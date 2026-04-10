Svaštara Kako biste vi reagirali na ovom semaforu? Iz autoškole nam otkrili što napraviti da ne padnete na vozačkom

Ramona Ščuric

10. travanj 2026.

Facebook X Linkedin Mail
Kako biste vi reagirali na ovom semaforu? Iz autoškole nam otkrili što napraviti da ne padnete na vozačkom

Semafor na okretišku Prečko | Foto: srednja.hr

Na semaforu na Prečkom u isto vrijeme je upaljeno crveno i zeleno svjetlo za skretanje desno, što može biti zbunjujuće mladim vozačima u autoškoli.

'Poštujte naše znakove', glasi parola koju se najviše može čuti kada počinje nastavna godina i učenici krenu u školu. No, nekada je poštivanje znakova teško jer su zbunjujući, posebice mladim vozačima i onima koji tek uče voziti.

Jednu takvu situaciju uočili smo na okretištu tramvaja na Prečkom, odnosno na semaforu za automobile. Kako je vidljivo i na fotografiji ispod, na semaforu je u isto vrijeme upaljeno crveno i zeleno svjetlo za desno skretanje. Crveno svjetlo nalazi se na 'glavnom' semaforu, a zeleno na dopunskom.

Uz to se nalazi i dopunska ploča na kojoj piše 'Osim ZET-a i TAXI'. U praksi automobili prolaze kada je upaljena zeleno na dopunskom svjetlu, no smijete li proći u ovoj situaciji i kada polažete vozački ispit ili bi to značio pad? Za objašnjenje smo se obratili Autoškoli Danko.

- Možete ići u desno, ali pod uvjetom da propustite ako netko naiđe prema vama kao i na svim semaforima u svijetu. Desno moraju ići svi osim ovih koji su na dopunskoj ploči jer oni mogu i lijevo. Najvjerovatnije su stavili i glavnu/faznu strelicu jer ta traka samo vodi desno pa pretpostavljamo da je zbog toga stavljena strelica uz dopunsku strelicu. Nije pad na ispitu, poručili su iz Autoškole Danko.

Autoškola vozački ispit semafor ispit autoškola zadaci ispit autoškola