Lovac Krešo opet je prvak Hrvatske: 'Ohrabrujući osjećaj je konstantnost'

Krešimir Sučević Međeral i njegova partnerica Sara Librenjak osvojili su zlatnu medalju na Prvenstvu Hrvatske u mješovitim kviz parovima.

Iako je prošle godine osvojio srebro, jedan od najpoznatijih kvizaša u Hrvatskoj Krešimir Sučević Međeral ove godine ponovno je zasjeo na vrh u Prvenstvu Hrvatske u mješovitim kviz parovima. S njime u paru bila je partnerica Sara Librenjak s kojom je treći put uzeo titulu.

- Ohrabrujući osjećaj je konstantnost – u zadnjih šest izdanja prvenstva svaki sam put bio na pobjedničkom postolju, a sada četvrti put na najvišoj stepenici, što u svijetu kvizova, gdje stalno dolaze sjajni mladi konkurenti, puno znači. Naravno, sve pohvale idu i mojoj partnerici, izjavio je Sučević Međeral, dok je njegov kvizaški kolega i lovac iz Potjere Mladen Vukorepa ostao tik ispod finala, kao prvi ispod crte.

Ovo je bilo 12. Prvenstvo Hrvatske u mješovitim parovima, a natjecalo se 57 parova iz cijele Hrvatske, ali i šire.

Srebrnu medalju osvojili su Marta Brkljačić i Domagoj Pozderac iz Jastrebarskog, dok je bronca pripala splitskom paru koji čine Mia Miošić i Lucian Šošić, čime je postolje ove godine okupilo raznoliku i jaku konkurenciju iz različitih dijelova Hrvatske.

Posebna priznanja dodijeljena su i u dodatnim kategorijama. Najboljim bračnim parom proglašeni su Maja Bulatović i Leo Kovač iz Rijeke, koji su osvojili i simboličnu 'zlatnu oklagiju', a plasirali su se i u finale gdje su zauzeli ukupno 9. mjesto. Titulu najboljeg para do 25 godina odnijeli su Mara Krnić i Fabijan Bošnjak, kojima je za dlaku izmaklo finale, ali su nagrađeni staklenom medaljom.