske godine.

- Općenito smo vrlo zanimljiv razred kojem treba neko vrijeme oko dogovora, ali uvijek se odluka donosi složno. Ideja nam je zapravo došla jer smo htjeli biti originalni. Nismo htjeli kupovati već gotove i 'izlizane' kostime, već smo ih samostalno htjeli iskombinirati kako bi ostali zapamćeni. Pripremamo već skoro mjesec dana. Ja sam ujedno i organizator tako da vam iz prve ruke mogu reći koliko je to zapravo zahtjevno pripremati, priča nam Ivan.

S obzirom na to da su težili originalnosti i nisu htjeli kupovati gotove kostime, morali su istražiti kako iskombinirati odjeću s odabranom temom. Zbog, kako kaže, vrlo visokih cijena na našem tržištu, iskoristili su Shein za nabavljanje dodataka te majice i hlačice/suknje po pristupačnijim cijenama. Cijena kostima po osobi bila je 30-ak eura.

- Naša gimnazija ima dugogodišnju tradiciju maskiranja maturanata bez majica tako da mi istu nastavljamo. Svakako zato što se razlikujemo od drugih i na malo drugačiji način završavamo još jedno od važnijih razdoblja u našim životima. S druge strane, majice su također posebna opcija, no nekako dotrajala. Majice na kraju školovanja nose i osnovnoškolci pa je po nama bolje se istaknuti na takav način. Od norijade očekujemo zabavu, odlično društvo, slavlje i neprospavane noći jer ipak završavamo srednjoškolsko obrazovanje, zaključuje Ivan.