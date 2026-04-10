Kako započeti karijeru u IT industriji? Priča iz Spanova Service Deska

Nije call centar, a mnogima je bio prvi korak u IT karijeri. Otkrivamo kako izgleda rad u Service Desku Spana i zašto je to dobra odskočna daska.

Ako razmišljate o prvim koracima u IT industriji, vjerojatno ste se već susreli s pojmom Service Desk. I dok ga mnogi poistovjećuju s pozivnim centrom, u Spanu kažu kako je riječ o nečemu sasvim drugačijem. Upravo je rad u ovom odjelu IT podrške mnogima bio ulaznica u svijet tehnologije, a kasnije i odskočna daska za razvoj u specijalizirane IT uloge.

Kako izgleda svakodnevica u Service Desku i što novi zaposlenici mogu očekivati, otkrivaju nam Antun Žugec, direktor Service Operationsa u Spanu, te njegov kolega Ivan Živković, danas Senior Cloud Solution inženjer, koji je karijeru započeo upravo u Service Desku.

Service Desk je puno više od 'restartajte računalo'

- Service Desk nije call centar u kojem drugoj strani govorimo da treba restartati računalo, to je jedna od čestih zabluda, govori kroz smijeh Antun Žugec.

- Upravo odjel Service Deska korisnici prvo kontaktiraju kada uoče neki problem u svojoj IT okolini. Tu se riješi više od 50 % svih korisničkih zahtjeva, a da gotovo i ne podižemo slušalicu. Naši kolege svakodnevno uče o kompleksnim sustavima, raznim Microsoft okruženjima, tehnologijama i sustavima velikih tvrtki. Mnogi koji su svoju IT karijeru započeli u Service Desku, danas rade kao sistemski inženjeri ili Service Delivery specijalisti. Service Desk odličan je temelj za rast i napredovanje u IT-u, objašnjava stručnjak. Antun Žugec, Span | Foto: Span

Karijera koja raste iz prve smjene

Primjer tog profesionalnog puta je i Spanovac Ivan Živković.

- Krenuo sam bez velikog tehničkog predznanja, ali upravo mi je Service Desk dao širok pregled tehnologija i pomogao da odlučim u kojem se smjeru želim dalje razvijati. Najviše me osvojila atmosfera i spremnost kolega da dijele znanje. Naučio sam kako se snaći u stresnim situacijama, a to je vještina koju koristim i danas, govori Ivan.

Spanov Service Desk radi u tri smjene jer su korisnicima dostupni 24/7. Žugec ističe da rad u smjenama često početno izaziva skepsu, no istovremeno naglašava kako se rasporedi planiraju dovoljno unaprijed, a dodaci za rad noću, vikendima i blagdanima uredno su plaćeni.

- Sve je stvar fer pristupa koji uključuje rotaciju, podršku tima i dobru organizaciju“, zaključuje. Ivan Živković se nadovezuje: “Izrazito puno konkretnog praktičnog znanja dobio sam upravo u Service Desku, a i puno sam čitao i učio samostalno, noćne smjene za to su bile idealne, prisjeća se.

Prilika za razvoj

U Service Desku posao ne staje na rješavanju ticketa, kako oni svojim IT jezikom zovu korisničke zahtjeve. Postoji prostor za kreativnost – od pisanja članaka za bazu znanja, preko osmišljavanja novih procedura pa sve do edukacije novih kolega.

- Ako vidiš prostor za poboljšanje, reci i poboljšaj stvari. Doprinos svakog pojedinca je opipljiv i mislim da je to ono što zaista čini razliku, poručuje Žugec.

Gdje počinje IT karijera?

Za mnoge IT karijera započinje upravo ovdje, u Service Desku. Ova Spanova centralizirana točka za IT podršku okuplja ljude koji vole izazove, dinamično okruženje i učenje kroz praksu. Ako razmišljate o ulasku u IT industriju, ovo je svakako mjesto gdje možete krenuti.