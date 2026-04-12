Postaju li AI detektori dobar biznis? Studenti bi zbog straha mogli izgubiti novac

Bio je to drugi sat jednog antropološkog kolegija na latvijskom sveučilištu u Rigi gdje sam na Erasmusu. Već na prvom profesorica je jasno dala do znanja kako je korištenje umjetne inteligencije zabranjeno. Upoznala nas je da sveučilište ima AI detektor i pokaže li on da je neki od naših radova većinom pisan umjetnom inteligencijom, nema razgovora. Zadatak će automatski biti ocijenjen s nula bodova bez mogućnosti popravka.

I na tom drugom satu profesorica je rekla kako je AI detektor kod jednog studenta pokazao da je tekst napisan umjetnom inteligencijom više od 50 posto. Objasnila je da se i bez detektora vidi da je tekst stvorila umjetna inteligencija pa će stoga biti ocijenjen nulom. Onda nas je, budući da smo internacionalni studenti, upozorila na još jednu stvar: nemojte pisati tekst na materinskom jeziku i dati AI alatu da vam ga prevede. Bolje pišite na krnjem engleskom, razumjet ću, istaknula je. Kaže, postoji opasnost da će AI detektor takav prevedeni tekst – iako je u načelu vaš – prikazati kao da ga je pisala umjetna inteligencija.

To je sigurno jedan rizik AI detektora. A drugi, zbog kojeg bi studenti mogli izgubiti novac, jest niz internetskih stranica koje nude AI detektore. Ubaciš svoj tekst i alat procijeni koliki postotak teksta izgleda kao umjetna inteligencija, a koliki kao da je ljudski pisan. Zadnja dva mjeseca isprobao sam niz takvih alata i dok neki od njih rade vrlo dobro, postoji par njih koji će vam uvijek reći da vam je tekst 50 ili 60 posto pisan umjetnom inteligencijom. Ali oni nude rješenje – platite pa će vam tekst 'humanizirati', odnosno učiniti ga ljudskim, kako predstavljaju. Prava opasnost je da bi tom 'humanizacijom' vaš ljudski tekst mogao početi nalikovati na umjetnu inteligenciju.

Latvijsko sveučilište nedavno je donijelo smjernice za korištenjem umjetne inteligencije. Paralelno, najveće sveučilište u Hrvatskoj, ono zagrebačko, takvo što još nije smislilo, ostavljajući studente na milost i nemilost volje pojedinačnih fakulteta. Uz uobičajene preporuke latvijsko sveučilište jasno je razlučilo i da su rizici korištenja umjetne inteligencije nepoštene i diskriminirajuće poslovne prakse, kao i kršenje autorskih prava.

