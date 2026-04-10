Kako biste vi reagirali na ovom semaforu? Iz autoškole nam otkrili što napraviti da ne padnete na vozačkom

Na semaforu na Prečkom u isto vrijeme je upaljeno crveno i zeleno svjetlo za skretanje desno, što može biti zbunjujuće mladim vozačima u autoškoli.
'Poštujte naše znakove', glasi parola koju se najviše može čuti kada počinje nastavna godina i učenici krenu u školu. No, nekada je poštivanje znakova teško jer su zbunjujući, posebice mladim vozačima i onima koji tek uče voziti.
Jednu takvu situaciju uočili smo na okretištu tramvaja na Prečkom, odnosno na semaforu za automobile. Kako je vidljivo i na fotografiji ispod, na semaforu je u isto vrijeme upaljeno crveno i zeleno svjetlo za desno skretanje. Crveno svjetlo nalazi se na 'glavnom' semaforu, a zeleno na dopunskom.
Uz to se nalazi i dopunska ploča na kojoj piše 'Osim ZET-a i TAXI'. U praksi automobili prolaze kada je upaljena zeleno na dopunskom svjetlu, no smijete li proći u ovoj situaciji i kada polažete vozački ispit ili bi to značio pad? Za objašnjenje smo se obratili Autoškoli Danko.
- Možete ići u desno, ali pod uvjetom da propustite ako netko naiđe prema vama kao i na svim semaforima u svijetu. Desno moraju ići svi osim ovih koji su na dopunskoj ploči jer oni mogu i lijevo. Najvjerovatnije su stavili i glavnu/faznu strelicu jer ta traka samo vodi desno pa pretpostavljamo da je zbog toga stavljena strelica uz dopunsku strelicu. Nije pad na ispitu, poručili su iz Autoškole Danko.
